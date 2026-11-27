Inés Gómez Mont estuvo bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Florida desde el 30 de octubre y, después de recuperar la libertad bajo fianza, dejó Estados Unidos por su cuenta. “Gómez-Mont Arena aceptó la salida voluntaria y el 23 de noviembre de 2026, fue removida del país”, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La expresentadora mexicana, que también tiene nacionalidad española, llegó a Madrid en un vuelo comercial en la madrugada del 24 de noviembre.

Qué es la salida voluntaria que aceptó Inés Gómez Mont para dejar EE.UU. rumbo a España

La salida voluntaria (voluntary departure) está prevista en la sección 240B de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (8 U.S.C. 1229c). Permite que un extranjero que podría ser deportado abandone el país por sus propios medios y a su costo, sin una orden de expulsión en su contra.

México pidió su extradición, pero la ley fija reglas estrictas para quien elige irse de EE.UU. Instagram; @inesgomezmont

La Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés), que depende del Departamento de Justicia, la define como una forma de alivio que permite irse “sin una orden de deportación, de modo que la persona siga siendo elegible para regresar legalmente a EE.UU. más adelante, si califica”.

La ley contempla dos variantes. La primera se concede antes de que termine el proceso, o en lugar de él, y da un plazo de hasta 120 días para salir. Según el reglamento federal (8 CFR 1240.26), quien la pide debe hacerlo a más tardar en la audiencia preliminar, no solicitar otros alivios, aceptar que es deportable y renunciar a apelar. Además, el abogado del DHS puede acordarla en cualquier etapa.

La segunda la otorga un juez de inmigración al final del proceso y da hasta 60 días. Exige al menos un año de presencia física en el país antes de la notificación de comparecencia, cinco años de buena conducta moral, no tener condenas por delitos graves ni vínculos con terrorismo, y probar que la persona tiene los medios para irse y la intención de hacerlo. En este caso la fianza es obligatoria: nunca menor de US$500 y debe depositarse ante el ICE dentro de los cinco días hábiles.

Incumplir el plazo tiene consecuencias. La ley fija una multa civil de entre US$1000 y US$5000, y la persona queda inhabilitada durante 10 años para pedir la cancelación de la deportación, el ajuste o el cambio de estatus y otros beneficios migratorios.

La gran diferencia con la deportación está en las barreras de reingreso. Una orden de deportación deja a la persona inadmisible por cinco, 10 o 20 años, o de forma permanente, según el caso. La salida voluntaria evita esa orden, aunque no borra otras restricciones: quien haya permanecido un año o más en situación irregular puede quedar inadmisible por 10 años desde su partida, con o sin orden de deportación.

Así fue la detención de Inés Gómez Mont a manos del ICE

De acuerdo con el DHS, Gómez Mont entró a Estados Unidos de forma legal el 13 de enero de 2021 con un permiso temporal y debía salir el 14 de abril de ese año. El ICE la detuvo el 30 de octubre de 2026 en Miami durante un operativo migratorio, por haber excedido ese plazo.

El 5 de noviembre, el juez federal Jeffrey T. Kuntz, del Distrito Sur de Florida, rechazó un hábeas corpus presentado por su defensa, aunque señaló que tenía derecho a pedir una audiencia de fianza. Días después salió de la detención tras pagar una fianza cuyo monto no se informó oficialmente.

Las autoridades estadounidenses no precisaron si la salida voluntaria la concedió un juez de inmigración o si se acordó con el DHS. Tampoco detallaron el plazo que tuvo para irse.

Un abogado de inmigración recomendó la salida voluntaria de EE.UU. como método para evitar la deportación y tener más oportunidades de regresar Instagram Jesúsreyeslaw | Freepik

Buscada en México: el pedido de extradición de Sheinbaum a España

En México, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene tres órdenes de aprehensión contra Gómez Mont: una por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y dos por defraudación fiscal equiparada. La investigación, abierta en 2019, también alcanza a su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga. La expresentadora rechazó las acusaciones en 2021.

Interpol había retirado las fichas rojas contra ambos, según informó Claudia Sheinbaum el 30 de septiembre, y por eso Gómez Mont no fue detenida al llegar a España, de acuerdo con UnoTV. El 25 de noviembre, la FGR informó que solicitó “formalmente su extradición a las autoridades competentes del Reino de España”.

Claudia Sheinbaum pidió al gobierno español que aplique el tratado de extradición con Inés Gómez Mont para que pueda responder a la Justicia en México Archivo

Al día siguiente, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió “al Gobierno español y a la Justicia española que aplique el tratado de extradición”, “porque es muy relevante por la impunidad que representa”, según EFE. También reprochó a Washington la falta de colaboración en estos casos: “No hubo reciprocidad”.

La noticia en pocas líneas

¿Qué hizo Inés Gómez Mont el 23 de noviembre de 2026 en Estados Unidos?

La expresentadora mexicana aceptó la salida voluntaria y dejó EE.UU., según el Departamento de Seguridad Nacional; llegó a Madrid en un vuelo comercial el 24 de noviembre.

¿Qué es la salida voluntaria prevista en la ley migratoria de Estados Unidos?

Es una figura de la sección 240B de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que permite a un extranjero irse por sus propios medios sin una orden de deportación, con plazos de hasta 120 o 60 días según la etapa del proceso.

¿Por qué ICE detuvo a Inés Gómez Mont en Miami en octubre de 2026?

El 30 de octubre de 2026, ICE la arrestó por haber excedido el permiso temporal con el que entró al país en enero de 2021, según el DHS.

¿Qué pidió México a España sobre Inés Gómez Mont tras su llegada a Madrid?

La Fiscalía General de la República solicitó su extradición el 25 de noviembre de 2026 y la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a España aplicar el tratado bilateral por las acusaciones de delincuencia organizada y fraude fiscal.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.