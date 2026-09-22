Es oficial: Mamdani se sube a la campaña por las elecciones 2026 y ya tiene su candidato en Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció su respaldo a David Orkin, candidato demócrata a la Asamblea estatal por el Distrito 38 de Queens, de cara a las elecciones generales del 3 de noviembre. La votación anticipada se desarrollará entre el 24 de octubre y el 1° de noviembre.

Mamdani respaldó a David Orkin para la Asamblea de Nueva York

En un mensaje en su cuenta de X, el funcionario escribió que estaba orgulloso de apoyar a Orkin y sostuvo que el candidato será un defensor de su agenda de asequibilidad en Albany. Por otro lado, pidió a sus seguidores que colaboraran con la movilización electoral. “Estamos a 46 días de la elección; ¿nos ayudarás a movilizar el voto?“, expresó en su mensaje.

Zohran Mamdani hizo público su respaldo a David Orkin, candidato a la Asamblea estatal por el Distrito 38 de Nueva York X @ZohranKMamdani

El respaldo llegó después de una primaria en la que Mamdani había evitado involucrarse explícitamente. De acuerdo con City & State New York, el actual alcalde había ayudado a reclutarlo para que desafiara a la actual asambleísta Jenifer Rajkumar, aunque evitó pronunciarse a favor de su candidatura durante la contienda demócrata.

Orkin ganó la primaria el 23 de junio, con 58,8% de los votos, frente al 40,9% de Rajkumar. La legisladora buscaba continuar en la Asamblea estatal por el mismo distrito.

Quién es David Orkin, el candidato de Mamdani para el Distrito 38 de Queens

De acuerdo con su página web, Orkin es abogado especializado en derechos de trabajadores inmigrantes, organizador sindical y miembro de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA, por sus siglas en inglés).

Antes de iniciar su campaña electoral, trabajó como letrado en Make the Road New York, una organización que brinda servicios y defensa a trabajadores de bajos ingresos y familias inmigrantes. El Distrito 38, donde competirá el candidato apoyado por Mamdani, comprende partes de Queens, incluidos Ridgewood, Glendale, Woodhaven, Richmond Hill y Ozone Park.

David Orkin recibió el apoyo de Zohran Mamdani de cara a las elecciones de noviembre en Nueva York X @ZohranKMamdani

Entre las prioridades de su plataforma aparecen:

Costo de la vivienda

Derechos laborales

Protección de los inmigrantes

Acceso a la salud

Cuidado infantil

Medidas relacionadas con el transporte, el clima y los servicios públicos

Otro de los ejes de su campaña es proteger a los inmigrantes frente a los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Su plataforma propone ampliar las protecciones locales y cuestionar determinadas prácticas federales de control migratorio.

Elecciones 2026 en Nueva York: David Orkin será el candidato demócrata

Después de imponerse en la primaria demócrata, Orkin avanzó a la elección general del 3 de noviembre. Según la información electoral disponible, competirá por el escaño contra Ruben Cruz II, quien figura como candidato del Partido Republicano y del Queens United Party.

La campaña de David Orkin busca llevar al abogado y organizador sindical a la Asamblea del estado de Nueva York por el Distrito 38, en Queens

Según City & State New York, el respaldo de Mamdani llegó con Orkin ya como candidato oficial del partido. A pesar de que evitó meterse en la disputa interna demócrata durante las primarias, ahora no dudó en hacer explícito su respaldo de cara a la elección general.

Quien gane la elección ocupará el escaño del Distrito 38 en la Asamblea del estado de Nueva York durante los próximos dos años.