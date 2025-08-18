Último temblor en California y EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este lunes 18 de agosto

En Estados Unidos tienen lugar una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del lunes 18 de agosto de 2025, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un temblor este lunes 18 de agosto de 2025

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (Terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se han registrado en las últimas horas en los estados contiguos de EE.UU., así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 12 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales tres se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a nueve kilómetros de la localidad de Coso Junction, California, con 3 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Coso Junction USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 2 kilómetros al noreste de Puerto Real, Puerto Rico . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 18 de agosto a las 07.31 UTC (03.31 en San Juan ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 18 de agosto a las 07.31 UTC (03.31 en ). Ubicación: 3 kilómetros al este de Pepeekeo, Hawái . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 18 de agosto a las 06.11 UTC (20.11 del 17 de agosto en Honolulu ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 18 de agosto a las 06.11 UTC (20.11 del 17 de agosto en ). Ubicación: 55 kilómetros al oeste-suroeste de Skwentna, Alaska . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 18 de agosto a las 02.20 UTC (18.20 del 17 de agosto en Anchorage ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 18 de agosto a las 02.20 UTC (18.20 del 17 de agosto en ). Ubicación: 59 kilómetros al norte de Culebra, Puerto Rico . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 17 de agosto a las 23.57 UTC (19.57 en San Juan ).

. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 17 de agosto a las 23.57 UTC (19.57 en ). Ubicación: 9 kilómetros al noreste de Coso Junction, California . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 17 de agosto a las 23.22 UTC (16.22 en Sacramento ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 17 de agosto a las 23.22 UTC (16.22 en ). Ubicación: 9 kilómetros al noreste de Coso Junction, California . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 17 de agosto a las 23.21 UTC (16.21 en Sacramento ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 17 de agosto a las 23.21 UTC (16.21 en ). Ubicación: 66 kilómetros al norte de Culebra, Puerto Rico . Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 17 de agosto a las 22.39 UTC (18.39 en San Juan ).

. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 17 de agosto a las 22.39 UTC (18.39 en ). Ubicación: 76 kilómetros al norte de Culebra, Puerto Rico . Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 17 de agosto a las 22.29 UTC (18.29 en San Juan ).

. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 17 de agosto a las 22.29 UTC (18.29 en ). Ubicación: 4 kilómetros al norte de San Jacinto, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 17 de agosto a las 15.27 UTC (08.27 en Sacramento ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 17 de agosto a las 15.27 UTC (08.27 en ). Ubicación: 73 kilómetros al sureste de Atka, Alaska. Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 17 de agosto a las 14.46 UTC (06.46 en Anchorage).

Los terremotos en EE.UU. y la Falla de San Andrés

La Falla de San Andrés se extiende aproximadamente por 1300 kilómetros a través de California y marca el límite entre la placa tectónica del Pacífico y la placa tectónica de América del Norte. La actividad sísmica alrededor de este accidente geográfico es constante y motivo de estudio por parte de los científicos, quienes advierten sobre la posibilidad de un megaterremoto de gran magnitud conocido como el Big One.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Este temblor de magnitud 8 o mayor se espera ocurra en el futuro y podría causar devastación en una amplia zona, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas como Los Ángeles y San Francisco. Los últimos Big Ones que sacudieron California fueron el gran terremoto de San Francisco de 1906, con una magnitud de 7.8, y el terremoto de Fort Tejon en 1857, con una magnitud de 7,9, según los archivos del USGS.

Ante la posibilidad de que vuelva a registrarse un gran sismo en la zona, las autoridades realizan constantemente simulacros, revisión de medidas de seguridad, así como ejercicios de promoción de la conciencia pública sobre qué hacer antes, durante y después de un terremoto.