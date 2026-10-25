Trump hizo un grosero comentario sobre una parte del cuerpo de la rapera Nicki Minaj y generó polémica

PORT HURON, Michigan.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió públicamente el trasero de la rapera Nicki Minaj durante un mitin en Port Huron, Michigan, donde destacó su apariencia física frente a los asistentes y luego le pidió que se pusiera de pie. El episodio se produjo en medio de la creciente cercanía entre ambos y del respaldo de la artista a los republicanos de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato.

“Por cierto, vi un trasero increíblemente hermoso: el de Nicki Minaj. Es imposible no mirarlo. ¡Levántense! Es imposible no mirarlo”, afirmó Trump durante el acto.

A continuación, el mandatario aclaró que esperaba que sus comentarios no hubieran ofendido a la cantante y aseguró que le tiene un gran aprecio. “Espero que Nicki no se haya sentido insultada, pero la queremos mucho. Lleva con nosotros mucho tiempo”, agregó.

Trump: I looked at one hell of a beautiful ass before, Nicki Minaj. That's hard to miss. Stand up. pic.twitter.com/5UJQ6gEBTO — Headquarters (@HQNewsNow) October 25, 2026

Tras las declaraciones del mandatario, la intérprete musical se subió al escenario y además no mostrarse ofendida por las polémicas declaraciones de Trump, reivindicó su apoyo para las elecciones del próximo mes.

“¡Amamos a Trump!” aseguró la cantante. Minaj expresó su respaldo al presidente y aseguró sentirse “muy honrada” de trabajar con él, a quien definió como un símbolo de “resiliencia”. Además, cuestionó la exposición de los niños a los tratamientos de cambio de sexo y sostuvo que, desde el regreso del mandatario a la Casa Blanca, cambió la energía del país. “Muchas personas estaban empezando a rendirse un poco. Desde que él ha vuelto, ha cambiado la energía de nuestro país. ¡Un futuro por el que esperar con ilusión!”, afirmó la rapera.

Nicki Minaj:



We love Trump! We love Trump! We love Trump! pic.twitter.com/nWva5wOii8 — Clash Report (@clashreport) October 25, 2026

Minaj, nacida en Trinidad y Tobago y criada en Queens, Nueva York, es una de las figuras más reconocidas del rap internacional, con éxitos como “Super Bass”, “Anaconda” y “Starships”. En los últimos meses, la artista manifestó públicamente su apoyo a Trump y defendió la importancia de que el presidente cuente con una mayoría legislativa favorable para avanzar con su agenda.

“Estas elecciones de mitad de mandato son las más importantes de nuestras vidas”, declaró Minaj el domingo a un medio conservador. En ese sentido, sostuvo que el mandatario necesita un equipo “sólido y eficaz” en el Congreso durante sus dos últimos años de gestión para continuar impulsando iniciativas como las denominadas “Cuentas Trump”, que afirmó respaldar con orgullo.

El regreso de Trump a Michigan refleja la importancia que el oficialismo atribuye a la contienda electoral. Los republicanos ven una oportunidad para arrebatar un escaño en el Senado, mientras buscan conservar la mayoría en el Congreso de cara a las elecciones de mitad de mandato.

Trump junto a Nicky Minaj

La cantante también expresó su admiración por el presidente en una entrevista con la periodista Laura Ingraham, de Fox News, el mes pasado. “Ha inspirado a mucha gente, no solo a mí, y es divertido. No solo es inteligente y no es solo el presidente, sino que también es alguien con quien me puedo identificar”, señaló.

La relación entre ambos tuvo nuevos gestos públicos durante octubre. En una visita al Despacho Oval la semana pasada, Trump definió a Minaj como su artista favorita y reiteró que lleva mucho tiempo acompañándolo. El martes 20 de octubre, la rapera publicó en la red social X un video junto al mandatario, acompañado de un mensaje en el que aseguró que no tenía intención de alejarse de su entorno político.

Not going anywhere.

Right where I need to be. 🙏🏽 https://t.co/4uj4dGKbBI — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) October 20, 2026

Antes de participar en el acto de Port Huron, Minaj también había viajado con Trump a bordo del avión presidencial Air Force One.

La presencia de la rapera generó comentarios dentro del equipo del mandatario. El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, sugirió en redes sociales que podría convertirse en la próxima secretaria de prensa, una idea que también fue mencionada por el asesor presidencial Alex Bruesewitz.

Ladies and gentlemen, I think we may have found the new White House Press Secretary! @NICKIMINAJ pic.twitter.com/petoprxVoX — Steven Cheung (@StevenCheung47) October 25, 2026

El episodio en Michigan tampoco es la primera ocasión en que Trump realiza comentarios sobre el físico de otras figuras públicas durante actos políticos. En una aparición en Highland Heights, Kentucky, el presidente habló sobre el trasero del senador John Husted. En otro mitin en Ohio, sostuvo que había observado esa parte de su cuerpo porque quería comprobar si el legislador era un “gran atleta”.

Agencia AP