Trump vuelve a arremeter contra los medios y comparte un bizarro video: “Un día en la vida de una reportera de CNN”

NUEVA YORK.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a tensar su enfrentamiento con los medios de comunicación al apuntar contra la periodista de CNN Kaitlan Collins. La ofensiva llegó apenas horas después de que la conductora defendiera su trabajo en el programa Anderson Cooper 360°, luego de un cruce con el mandatario durante una actividad en la sede de las Naciones Unidas.

Ya cerca de la medianoche, Trump utilizó su red social, Truth Social, para publicar varios mensajes dirigidos contra la periodista. Entre ellos compartió un video de tono satírico que había circulado previamente en TikTok. Las publicaciones coincidieron con los momentos previos al arribo del presidente a la Casa Blanca a bordo del helicóptero Marine One.

La pieza difundida por Trump lleva por título “Un día en la vida de una reportera de CNN” y tiene como protagonista al humorista y creador de contenidos Patrick W. Cutler. En el clip, el comediante aparece caracterizado con una peluca rubia, vestido rojo y maquillaje, aunque en ningún momento se identifica explícitamente a quién representa dentro de la cadena televisiva.

El video, reproducido por el mandatario ante sus millones de seguidores, muestra al personaje despertándose y preparándose para una jornada dedicada supuestamente a difundir información falsa sobre Trump. A lo largo del sketch, el protagonista ironiza con la idea de que su rutina consiste en inventar rumores y atacar al presidente de manera permanente.

“Mi vida como alguien que dice mentiras todo el día”, comienza el sketch reproducido por el presidente. “Primero me levanto, luego me pongo mi ropa de fake news. No puedo esperar a inventar un montón de falsos rumores sobre Trump hoy. Muy bien, vayamos a atacar a Trump las 24 horas, los 7 días de la semana”, ironiza el comediante en el video.

Cutler, que acumula alrededor de 1,5 millones de seguidores en TikTok, había publicado esa grabación el martes. La secuencia reutilizaba el formato de otro video suyo difundido semanas atrás, centrado originalmente en el fútbol americano. En aquella versión, el personaje bromeaba sobre las posibilidades de los Dallas Cowboys de conquistar el Super Bowl y parodiaba al mariscal de campo Dak Prescott.

No es la primera vez que Trump hace referencia al contenido creado por Cutler. Durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca celebrada en julio, el mandatario recurrió a una broma similar para burlarse de Collins, a quien comparó con la influencer transgénero Dylan Mulvaney.

Más tarde, el presidente redobló sus críticas en una nueva publicación en Truth Social. Allí describió a Collins como una “reportera de tercera” y una persona “infeliz”, además de sostener que ella y varios medios de comunicación padecen una supuesta “adicción a Trump”.

En el mismo mensaje, Trump cuestionó la cobertura realizada por la prensa durante su paso por la ONU. “Todos estos desgraciados decían que no iban a darme cobertura. ¿Entonces por qué estaban despotricando y delirando como lunáticos en la zona de prensa de las Naciones Unidas?”, escribió. El mandatario cerró su publicación calificando a CNN y MSNBC de medios “enfermos”, “dementes” y “traidores”.

Los comentarios contra Collins, de 34 años, se suman a otros cuestionamientos personales que Trump ha formulado en el pasado. El presidente ya había puesto el foco en la actitud de la periodista e incluso había afirmado públicamente que rara vez la había visto sonreír.

Uno de los episodios más recordados ocurrió en febrero, cuando Collins le preguntó en la Casa Blanca sobre los archivos vinculados a Jeffrey Epstein. En aquella ocasión, Trump la describió como “la peor reportera” y volvió a referirse a su supuesta falta de expresividad, asegurando que nunca la había visto sonreír en los años que lleva conociéndola.

Durante una aparición en Anderson Cooper 360°, Collins respondió a varias de las afirmaciones realizadas por el mandatario tanto en la ONU como en Truth Social. La periodista negó que CNN hubiera sostenido alguna vez que dejaría de cubrir las actividades del presidente y calificó esa acusación como incorrecta.

Kaitlan Collins Mike Coppola - Getty Images North America

La conductora también recordó que contaba con una acreditación válida emitida por las Naciones Unidas, pese a las restricciones impuestas por la Casa Blanca contra la cadena. Según señaló, el problema de fondo es que Trump pretende influir en la forma en que los medios informan sobre su gestión.

“El presidente es quien intenta decirnos cómo debemos cubrirlo”, sostuvo Collins. “Y nuestro trabajo sigue siendo informar sobre él, independientemente de eso”.

La periodista recibió además el respaldo del senador demócrata Cory Booker durante una entrevista emitida el martes en el programa The Source, también de CNN. El legislador criticó el trato que Trump le dispensó y sostuvo que debería generar rechazo entre los estadounidenses.

Booker también destacó la decisión de varios medios de comunicación de solidarizarse con las organizaciones periodísticas afectadas por las restricciones de la Casa Blanca. A su juicio, la reacción conjunta del sector constituye una muestra de respaldo a la libertad de prensa y a los periodistas alcanzados por las medidas oficiales.

La controversia se enmarca en un deterioro cada vez más marcado de la relación entre la administración Trump y parte de la prensa estadounidense. El último capítulo de esa tensión se produjo el sábado, cuando la Casa Blanca retiró las credenciales permanentes de acceso a CNN, MS NOW y Politico, limitando así su participación en actividades oficiales y su ingreso al complejo presidencial.

Agencias AP y AFP