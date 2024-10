Trump volvió a hablar de la polémica de Springfield y sus mascotas: “También comen otras cosas que no se supone que deban comer”

El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a hablar de la polémica de la ciudad de Springfield, Ohio, y sus mascotas. En el primer debate con Kamala Harris, el expresidente había señalado que los inmigrantes haitianos en esa área raptaban animales como perros y gatos para comerlos. Ahora, fue cuestionado en el foro de Univision con latinos y reiteró: “También comen otras cosas que no se supone que deban comer”.

“En Springfield, se están comiendo a los perros, la gente que llegó, se están comiendo a los gatos… se están comiendo a las mascotas de la gente que vive allí. Y esto es lo que está pasando en nuestro país, y es una vergüenza”, había afirmado el expresidente de Estados Unidos en un momento del encuentro con la demócrata, del pasado 10 de septiembre.

El expresidente Donald Trump, y la candidata demócrata, Kamala Harris, en el debate presidencial de ABC News, el martes 10 de septiembre de 2024 (AP Foto/Alex Brandon, Archivo) Alex Brandon - AP

En foro con latinos, Trump volvió a hablar de Springfield, sus mascotas y los haitianos

Este miércoles por la noche, el republicano se presentó en el foro “Los Latinos Preguntan... Donald Trump responde”, en el que participaron miembros de la comunidad hispana que están indecisos con respecto de por quién votarán en las elecciones del próximo martes 5 de noviembre. Hace unos días, la candidata demócrata también fue parte de la dinámica.

José Saralegui, un republicano que se considera indeciso, cuestionó al expresidente acerca de lo que dijo sobre los haitianos en Springfield, ya que las autoridades han desmentido esos rumores. “¿Usted realmente cree que estas personas se comen a las mascotas de la gente?”, preguntó el latino.

Un latino, que se considera republicano indeciso, cuestionó a Trump acerca de la polémica sobre los haitianos en Springfield, Ohio Captura de pantalla Univision

La respuesta de Trump fue: “Eso fue algo que se reportó, yo solo dije lo que se había reportado, y que también comían otras cosas que se deben de comer, pero bueno... Lo único que yo hago es reportar. Yo estuve ahí, voy a volver a ir y vamos a revisar y te puedo dar un informe cuando lo haga, pero bueno, eso es lo que apareció en los periódicos, se informó mucho”.

Añadió que, en lo que respecta a Springfield, es una ciudad de 52.000 habitantes que ha agregado a casi 30.000 inmigrantes. “Si viviera allí (...) y de repente no pudiera entrar en un hospital, no pudiera llevar a sus hijos a la escuela, no pudiera comprar alimentos, no pudiera pagar el alquiler, porque el gobierno paga el alquiler. Cualquiera de esas cosas, si ocurriera, sería un desastre para usted y no sería feliz”, sentenció el republicano.

El expresidente añadió que la ciudad es un ejemplo perfecto de lo que pasa cuando entran inmigrantes ilegales. “Tienes una ciudad hermosa, pequeña, sin problemas. De pronto, 30, 32.000 personas llegan a esta ciudad. La mayoría ni siquiera hablan el idioma. (...) Bueno, yo pienso, no puedes solamente llegar y destruir el país”.

Donald Trump contestó las preguntas de los latinos (Archivo) Evan Vucci - AP

Continuó: “No puedes poner en un periodo tan corto 32.000 personas en una ciudad de 50.000 habitantes y esperar que todo funcione bien. Es un desastre. Es un desastre total. Y la gente que vive ahí, ¿sabes? Bueno, se quieren ir, quieren irse a otro lugar. Porque si hablas con ellos o lees al respecto, se quieren ir, se quieren mudar, porque nunca han enfrentado una situación así”.

Finalmente, Trump señaló que no se puede dejar que eso les pase a las ciudades en el país. “No podemos permitirlo. No es sostenible”.

Cómo surgió el rumor de que los inmigrantes comen animales y qué dicen las autoridades

Los rumores acerca de que la comunidad haitiana raptaba y se comía a las mascotas de los vecinos surgió de una publicación en Facebook que se propagó. Los posteos apuntaban a que estas personas robaban animales callejeros, como patos, gatos y perros, y los mataban para comerlos.

La oficina del administrador municipal de Springfield, Bryan Heck, publicó un comunicado en el que desmintió la polémica. “En respuesta a los recientes rumores que alegan la comisión de actividades delictivas por parte de la población inmigrante en nuestra ciudad, queremos aclarar que no ha habido reportes creíbles o acusaciones específicas de mascotas dañadas, heridas o maltratadas por parte de integrantes de la comunidad inmigrante”, dijo.

LA NACION