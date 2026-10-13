Trump se despega de su exnuera y la aparta de una embajada por un escándalo de corrupción

WASHINGTON.- Estuvo comprometida con Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente norteamericano; fue designada por el líder republicano como embajadora en Grecia; quedó envuelta en un escándalo por acusaciones sobre conductas indebidas, y finalmente cayó en desgracia este martes con un sonoro pedido de renuncia que llegó desde el Salón Oval y terminó con su aventura diplomática.

Kimberly Guilfoyle, una exfiscal que saltó de la pantalla de Fox News a asesorar de Trump y dirigir la división de recaudación de fondos de su campaña en 2020, recibió finalmente la solicitud para que dé un paso al costado luego de que se revelara que ofreció usar su influencia dentro de la administración a cambio del pago de una elevada factura de tarjeta de crédito y otros actos impropios del cargo que ocupa en Atenas.

White House Press Secretary Katie Zacharia says they have asked Ambassador to Greece Kimberly Guilfoyle to resign: "She has been a wonderful asset to the team and we wish her well." pic.twitter.com/alAAKRkEmj — CSPAN (@cspan) October 13, 2026

“Le pedimos a la embajadora Guilfoyle que renuncie. Ha sido un activo valioso para el equipo y le deseamos lo mejor”, declaró esta mañana, escueta, la flamante secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia.

La presión sobre la embajadora había crecido como una bola de nieve en Estados Unidos en los últimos días, y el propio Trump había manifestado el lunes su disconformidad ante los reportes sobre la conducta de Guilfoyle. “No estamos contentos. Lo estamos analizando”, les respondió a los periodistas cuando le preguntaron si consideraba despedirla.

Kimberly Guilfoyle, la embajadora norteamericana en Grecia ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

Con la renuncia consumada, este martes Trump se refirió al caso y buscó despegarse. “No, no era miembro de mi familia. Salió con mi hijo hace mucho tiempo [...] Ella se fue a Grecia, estaba haciendo un buen trabajo, pero no nos gustaba lo que leíamos... No hablé con ella, pero no estará allí”, dijo.

BREAKING: "She was doing a good job, but we didn't like what we were reading."



President Trump weighs in on Kimberly Guilfoyle's resignation as U.S. ambassador to Greece when reporters press him about allegations involving her conduct.



Asked about Guilfoyle's past engagement to… pic.twitter.com/wgAcnzCFAm — Fox News (@FoxNews) October 13, 2026

Tras bambalinas, Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, quien estuvo junto a Guilfoyle en su visita a Atenas el miércoles pasado, se habían mostrado “extremadamente furiosos” por las conductas de la embajadora, según reveló un alto funcionario de la administración republicana citado por medios locales.

En un extenso posteo en su cuenta en X, Guilfoyle calificó las acusaciones en su contra como “falsas”, y sostuvo que buscará “defender vigorosamente” su nombre, reputación e integridad.

“Dediqué mi vida profesional a luchar por la justicia y defender lo que es correcto. No permitiré que acusaciones falsas definan mis décadas de servicio público”, señaló, antes de agradecer a Trump y a Rubio por haberla designado embajadora.

Serving as the United States Ambassador to Greece has been the honor of a lifetime. I will forever be grateful to President Donald J. Trump and Secretary of State Marco Rubio for entrusting me with the extraordinary privilege of representing the greatest country in the history of… — Kimberly Guilfoyle (@kimguilfoyle) October 13, 2026

La semana pasada, The Wall Street Journal reveló que Guilfoyle habría solicitado un pago de 100.000 dólares a su cuenta de American Express días antes de su audiencia de confirmación en el Senado norteamericano, en julio del año pasado.

“Al pedirle el pago a Eric Deters, donante de Trump y excandidato al Congreso, Guilfoyle hizo valer sus contactos en la administración republicana y se ofreció a interceder por él ante el Servicio de Impuestos Internos y el Departamento de Justicia, según mensajes de texto. Le prometió que ella sería su ‘fiel aliada en el mundo Trump, a muerte y para siempre’ si conseguía el dinero para la tarjeta Amex. Finalmente, él no realizó el pago, al argumentar que eso le costaría su matrimonio”, publicó el prestigioso diario.

Kimberly Guilfoyle y Donald Trump Jr., en un evento en Mar-a-Lago, en Palm Beach Alex Wong - Getty Images North America

En medio del escándalo, los abogados de Guilfoyle cuestionaron la autenticidad de los mensajes, y a través de un comunicado difundido el domingo negaron que hubiera cometido actos incorrectos. Respecto al dinero solicitado a Deters, explicaron que era por un pago faltante por apariciones públicas y conferencias anteriores a su nominación como embajadora.

También hubo reportes de otras conductas indebidas de la diplomática -de 57 años y exfiscal en San Francisco- en el desempeño de su cargo, como el hecho de haber presumido de sus vínculos con magnates griegos que, según ella, financiaban sus viajes de lujo.

Según The Wall Street Journal, Guilfoyle había desconcertado a funcionarios de países del sudeste europeo por su insistente promoción de una empresa griega y uno de sus lobistas, Christos Marafatsos, quien había asistido a reuniones en la residencia de la embajadora en Atenas con autoridades extranjeras. “Algunos llegaron a confundirlo con su jefe de gabinete”, señaló el diario.

Funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato dijeron que las acusaciones sobre Guilfoyle son revisadas por el inspector general del Departamento de Estado.

"I'm not playing this game with you!"



Secretary of State Marco Rubio fires back at reporters asking about Ambassador to Greece Kimberly Guilfoyle before departing Greece for Portugal. pic.twitter.com/EzRexwyJPZ — Forbes Breaking News (@ForbesTVNews) October 8, 2026

Antes de partir desde Atenas, donde había dado un discurso con la Acrópolis como telón de fondo, Rubio fue consultado por los escándalos que acorralaban a Guilfoyle y que finalmente detonaron su salida. “Ustedes andan por ahí pensando que porque alguna fuente les dijo algo y ustedes lo publicaron, es el evangelio. No es el evangelio para mí. Así no hacemos las cosas”, expresó al pie de su avión.

Grecia ha sido un aliado de Estados Unidos en la OTAN, al ofrecer instalaciones militares claves para garantizar la seguridad en el mar Mediterráneo. Además, el país lidera una misión marítima de la Unión Europea (UE) destinada a proteger el transporte comercial en el mar Rojo, crucial en medio de las tensiones derivadas del conflicto en Medio Oriente.

Kimberly Guilfoyle, en un evento republicano en agosto de 2024 OLIVIER DOULIERY - AFP

Antes de estar comprometida con Donald Trump Jr. -estuvieron en pareja entre 2018 y 2024-, Guilfoyle estuvo casada cinco años con el dirigente demócrata Gavin Newsom -actual gobernador de California y unas de las voces más críticas de Trump-, cuando se desempeñaba como alcalde de San Francisco.

Guilfoyle fue una de las primeras embajadoras en ser nominadas en el segundo mandato de Trump desde su regreso a la Casa Blanca, el 20 de enero de 2025, y había asumido formalmente su rol en Atenas el 4 de noviembre pasado.