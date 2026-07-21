TPS para salvadoreños: quiénes podrían quedar sin autorización laboral después del 22 de julio
El Uscis mantiene la protección migratoria hasta septiembre, pero una prórroga documental termina antes para ciertos beneficiarios que renovaron a tiempo
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Ciertos salvadoreños amparados por el Estatus de Protección Temporal enfrentan una fecha clave el miércoles 22 de julio. Ese día finaliza la extensión automática de algunos Documentos de Autorización de Empleo (EAD) que muestran como vencimiento el 9 de marzo de 2025.
Por qué el 22 de julio puede dejar sin empleo a salvadoreños con TPS que aún esperan el permiso
Quienes todavía no hayan recibido una nueva tarjeta podrían tener dificultades para demostrar que están autorizados a trabajar después de esa fecha, salvo que cuenten con otro documento aceptado para completar o actualizar el Formulario I-9.
La situación no afecta de la misma manera a todos los beneficiarios y tampoco implica que el TPS para El Salvador termine este miércoles.
Actualmente, se estima que aproximadamente 200 mil salvadoreños aún dependen del TPS, con una presencia significativa en el sur de California. En el área de Washington D.C., son más de 26.000 las personas que se benefician de esta protección.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) extendió temporalmente la validez de esos documentos hasta el 22 de julio. Por eso, los empleadores deben volver a verificar la autorización laboral de los trabajadores afectados a más tardar en esa fecha.
Cómo impacta el 22 de julio en los salvadoreños con TPS que aún esperan el permiso
En diálogo con Telemundo, Kelley Ortega, abogada de inmigración, se refirió al impacto que tendría la pérdida del EAD.
“Esa autorización para trabajar es lo que ellos dependen para proveer por sí mismos, para su familia y para su comunidad. Si eso es arrebatado, va a crear muchas consecuencias“, sostuvo.
A su vez, Gloria Muñoz, cuyos tres hijos están bajo este estatus, compartió su caso en una entrevista con Univision N+. Según su testimonio, a pesar de haber realizado el pago correspondiente para la renovación, una de sus hijas ya fue suspendida de su empleo porque el documento físico aún no le llegó.
“A ella le quitaron un trabajo porque necesitan los papeles”, señaló, y luego dejó un mensaje para el presidente de EE.UU., Donald Trump: “Yo le pido a Dios que le toque el corazón al presidente”.
Alternativas para los migrantes con TPS que no llegaron a renovar sus permisos
En el reporte de Univision, los profesionales jurídicos señalaron que, de cara al vencimiento del plazo para los EAD, los migrantes pueden tomar ciertas medidas:
- Intervención sindical: la abogada consultada recomienda que, si el trabajador pertenece a un sindicato, se comunique de inmediato con sus representantes. El objetivo es que la organización intervenga ante el empleador o jefe para negociar opciones que eviten el despido mientras llega la autorización laboral.
- Presión política: se alienta a los afectados y a las organizaciones a presionar a sus congresistas para que busquen soluciones a estos retrasos administrativos que impactan en la estabilidad laboral de miles de personas.
- Atención a fechas límite: es crucial considerar que otra fecha relevante en el calendario del TPS es el 9 de septiembre, cuando vencería el TPS para los migrantes salvadoreños.