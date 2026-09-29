Avanza el “Super El Niño” con los huracanes Polo y Nolo con trayectoria en territorio estadounidense desde el Pacífico

En el marco del “Super El Niño” que afecta a Estados Unidos, dos sistemas tropicales mantienen la atención sobre el Pacífico mientras sus trayectorias comienzan a proyectar consecuencias que van más allá de las zonas costeras donde se encuentran actualmente. Polo ya atravesó Baja California Sur y avanza hacia el noroeste de México, mientras Nolo conserva fuerza de huracán mayor y se desplaza hacia el área de Hawái.

Polo y Nolo: dos huracanes avanzan desde el Pacífico

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), Polo tocó tierra en la costa occidental de Baja California Sur y lo hizo como huracán de categoría 2, con vientos máximos de aproximadamente 104-109 millas por hora (167-202 km/h).

Los sistemas activos en el Pacífico NHC

El fenómeno mantiene vientos máximos estimados en 80 millas por hora (129 km/h) y se desplaza hacia el noreste, con rumbo hacia Sonora. Entre sus consecuencias, las autoridades mencionan lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos de tierra en Baja California Sur y Sonora, además de favorecer precipitaciones en el suroeste de Estados Unidos y las llanuras del sur.

Los remanentes de Polo podrían generar fuertes ráfagas en zonas elevadas del noroeste de México, el sur de Nuevo México y el extremo occidental de Texas, incluso después de que el sistema se debilite.

Por su parte, Nolo continúa como huracán mayor, con vientos máximos de 115 millas por hora (185 km/h). Actualmente, se desplaza hacia el noroeste y se espera que cambie progresivamente de dirección mientras interactúa con una vaguada de niveles medios y altos.

El pronóstico contempla que Nolo se debilite hasta convertirse en tormenta tropical durante las próximas 48 horas, aunque podría recuperar intensidad posteriormente.

Hacia el final de la semana, podría desplazarse hacia el oeste, paralelo a las islas hawaianas del noroeste y dentro del Monumento Nacional Marino Papahānaumokuākea.

Todo ocurre en un contexto de la presencia de una temporada de El Niño con fuerte intensidad. El fenómeno, asociado con el calentamiento periódico de las aguas del Pacífico, establece condiciones que favorecen lluvias intensas, vientos, inundaciones y deslizamientos.

Qué Es El Niño

Polo avanza hacia Sonora y sus remanentes llegarán a EE.UU.

Según el NHC, Polo tocó tierra sobre la costa occidental de Baja California, al sur de la localidad de Las Barrancas. Los datos obtenidos posteriormente mediante distintas observaciones satelitales y de radar permitieron precisar que el centro del ciclón se encontraba algo más al sur de lo estimado inicialmente.

El ciclón se mueve actualmente hacia el noreste. El pronóstico señala que durante la mañana se producirá un aumento de su velocidad de desplazamiento debido a la intensificación de una vaguada de niveles medios y altos sobre el suroeste de EE.UU.

El huracán Polo tocó tierra en la costa occidental de Baja California Sur NHC

Ese patrón atmosférico llevará a Polo hacia el interior del estado mexicano de Sonora durante las últimas horas de la mañana. Inclusive, el organismo advierte que todavía existe la posibilidad de que el sistema conserve características de huracán cuando alcance ese lugar.

El organismo pronostica que los remanentes de Polo podrían producir ráfagas fuertes en sectores elevados del sur de Nuevo México y del extremo occidental de Texas.

Además, las lluvias asociadas al sistema podrían favorecer condiciones de inundación en partes del suroeste de EE.UU. y las llanuras altas del sur.

Nolo mantiene fuerza de huracán mayor frente al Pacífico central

Según el NHC, Nolo permanece como un huracán mayor con vientos máximos sostenidos de 115 millas por hora (185 km/h), equivalentes a 100 nudos.

El sistema se mantiene firme como huracán mayor en el Pacífico central NHC

Nolo se desplaza actualmente hacia el norte-noroeste a unas 15 millas por hora (24 km/h). Su movimiento está condicionado por una vaguada que se aproxima desde el noroeste y que, según el pronóstico, provocará un cambio progresivo en la dirección del ciclón durante el martes.

Para el miércoles se espera que el sistema reduzca su velocidad de desplazamiento mientras interactúa con la vaguada y finalmente se fusione con ella. El NHC señala que existe incertidumbre sobre la trayectoria después de las primeras 36 horas.

El pronóstico de intensidad indica que Nolo podría perder la categoría de huracán y convertirse en tormenta tropical dentro de las próximas 48 horas. Incluso existe la posibilidad de que ese debilitamiento ocurra antes.

Después de aproximadamente 60 horas, los pronósticos contemplan una posible recuperación de intensidad. Las proyecciones actuales muestran que Nolo podría llegar nuevamente a niveles de huracán durante los siguientes días.