Green card, permiso de trabajo o I-94: qué documentos analiza el ICE en un control migratorio en agosto 2026

Una norma federal que entró en vigor el 29 de junio de 2026 actualizó la lista de documentos que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) acepta como prueba de registro migratorio durante un control en Estados Unidos. La regla fue publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que adoptó como definitiva la norma provisional vigente desde 2025 y realizó modificaciones procesales y técnicas a la regulación. La disposición alcanza a todo extranjero registrado mayor de 18 años que resida en el país, y establece que la falta de portación del comprobante constituye un delito menor sancionable con hasta 30 días de prisión o una multa. Entre los documentos válidos figuran la green card (formulario I-551), el permiso de trabajo (I-766), los registros de entrada I-94, I-94A o I-94W, y el comprobante del formulario G-325R para quienes completaron el registro tras la entrada en vigor de la norma.

Qué grupos de inmigrantes quedan exentos del registro o de las huellas dactilares

La Ley de Inmigración y Nacionalidad y las normativas del DHS establecen categorías específicas de extranjeros exentos del proceso de registro o de la toma de huellas dactilares. Entre los grupos libres de registrarse se encuentran los ciudadanos estadounidenses, funcionarios de gobiernos extranjeros con visas A o G, nativos americanos nacidos en Canadá y miembros de la Banda Kickapoo de Texas.

Qué grupos de inmigrantes quedan exentos del registro o de las huellas dactilares Imagen ilustrativa generada con ia

Existe una segunda categoría: quienes deben registrarse pero no están obligados a dar sus huellas dactilares. Ese grupo incluye a menores de 14 años, que sin embargo deben completar el proceso dentro de los 30 días posteriores a cumplir esa edad, además de titulares de ciertas visas diplomáticas y representantes de la OTAN en categorías NATO-1 a NATO-6.

Por qué completar el G-325R no equivale a una protección migratoria

Un punto que suele generar confusión entre quienes se registran es qué efecto legal tiene ese trámite sobre su situación migratoria. Completar el formulario G-325R no otorga ningún beneficio migratorio: se trata exclusivamente de un paso de cumplimiento normativo, y no exime al registrante de un proceso de deportación si posteriormente es interceptado por el ICE. El objetivo del deber de registro no es una regularización, sino evitar la exposición penal de quienes no se registran.

La regla fue publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que adoptó como definitiva la norma provisional vigente desde 2025 y realizó modificaciones procesales y técnicas a la regulación Imagen ilustrativa generada con IA

La sanción penal por no portar el comprobante es baja, pero la consecuencia migratoria puede ser mayor. Por ese motivo, especialistas recomiendan consultar con un abogado antes de iniciar el trámite, en particular para personas con órdenes de remoción previas, deportaciones anteriores o antecedentes penales.

Cómo tramitar el formulario G-325R si todavía no te registraste

Quienes están obligados a registrarse y aún no lo hicieron pueden completar el Formulario G-325R, Información Biográfica, para cumplir con el requisito. El trámite es electrónico: se inicia con la creación de una cuenta en myUSCIS, no tiene costo de presentación y culmina con una cita biométrica en un Centro de Asistencia en Solicitudes (ASC, por sus siglas en inglés), donde se toman huellas, fotografía y firma.

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

Una vez concluido el proceso, el sistema emite un comprobante con un identificador único que debe portarse en todo momento. Como respaldo práctico ante la pérdida o el robo del comprobante físico, se recomienda conservar además una fotografía legible del documento en el teléfono, sin que esto reemplace la obligación de portar el original o una copia impresa.

El DHS habilitó un canal para recibir comentarios adicionales sobre futuros cambios a esta regulación hasta el 28 de agosto de 2026, exclusivamente a través del portal federal Regulations.gov. La agencia no aceptará observaciones enviadas en mano, por correo postal ni en soportes digitales como USB, CD o DVD.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.