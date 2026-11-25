El gobierno de Donald Trump reconoció ante un tribunal federal de Austin, Texas, que Brian José Morales García, un joven de 25 años nacido en Denver y deportado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) a México en abril, es ciudadano estadounidense con doble nacionalidad. La admisión figura en una moción presentada el viernes 20 de noviembre por el fiscal federal Justin R. Simmons, que también pidió al juez Robert Pitman desestimar la demanda por daños del joven.

Cómo un ciudadano de EE.UU. fue deportado a México tras un control de tránsito en Texas

El 3 de abril, Morales García viajaba en una camioneta con compañeros de trabajo cerca de Fredericksburg cuando un agente del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) detuvo el vehículo por el polarizado de las ventanas, según KXAN. No llevaba documentos y explicó que su acta de nacimiento y su tarjeta del Seguro Social estaban en su casa de Austin, según relata la demanda, citada por Univision.

Morales García terminó detenido por el ICE tras una parada vehicular en Texas Freepik

Fue trasladado a la cárcel del condado de Gillespie y entregado a la Patrulla Fronteriza, que lo envió a México el 7 de abril. En la moción, los fiscales sostienen que un registro del gobierno mexicano lo ubicaba como nacido en Zacatecas y que el joven eligió regresar en lugar de comparecer ante un juez de inmigración. La demanda afirma, en cambio, que los agentes lo amenazaron con prisión hasta que admitió haber entrado ilegalmente. En abril, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) había negado ante The Texas Tribune haber arrestado a un ciudadano.

La demanda de Brian Morales García y por qué el Gobierno pidió archivarla

La demanda, presentada el 1° de mayo pasado, reclama una compensación por la detención, la expulsión, los salarios perdidos y el daño moral, sin monto especificado. Según Fox 7 Austin, el pedido de desestimación abarca solo los reclamos contra funcionarios federales, no los dirigidos a agentes del DPS y del sheriff de Gillespie.

El gobierno alega que los agentes migratorios tienen protecciones legales ante ciertos reclamos civiles y que el joven firmó su salida voluntaria. Los abogados de Morales García afirman que sus familiares intentaron entregar pruebas de su ciudadanía mientras estaba detenido, sin que fueran consideradas.

Brian García nació en Denver en 2001, pese a que las autoridades descartaran que fuera estadounidense Captura de pantalla/Univision

En junio, Pitman se negó a ordenar su regreso inmediato porque había registros contradictorios sobre su lugar de nacimiento. Con registros hospitalarios y declaraciones de testigos, sus abogados alcanzaron un acuerdo con el Departamento de Justicia y el joven volvió a Texas el 30 de agosto, 145 días después de su deportación.

Cuántos ciudadanos de EE.UU. fueron detenidos por agentes migratorios y qué cambia en Texas

Un informe oficial de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés) halló que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó a 674 posibles ciudadanos, detuvo a 121 y expulsó a 70 entre octubre de 2014 y marzo de 2020.

Por su parte, una investigación de ProPublica contabilizó más de 170 ciudadanos detenidos por agentes migratorios en los primeros nueve meses del segundo mandato de Trump. Esos datos de la GAO corresponden al ICE, no a la Patrulla Fronteriza.

Desde el 1° de enero rige en Texas la ley SB 8, que obliga al sheriff de cada condado que opera una cárcel a solicitar y firmar un acuerdo 287(g) con el ICE para aplicar leyes migratorias federales. El plazo vence el próximo 1° de diciembre. La oficina del sheriff de Gillespie ya tenía un acuerdo de ese tipo, según KXAN.

El juez Pitman todavía debe resolver el pedido de desestimación. Morales García dijo a The Texas Tribune que teme recibir el mismo trato si vuelven a detenerlo en un control de tránsito.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.