Trump recula y dice apoyar votación en la Cámara para divulgar archivos de Epstein
El presidente Donald Trump dijo el domingo que apoya los esfuerzos de los congresistas estadounidenses para publicar más archivos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, pese a que anteriormente...
El presidente Donald Trump dijo el domingo que apoya los esfuerzos de los congresistas estadounidenses para publicar más archivos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, pese a que anteriormente se había opuesto a la medida.
"Los republicanos de la Cámara deberían votar a favor de la publicación de los archivos de Epstein, porque no tenemos nada que ocultar", escribió Trump en su plataforma Truth Social y calificó la controversia sobre los delitos de su antiguo amigo como un "engaño demócrata".
Algunos críticos han acusado a Trump de intentar ocultar detalles sobre sus propios presuntos actos indebidos —lo que el presidente niega— al buscar bloquear la votación, lo que ha dividido al partido republicano.
