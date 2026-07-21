TPS para salvadoreños: quiénes podrían quedar sin autorización laboral después del 22 de julio

Ciertos salvadoreños amparados por el Estatus de Protección Temporal enfrentan una fecha clave el miércoles 22 de julio. Ese día finaliza la extensión automática de algunos Documentos de Autorización de Empleo (EAD) que muestran como vencimiento el 9 de marzo de 2025.

Por qué el 22 de julio puede dejar sin empleo a salvadoreños con TPS que aún esperan el permiso

Quienes todavía no hayan recibido una nueva tarjeta podrían tener dificultades para demostrar que están autorizados a trabajar después de esa fecha, salvo que cuenten con otro documento aceptado para completar o actualizar el Formulario I-9.

La situación no afecta de la misma manera a todos los beneficiarios y tampoco implica que el TPS para El Salvador termine este miércoles.

Tras el fallo de la Corte Suprema, hay 17 países bajo protección cuyos ciudadanos quedan más expuestos frente a la deportación Fotomontaje generado con IA

Actualmente, se estima que aproximadamente 200 mil salvadoreños aún dependen del TPS, con una presencia significativa en el sur de California. En el área de Washington D.C., son más de 26.000 las personas que se benefician de esta protección.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) extendió temporalmente la validez de esos documentos hasta el 22 de julio. Por eso, los empleadores deben volver a verificar la autorización laboral de los trabajadores afectados a más tardar en esa fecha.

Cómo impacta el 22 de julio en los salvadoreños con TPS que aún esperan el permiso

En diálogo con Telemundo, Kelley Ortega, abogada de inmigración, se refirió al impacto que tendría la pérdida del EAD.

“Esa autorización para trabajar es lo que ellos dependen para proveer por sí mismos, para su familia y para su comunidad. Si eso es arrebatado, va a crear muchas consecuencias“, sostuvo.

Ciertos extranjeros que se encuentran en EE.UU. pueden presentar la Solicitud de Autorización de Empleo para obtener un EAD 123RF - 123RF

A su vez, Gloria Muñoz, cuyos tres hijos están bajo este estatus, compartió su caso en una entrevista con Univision N+. Según su testimonio, a pesar de haber realizado el pago correspondiente para la renovación, una de sus hijas ya fue suspendida de su empleo porque el documento físico aún no le llegó.

“A ella le quitaron un trabajo porque necesitan los papeles”, señaló, y luego dejó un mensaje para el presidente de EE.UU., Donald Trump: “Yo le pido a Dios que le toque el corazón al presidente”.

Los cambios recientes en el permiso de trabajo anunciados por el Uscis

Alternativas para los migrantes con TPS que no llegaron a renovar sus permisos

En el reporte de Univision, los profesionales jurídicos señalaron que, de cara al vencimiento del plazo para los EAD, los migrantes pueden tomar ciertas medidas: