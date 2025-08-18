Último temblor en California y EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este lunes 18 de agosto
La agencia del gobierno encargada de monitorear y alertar a la población sobre los sismos emitió su último reporte; en las últimas 24 horas, se registraron un total de 12 sismos en América del Norte y el Caribe
En Estados Unidos tienen lugar una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del lunes 18 de agosto de 2025, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).
Dónde se registró un temblor este lunes 18 de agosto de 2025
A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (Terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se han registrado en las últimas horas en los estados contiguos de EE.UU., así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.
En las últimas 24 horas, se registraron un total de 12 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales tres se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a nueve kilómetros de la localidad de Coso Junction, California, con 3 de magnitud.
Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:
- Ubicación: 2 kilómetros al noreste de Puerto Real, Puerto Rico. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 18 de agosto a las 07.31 UTC (03.31 en San Juan).
- Ubicación: 3 kilómetros al este de Pepeekeo, Hawái. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 18 de agosto a las 06.11 UTC (20.11 del 17 de agosto en Honolulu).
- Ubicación: 55 kilómetros al oeste-suroeste de Skwentna, Alaska. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 18 de agosto a las 02.20 UTC (18.20 del 17 de agosto en Anchorage).
- Ubicación: 59 kilómetros al norte de Culebra, Puerto Rico. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 17 de agosto a las 23.57 UTC (19.57 en San Juan).
- Ubicación: 9 kilómetros al noreste de Coso Junction, California. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 17 de agosto a las 23.22 UTC (16.22 en Sacramento).
- Ubicación: 9 kilómetros al noreste de Coso Junction, California. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 17 de agosto a las 23.21 UTC (16.21 en Sacramento).
- Ubicación: 66 kilómetros al norte de Culebra, Puerto Rico. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 17 de agosto a las 22.39 UTC (18.39 en San Juan).
- Ubicación: 76 kilómetros al norte de Culebra, Puerto Rico. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 17 de agosto a las 22.29 UTC (18.29 en San Juan).
- Ubicación: 4 kilómetros al norte de San Jacinto, California. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 17 de agosto a las 15.27 UTC (08.27 en Sacramento).
- Ubicación: 73 kilómetros al sureste de Atka, Alaska. Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 17 de agosto a las 14.46 UTC (06.46 en Anchorage).
Los terremotos en EE.UU. y la Falla de San Andrés
La Falla de San Andrés se extiende aproximadamente por 1300 kilómetros a través de California y marca el límite entre la placa tectónica del Pacífico y la placa tectónica de América del Norte. La actividad sísmica alrededor de este accidente geográfico es constante y motivo de estudio por parte de los científicos, quienes advierten sobre la posibilidad de un megaterremoto de gran magnitud conocido como el Big One.
Este temblor de magnitud 8 o mayor se espera ocurra en el futuro y podría causar devastación en una amplia zona, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas como Los Ángeles y San Francisco. Los últimos Big Ones que sacudieron California fueron el gran terremoto de San Francisco de 1906, con una magnitud de 7.8, y el terremoto de Fort Tejon en 1857, con una magnitud de 7,9, según los archivos del USGS.
Ante la posibilidad de que vuelva a registrarse un gran sismo en la zona, las autoridades realizan constantemente simulacros, revisión de medidas de seguridad, así como ejercicios de promoción de la conciencia pública sobre qué hacer antes, durante y después de un terremoto.
