Los documentos que hay que tener a mano para evitar ser detenido por el ICE en California

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) confirmó la detención de más de 54 mil personas en septiembre de este año en todo Estados Unidos, en medio del incremento de redadas en lugares como Chicago o San Francisco. Tras estos arrestos, los migrantes deben tener consigo ciertos documentos ante un posible contacto con los agentes.

Qué debe hacer una persona para evitar ser detenido por la agencia

De acuerdo con la organización National Inmigrant Justice Center, lo primero que se debe hacer es crear un plan de seguridad. Esto lo rectificó Gavin Newsom, gobernador de California, quien aseguró que la estrategia debe seguir estos tres puntos:

Memorizar contactos de emergencia.

Planificar con anticipación asuntos familiares o médicos

Expresarse con una actitud pacífica y mantener la distancia durante cualquier interacción con agentes.

Los migrantes deben contar con un plan de contingencia en caso de ser detenidos por el ICE, como números de contacto de emergencia Freepik

Dentro de este plan, los padres deben proporcionar a la escuela o guardería de su hijo un contacto en caso de emergencia. Asimismo, en caso de ser detenido, le deben comunicar a los familiares usar el localizador de detenidos en línea de ICE para identificarlo.

Tras organizar el bosquejo de seguridad, la persona debe mantener una postura calma en caso de encontrarse con los agentes de inmigración y mostrarle su pasaporte, tarjeta de residente permanente legal, permiso de trabajo u otra documentación que acredite su estatus.

En caso de enfrentarse a un agente de inmigración, se recomienda presentar sus documentos como el pasaporte Archivo/Shutterstock

En caso de no contar con un estatus legal en Estados Unidos, puede presentar su pasaporte y otros documentos personales como el certificado de nacimiento.

Qué hacer en caso de ser detenido por el ICE en carretera

Si la persona es detenida por un agente del ICE en la carretera, el bufete de abogados Jeelani detalló que la persona debe:

Detenerse de manera segura si lo detiene la policía.

Mantener sus manos visibles en el volante y proporcionar los documentos solicitados, como su licencia y registro.

Decir “No doy mi consentimiento para un registro” si le piden que registre su vehículo. Los agentes aún pueden realizar un registro si creen que contiene evidencia de un delito.

Los migrantes con estatus irregular en California pueden optar por la licencia AB 60 Unsplash

En California, los migrantes con estatus irregular pueden optar por la licencia AB 60. Para solicitarla, los conductores deben proveer un comprobante de identidad válido y aprobado por el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) con el país de origen.

Entre los documentos en la lista de verificación para la licencia de manejar AB 60 se encuentran: una licencia de conducir de California (emitida en octubre de 2000 o después) o una tarjeta de identificación (emitida en octubre de 2000 o posterior); la credencial federal para votar en México (INE o IFE), el pasaporte mexicano y el documento nacional de identidad de la Argentina (versión 2009 o 2012).

Qué hacer en caso de que un agente del ICE toque la puerta del domicilio

Según Matt Adams, director legal de Northwest Immigrant Rights Project, los migrantes deben evitar abrirles la puerta a los agentes. Aunque estos posean órdenes de arresto, no les conceden el derecho a entrar en propiedades privadas, por lo que las familias deben mantenerse firmes.