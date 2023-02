Tuvo un paro cardíaco a los 24 años y cuenta cuáles fueron los síntomas que ignoró

escuchar

Brittany Williams sufrió uno de los peores episodios de su vida en 2014 mientras cenaba en un restaurante de Times Square, en Nueva York. En ese entonces tenía 24 años, hacía deporte todos los días y mantenía una alimentación saludable, por lo cual nunca pensó que podría sufrir un súbito paro cardíaco. Después de estar al borde de la muerte, se sometió a un exhaustivo procedimiento clínico, para evitar reincidencias. Con esta historia que, asegura, fue de aprendizaje en su vida, la joven compartió cuáles fueron esos síntomas que ignoró al principio y que, de haber considerado, le hubiesen evitado el problema mayor.

Williams estaba junto con sus padres en una cena familiar cuando, de pronto, se desvaneció. “Mi mamá y mi papá miraron y creyeron que estaba teniendo una convulsión. Mis ojos se pusieron en blanco. Simplemente me derrumbé y no respondí”, detalló para Today. En ese momento, dos desconocidos que estaban en el restaurante le salvaron la vida. Los hombres eran médicos y la asistieron con reanimación cardiopulmonar mientras llegaban los equipos de emergencia.

La mujer estuvo a punto de perder la vida, pero la rápida actuación de los testigos del restaurante la salvó www.today.com

De acuerdo con su testimonio, lo que más les sorprendió, tanto a Brittany como a los especialistas, fueron sus antecedentes. No había problemas cardíacos o cualquier otra enfermedad previa en el historial. Sin embargo, la explicación estaba en algunas señales que se habían presentado pocos días antes de aquel episodio, mientras trabajaba.

“De repente, el lado izquierdo de mi cuerpo se entumeció y sentí un hormigueo. Me senté y pensé: ‘Oh no, esto no está bien. Esto no es lo que siento en el día a día’”, recordó. Como es habitual para muchas personas hoy en día, lo primero que hizo fue buscar en Google sus síntomas, donde los resultados le indicaron un posible inicio de un paro cardíaco, un accidente cerebrovascular o un ataque al corazón.

No obstante, todas las condiciones y su juventud la tranquilizaron. “Tienes 24 años, corres todos los días y comes muy saludable. Eso nunca te pasaría a ti”, le dijo en ese momento su jefa, según relató luego Williams. El resultado fue peor. “Tres días después, estaba en el suelo en un restaurante en Times Square sin pulso”, dijo.

Qué es el síndrome de QT largo

Después del episodio, la joven fue hospitalizada e inducida a un coma. Tras algunos análisis, los médicos la diagnosticaron con síndrome de QT largo. Este es “un trastorno del ritmo cardíaco cuya causa son los cambios en el sistema de recarga eléctrica del corazón”, de acuerdo con Mayo Clinic, un portal especializado en salud.

Luego de sufrir el paro cardíaco, Williams tuvo que someterse a un tratamiento para evitar futuros daños www.today.com

Según el diagnóstico, los latidos de Brittany Williams son más lentos que los de una persona promedio. Por eso debía recibir atención médica de inmediato. En consecuencia, le realizaron una cirugía para implantarle un marcapasos, con el fin de evitar futuros episodios como este.

Para la joven todo cambió con esa experiencia, porque, afirma, el miedo a morir es constante. Sin embargo, también agradece haberse cruzado con esos dos desconocidos, que estuvieron en el lugar y el instante adecuado para salvarla. “En el fondo, sabía que había tenido una segunda oportunidad en la vida y no iba a desperdiciarla”, cerró.

LA NACION