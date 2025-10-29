Último temblor en California y EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este miércoles 29 de octubre de 2025
La agencia del gobierno encargada de monitorear y alertar a la población sobre los sismos emitió su último reporte; en las últimas 24 horas, se registraron un total de 19 sismos en América del Norte y el Caribe
En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del miércoles 29 de octubre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).
Dónde se registró un terremoto, hoy miércoles 29 de octubre
A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.
En las últimas 24 horas, se registraron un total de diez sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales seis se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a siete kilómetros de la localidad de Mammoth, Wyoming, con 3,7 de magnitud.
Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:
- Ubicación: 34 kilómetros al sur de Central, Alaska. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 29 de octubre a las 10.36 UTC (02.36 hs en Juneau).
- Ubicación: 207 kilómetros al suroeste de Yakutat, Alaska. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 29 de octubre a las 10.35 UTC (02.35 hs en Juneau).
- Ubicación: 7 kilómetros al suroeste de Kasilof, Alaska. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 29 de octubre a las 06.14 UTC (22.14 hs del 28 de octubre en Juneau).
- Ubicación: 8 kilómetros al noroeste de Pinnacles, California. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 29 de octubre a las 05.26 UTC (22.26 hs del 28 de octubre en Los Ángeles).
- Ubicación: 7 kilómetros al noreste de Dorrance, Kansas. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 29 de octubre a las 05.14 UTC (00.14 hs en Topeka).
- Ubicación: 2 kilómetros al norte-noreste de Wilson, Kansas. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 29 de octubre a las 04.12 UTC (23.12 hs del 28 de octubre en Topeka).
- Ubicación: 9 kilómetros al noreste de Dorrance, Kansas. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 29 de octubre a las 03.46 UTC (22.46 hs del 28 de octubre en Topeka).
- Ubicación: 49 kilómetros al oeste de Mentone, Texas. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 29 de octubre a las 03.08 UTC (21.08 hs del 28 de octubre en Austin).
- Ubicación: 57 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 29 de octubre a las 01.04 UTC (19.04 hs del 28 de octubre en Santa Fe).
- Ubicación: 44 kilómetros al sureste de Denali National Park, Alaska. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 28 de octubre a las 17.15 UTC (09.15 hs en Juneau).
- Ubicación: 23 kilómetros al suroeste de Mammoth, Wyoming. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 28 de octubre a las 15.11 UTC (09.11 hs en Cheyenne).
- Ubicación: 22 kilómetros al suroeste de Mammoth, Wyoming. Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 28 de octubre a las 13.22 UTC (07.22 hs en Cheyenne).
- Ubicación: 8 kilómetros al noroeste de Pinnacles, California. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 28 de octubre a las 13.21 UTC (06.21 hs en Los Ángeles).
- Ubicación: 22 kilómetros al suroeste de Mammoth, Wyoming. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 28 de octubre a las 13.00 UTC (07.00 hs en Cheyenne).
- Ubicación: 77 kilómetros al norte de Breñas, Puerto Rico. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 28 de octubre a las 23.39 UTC (19.39 hs en San Juan).
Qué regiones de Estados Unidos tienen más terremotos
De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.
En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.
Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.
Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.
