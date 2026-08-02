Avanza la construcción del estadio de Chicago Fire FC: US$750 millones, en plena ciudad y con llegada en barco

El 3 de marzo de 2026 inició la construcción del McDonald’s Park, el nuevo hogar de los Chicago Fire FC. El complejo será una instalación al aire libre y prevé abrir sus puertas en la temporada regular de la MLS en 2028.

Qué se sabe de la construcción del estadio de Chicago Fire FC

El estadio se construye en un sitio de 62 acres conocido como “The 78”, ubicado en el South Loop, junto al río Chicago y al sur de Roosevelt Road. Este terreno está sin desarrollar desde hace décadas.

El proyecto tiene un costo estimado de US$750 millones y es financiado por el propietario del club, Joe Mansueto, por lo que no se utilizarán fondos públicos para la obra.

“Este es un día histórico para el Chicago Fire FC y para la ciudad que con orgullo llamamos nuestro hogar”, dijo Joe Mansueto, propietario y presidente del Chicago Fire FC, según consignó Urbanize. “Este estadio representa una inversión y la creación de un hogar de clase mundial para nuestros aficionados, jugadores y la comunidad”.

Al aire libre y césped natural: cómo es el diseño del McDonald’s Park

El complejo, diseñado por la firma Gensler, será una estructura al aire libre que rendirá homenaje a la cultura industrial de Chicago mediante una fachada de ladrillo, acero y vidrio.

El estadio contará con césped natural y una capacidad de hasta 22.000 espectadores por partido.

y una por partido. También dispondrá de 50 suites, más de 500 asientos Loge y 3500 asientos Club, todos ubicados más cerca del campo que en el Soldier Field.

Para acceder al McDonald’s Park, se podrá utilizar transporte público, ya que el recinto se ubica a dos cuadras de las líneas Roja, Naranja y Verde de la CTA. De igual modo, el sitio será accesible mediante taxi acuático y contará con una ruta dedicada de autobuses, según Dear Chicago.

Cuándo estará listo el nuevo estadio de Chicago Fire FC

La ceremonia para colocar la primera piedra (groundbreaking, en inglés) se celebró el pasado 3 de marzo. Hasta ese momento, ya comenzaron las labores de remediación ambiental del terreno para asegurar que el suelo sea apto para la edificación.

Se prevé que el estadio abra sus puertas durante la temporada regular de la MLS 2028 Dear

De cumplirse los plazos, el estadio está programado para abrir sus puertas coincidiendo con la temporada regular de la MLS en 2028.

Se estima que la construcción va a generar miles de empleos y millones de dólares en ingresos fiscales para Chicago. Además, el acuerdo con McDonald’s financiará la expansión del programa juvenil P.L.A.Y.S. para llegar a más de 125 mil estudiantes.