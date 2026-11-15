Nuestro futuro está siendo moldeado por un turbio panteón de tecnológicos inmaduros

WASHINGTON.– Mi casa está llena de trampas de seducción. En el recibidor cuelga un afiche antiguo de la Segunda Guerra Mundial: una rubia sensual en una fiesta de cóctel, con tres oficiales británicos inclinados sobre ella y una advertencia: “¡No abra la boca, no es tan tonta! Las conversaciones imprudentes cuestan vidas".

También tengo una trampa de seducción de la Guerra Fría: una fotografía de la cautivadora Tatiana Romanova, vestida únicamente con un collar negro de terciopelo y medias negras, que mira con picardía a James Bond después de haberse metido sigilosamente en su cama en Desde Rusia con amor.

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Jensen Huang en la Cumbre de CEO del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Gyeongju, Corea del Sur JUNG YEON-JE - AFP

Por las noches, en mi televisor, veo la nueva temporada de Black Doves, el thriller de Netflix en el que la atractiva Keira Knightley espía a su marido, el primer ministro británico, y trabaja para una organización siniestra que vende secretos de Estado al mejor postor.

Y sobre mi mesa ratona tengo un DVD de Notorious, el film de espionaje y cine negro de Alfred Hitchcock de 1946, en el que Ingrid Bergman seduce a un nazi interpretado por Claude Rains. Cuando el personaje de Rains se ve obligado a confesarle a su madre nazi que se casó con una espía estadounidense, ella le espeta: “Estamos protegidos por la enormidad de tu estupidez”.

Basta decir que Jensen Huang no estuvo protegido por la enormidad de su estupidez.

El espionaje sexual en Silicon Valley parece demasiado fácil. Apenas requiere de verdaderas técnicas de inteligencia. Todo lo que hace falta es una sonrisa de una de esas mujeres fatales que estos cerebritos de la tecnología no podían conseguir cuando eran jóvenes, antes de los miles de millones, los cambios de imagen, los entrenadores personales, los yates y la omnipresente campera de cuero negra de Tom Ford de Huang.

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Captura de video que muestra a Alice Huang durante una cena con Jensen Huang, en un restaurante de Taipéi - - CTI/AFPTV

Algunos ejecutivos de Silicon Valley les han advertido a sus científicos e ingenieros que tengan cuidado si empiezan a salir con mujeres que están “fuera de su alcance”, como me dijo un referente de la industria tecnológica.

En un perfil publicado en The New Yorker en 2023, Huang le contó a Stephen Witt que nunca había sido precisamente un conquistador y señaló: “No tenía novia” en la secundaria. Su futura esposa, Lori, había sido su compañera de laboratorio en una clase introductoria de ingeniería eléctrica en la universidad.

Nuestro futuro está siendo moldeado por un dudoso panteón de tecnológicos inmaduros. Muchos de estos chicos con juguetes son inmaduros, torpes y arrogantes; están intoxicados con su propio éxito y se creen los dioses de una nueva religión, los creadores de una nueva especie.

Alice Huang, junto a Jensen Huang

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Y el mundo de Trump no los está poniendo en cintura. Todo lo contrario. A cambio de generosas adulaciones y donaciones para la ceremonia de asunción del presidente Trump y sus proyectos favoritos, reciben todo tipo de libertades, mientras generan amenazas para la seguridad nacional y despejan el camino para que la inteligencia artificial nos conquiste.

Como escribió Julian Gewirtz en The Atlantic: “La estrategia estadounidense ha llegado a depender, en una medida extraordinaria, de poderosos actores del sector privado cuyos incentivos el gobierno no puede dar por sentado que estarán alineados con el interés nacional”.

Aunque Huang dijo alguna vez, durante una cumbre en Stanford, que “la grandeza proviene del carácter”, los señores de la nube suelen parecer completamente ajenos a las cuestiones del carácter, las motivaciones y, de hecho, los seres humanos. Así fue como Elon Musk dilapidó casi 500 millones de dólares en las elecciones de medio término.

El vínculo con China

Huang, que pasó de los videojuegos a fabricar los extraordinarios chips que impulsaron el auge de la inteligencia artificial, minimizó los riesgos de esta tecnología e hizo lobby ante Trump para que levantara las restricciones a la exportación de chips avanzados a China. Cuando le preguntaron si importaba que China o Estados Unidos ganaran la carrera por la inteligencia artificial, respondió: “No creo que importe”.

En abril, durante una cena en Mar-a-Lago cuyo cubierto costaba un millón de dólares, Huang defendió ante Trump la posibilidad de que Nvidia hiciera negocios con China, mientras el gobierno evaluaba prohibir la exportación de sus chips. La administración suspendió las ventas días después, pero Trump dio marcha atrás unos meses más tarde y permitió que la compañía vendiera determinados chips a nuestro principal adversario, a condición de que el gobierno recibiera el 15% de los ingresos.

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Jensen Huang habla junto a Trump sobre las inversiones en Estados Unidos, en la Casa Blanca, en Washington JIM WATSON - AFP

Trump vocifera que Estados Unidos no puede desacelerar el ritmo de la inteligencia artificial porque necesita mantenerse por delante de China. Pero después toma decisiones perversas que ayudarán a Pekín a alcanzarnos y quizá incluso a superarnos.

Cuesta creer que Huang no desconfiara de la mujer con la que mantenía una relación, Alice Huang, identificada por los servicios de inteligencia estadounidenses como una espía china. Después de todo, hace más de un año, The Times informó sobre la estrecha relación entre ambos y señaló que la empresa de Alice Huang, Megaspeed, estaba obteniendo miles de millones de dólares en los productos más avanzados de Nvidia y distribuyéndolos en centros de datos de Malasia e Indonesia, con la posibilidad de que luego fueran enviados a China.

Se trata de una peligrosa laguna legal que, al parecer, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, no hizo nada por corregir. El 5 de noviembre, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, enfrentó acaloradamente a Lutnick y le preguntó por qué el gobierno todavía no había prohibido las ventas de chips a Megaspeed. El viernes, Bessent le dijo a CNBC que el Departamento del Tesoro llevaba meses presionando para que se adoptara esa medida. Según The Times, el presidente era más comprensivo con la postura de Lutnick.

Trump junto a Jensen Huang durante una reunión con ejecutivos del sector tecnológico sobre inteligencia artificial, en el Salón Este de la Casa Blanca, en Washington KENT NISHIMURA - AFP

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Marco Rubio, un halcón en materia de China, comenzó a advertir esta primavera a los principales funcionarios de Trump sobre la peligrosa relación entre los dos Huang. Pero Trump, que no es ajeno a los encuentros riesgosos, restó importancia al asunto. Le gustan los hombres ricos, poderosos y dominantes. Y seguramente disfrutó de los optimistas discursos de Jensen sobre la inteligencia artificial porque, mientras todo lo demás a su alrededor se desmoronaba, el presidente asediado necesitaba más que nunca el alza del mercado bursátil, impulsada de manera desproporcionada por Nvidia.

Trump es un estafador sin igual, pero también es fácil de engañar. Está tan ansioso por mantener buenas relaciones con Vladimir Putin y con el presidente chino Xi Jinping que a veces parece un ingenuo.

Cuando los modelos de inteligencia artificial comenzaron a chantajear a programadores, dar consejos inquietantes a adolescentes e infiltrarse en otros sistemas, muchos de los principales ejecutivos tecnológicos y más de 1000 empleados de empresas de inteligencia artificial firmaron una carta para pedir que frenáramos el ritmo y estableciéramos algunas salvaguardas.

Jensen Huang llega al banquete de Estado ofrecido en honor a Trump y Xi Jinping, en el Gran Salón del Pueblo, en Pekín BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Parecía una decisión de sentido común. Pero Huang no estaba de acuerdo.

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Como escribió Witt en The New York Times, el caído jefe de Nvidia solía proyectar la imagen de un humilde hombre de familia. Pero, en realidad, según Witt, Huang era un narcisista arrogante, aficionado a humillar a los miembros de su equipo, y aparentemente estaba dispuesto a mantener una relación extramatrimonial ampliamente conocida con una subordinada, pese a que sus dos hijos ocupaban cargos jerárquicos en la compañía.

El rey de los chips bautizó a su empresa con el nombre de la palabra latina invidia, que significa envidia. Pero Huang no es alguien a quien haya que envidiar: es alguien a quien hay que despreciar. En un momento peligroso, en el que necesitamos controlar la inteligencia artificial antes de que ella nos controle a nosotros, Huang, Lutnick y Trump no están velando por nuestros intereses.

Nvidia, una de las empresas más valiosas de todos los tiempos, perdió más de un billón de dólares de capitalización bursátil desde que estalló la historia del espionaje, lo que llevó a algunos editores de titulares a describir el episodio como el desliz más caro de la historia.