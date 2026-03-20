La princesa heredera noruega rompió el silencio sobre el caso Epstein y dijo que fue “manipulada y engañada”

OSLO.– La princesa Mette-Marit, futura reina de Noruega, habló por primera vez este viernes en una entrevista televisiva luego de casi dos meses de silencio y aseguró que fue “manipulada y engañada” por el fallecido pedófilo norteamericano Jeffrey Epstein.

La publicación de una gran cantidad de documentos nuevos sobre el caso Epstein en Estados Unidos a finales de enero puso de manifiesto una correspondencia constante y, en ocasiones, de tono íntimo entre 2011 y 2014 entre la princesa y el financiero, muerto en prisión en 2019.

La princesa heredera, de 52 años, que se disculpó ante el rey Harald y la reina Sonja en un comunicado del 6 de febrero, no ha sido acusada de ningún delito.

La Familia Real Noruega, (de izquierda a derecha) el Príncipe Sverre Magnus, la Princesa Ingrid Alexandra, la Princesa Heredera Mette Marit, el Príncipe Heredero Hakon Magnus, Su Majestad la Reina Sonja y Su Majestad el Rey Harald de Noruega asisten al Día de la Constitución Noruega con el desfile infantil en el Castillo Real el 17 de mayo de 2025 en Oslo, Noruega. Getty Images

Esta es la primera entrevista de Mette-Marit desde las revelaciones que, sumadas a otros escándalos, han empañado la imagen de la familia real noruega.

“Por supuesto, hubiera preferido no haberlo conocido nunca”, dijo Mette-Marit durante la charla de unos veinte minutos con la cadena pública NRK, en la que estuvo acompañada de su esposo, el príncipe heredero Haakon.

“Para mí es sumamente importante asumir el hecho de que no investigué más a fondo su pasado, y asumir también haber sido tan manipulada y engañada”, añadió.

En la entrevista, Mette-Marit también puso fin a las especulaciones que circulaban sobre la naturaleza de su relación con Epstein.

“Era una relación de amistad: para mí era, ante todo, un amigo. Pero si su pregunta es si la relación tenía otra naturaleza, la respuesta es no”, zanjó.

Emoticón y lágrimas

Según los mensajes divulgados por los medios noruegos, ella le escribió a Epstein en 2011 para contarle que lo había “buscado en Google”. “Sí, no me causó muy buena impresión”, comentó en aquel momento sobre lo que había encontrado en Internet, acompañando la frase con un emoticón de una cara sonriente.

La princesa Mette-Marit, junto a su hijo Marius Borg Høiby LISE ASERUD - NTB

En ese entonces, Epstein ya había sido condenado en 2008 a poco más de un año de prisión por solicitar los servicios sexuales de una menor.

Ante las cámaras de NRK, la princesa, a veces al borde de las lágrimas, aseguró no recordar ese intercambio en concreto.

En 2012, cuando Epstein decía estar en París “en busca de una esposa”, ella le respondió que la capital francesa es “buena para el adulterio”, pero que “las escandinavas son mejores esposas”.

La princesa se emocionó al hablar de las víctimas de los abusos sexuales de Epstein: “Merecen justicia y creo que aún no la han obtenido”. Tras reiterar que solo existía una “relación de amistad” con el pedófilo, Mette-Marit habló de su estancia de cuatro días en Palm Beach en 2013, asegurando que nunca había visto menores ni nada ilícito en la casa de Epstein.

La isla de Epstein se encuentra a unos tres kilómetros de la costa de St. Thomas, parte de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, en el mar Caribe Marco Bello/Reuters

Pero añadió que, en una de sus últimas noches, “me puso en una situación que me hizo sentir tan insegura que llamé a Haakon”. Aunque la relación se mantuvo a lo largo de los años “porque era un manipulador hábil y logró usar a un amigo en común para ganarse mi confianza”.

Se sintió “un poco insegura” al término de uno de ellos, señaló el príncipe Haakon.

“Entendí que era alguien malo, con quien la gente no debería tener contacto. Y vi de cerca cómo chantajeaba a otros”, indicó, en la versión escrita de la entrevista, publicada en el sitio web de NRK.

Noruegos en contra

En un mensaje enviado a la agencia AFP, el primer ministro noruego Jonas Gahr Støre celebró que la princesa asumiera su responsabilidad por no haber investigado lo suficiente quién era realmente Epstein.

La princesa, de 52 años, ya se enfrenta a los problemas judiciales de su hijo, Marius Borg Høiby, cuyo juicio concluyó el jueves. Nacido de una relación anterior al matrimonio de Mette-Marit con Haakon en 2001, Høiby enfrenta cargos, entre otras cosas, de violaciones y de violencia contra exparejas, unas acusaciones que él niega.

Por su parte, Mette-Marit sufre una forma rara de fibrosis pulmonar, una enfermedad incurable, y probablemente deberá someterse a un trasplante.

Según explicó, fueron estos problemas los que hicieron que hubiera tardado en explicar la naturaleza de su relación con Epstein.

Los reyes Harald y Sonia de Noruega, junto a los príncipes Haakon y Mette-Marit y la princesa Ingrid, en la ceremonia de entrega de los premios Nobel, el 10 de diciembre de 2025.

Ahora queda por ver si los veinte minutos de confesión pública lograrán calmar a la opinión pública, cada vez más desconcertada por las noticias sobre la futura reina. Una encuesta ha revelado que solo el 60% de los noruegos sigue apoyando la monarquía, frente al 70% de enero.

Además, la mayoría de noruegos está en contra de que Mette-Marit ascienda algún día al trono junto al príncipe heredero Haakon.

Agencias AFP y ANSA