Las siete palabras que pueden detener al ICE ante una detención migratoria

“Estoy ejerciendo mi derecho a guardar silencio”. Estas son las siete palabras que una persona puede pronunciar ante agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para evitar declaraciones que perjudiquen su situación migratoria. El recurso también resulta relevante frente a los arrestos sin orden judicial, aunque no suspende automáticamente un procedimiento.

Qué significan las siete palabras ante una detención del ICE

El Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC, por sus siglas en inglés) recomendó en su guía sobre encuentros con el ICE expresar de forma clara la decisión de permanecer en silencio. La organización explicó que los agentes pueden continuar con las preguntas, pero la persona puede negarse a responder hasta recibir asesoramiento legal.

Las órdenes administrativas del ICE no equivalen a una autorización judicial para ingresar en una vivienda sin consentimiento ICE

La protección de esta oración (“I am exercising my right to remain silent”, en inglés) surge de la Quinta Enmienda de la Constitución de EE.UU., que reconoce el derecho a no autoincriminarse.

No obstante, pronunciar la frase no impide por sí mismo que el ICE efectúe una detención cuando existe fundamento legal para hacerlo. Su función consiste en proteger a la persona frente a declaraciones que podrían utilizarse en un proceso migratorio.

Qué hacer si el ICE se acerca en la calle o detiene un vehículo

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) señaló en un documento que las personas pueden expresar verbalmente su decisión de guardar silencio, sin importar su estatus migratorio. También aconsejó evitar discusiones, no correr y mantener las manos a la vista.

En la vía pública, el ILRC recomendó preguntar a los agentes si la persona tiene autorización para retirarse. Si la respuesta es afirmativa, puede alejarse con tranquilidad.

El arresto del ICE de un ciudadano estadounidense en Illinois

Si no puede irse, conserva el derecho a no responder preguntas sobre su lugar de nacimiento, su condición migratoria o la forma en que ingresó a EE.UU. Durante una parada de tráfico ante el ICE, las obligaciones pueden ser diferentes para quien conduce y para los pasajeros.

La ACLU indicó que los conductores deben presentar licencia, registro del vehículo y comprobante de seguro cuando corresponda. Un pasajero, en cambio, puede preguntar si tiene permiso para retirarse y optar por no contestar preguntas migratorias.

El derecho al silencio tampoco elimina las obligaciones documentales. La ACLU recordó que los extranjeros mayores de 18 años deben llevar consigo los documentos migratorios válidos que les hayan expedido y exhibirlos ante un agente de inmigración que los solicite.

Qué decir si los agentes del ICE llegan a una vivienda

El derecho a guardar silencio también se mantiene dentro del hogar. Sin embargo, en una visita domiciliaria aparece otra cuestión: la autorización para entrar.

La ACLU recomendó mantener la puerta cerrada y pedir que los oficiales exhiban una orden judicial a través de una ventana o por debajo de la puerta.

Las órdenes judiciales y administrativas tienen alcances diferentes. Una orden administrativa de deportación, como el formulario I-205, no equivale a una orden judicial y no autoriza por sí sola el ingreso sin consentimiento.

Los residentes pueden expresar que no permiten la entrada, aunque existen otras excepciones legales que pueden autorizar el acceso.

Ante esa situación, una de las frases recomendadas es: “Muéstreme una orden firmada por un juez”. Si los agentes ingresan por la fuerza, la ACLU aconsejó no resistirse físicamente y dejar constancia verbal de que no se autoriza el ingreso ni el registro.

Qué ocurre si el ICE concreta la detención

El ILRC señaló que los inmigrantes bajo custodia deben solicitar asesoramiento antes de firmar documentos. Una firma puede afectar el derecho a comparecer ante un juez de inmigración o a consultar a un abogado.

Durante un control vehicular, los conductores pueden estar obligados a presentar licencia, registro del automóvil y comprobante de seguro ICE - ICE

Por eso, también resulta útil decir: “Quiero hablar con un abogado”. La ACLU precisó una diferencia importante: una persona detenida por el ICE puede contratar un letrado y consultar con él, pero el gobierno no está obligado a proporcionarle uno gratuitamente en el procedimiento migratorio.

La organización aconsejó solicitar información sobre servicios jurídicos gratuitos o de bajo costo.