Un avión privado se estrelló en un barrio de Palm Beach y murieron sus nueve ocupantes

WEST PALM BEACH.– Un avión privado con nueve personas a bordo se estrelló este domingo por la tarde cerca de una zona residencial del condado de Palm Beach, en Florida, y provocó la muerte de todos sus ocupantes antes de estallar en una bola de fuego, informó el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy. El accidente ocurrió a las 12.50 (hora local) cerca de Military Trail, entre Cresthaven Boulevard y la 10th Avenue North, según la Oficina del Sheriff del condado.

“La FAA enviará un equipo al lugar del accidente para apoyar la investigación de la NTSB”, declaró Duffy en un comunicado publicado en redes sociales. “Les pido que se unan a mí en oración por las familias y los seres queridos de quienes perdimos”, agregó.

Today's plane crash in Palm Beach County, Florida is a horrific tragedy



Here's what we know:

- At 12:50 PM ET, a Learjet 60 crashed in a neighborhood near Cresthaven, FL

- All 9 people on board were killed

- The aircraft departed from Austin, Texas, and was headed to the Bahamas… — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 1, 2026

La aeronave era un Learjet 60 que había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, con destino a las Bahamas, de acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

Jim Reynolds, vocero del aeropuerto de Austin, confirmó que se trataba de un avión privado e identificó el número de matrícula como N722BD, aunque no pudo precisar quiénes viajaban a bordo. “Esto es definitivamente una tragedia”, manifestó. Bomberos y demás personal de emergencia acudieron rápidamente al lugar.

JUST IN - Plane crashes in Palm Beach County, Florida — reports pic.twitter.com/kmbrq7tldS — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 1, 2026

Las comunicaciones entre el piloto y el control de tráfico aéreo revelaron que, minutos antes del impacto, el comandante había informado de acumulación de hielo en la aeronave, una temperatura exterior de 47 grados bajo cero y turbulencias moderadas que provocaban variaciones de hasta 213 metros en la altitud. “Tenemos hielo ligero y transparente, manejable, y turbulencias moderadas”, comunicó al Centro de Control de Tráfico Aéreo de Miami, según una grabación difundida por Live ATC.net.

Poco después, cuando informó que comenzaba a llover y solicitó autorización para ascender, el piloto declaró una emergencia y alertó sobre un descenso descontrolado. “Estamos descendiendo a 2400 metros por minuto, ¡mayday, mayday!, estamos descendiendo a 3000 metros por minuto", comunicó al control aéreo. Momentos después, advirtió que la aeronave estaba en una situación de exceso de velocidad y descendía a 6000 metros por minuto: “Vamos a estrellarnos contra el suelo”. Los datos de seguimiento de vuelo muestran que el avión perdió unos 8000 metros de altitud en aproximadamente un minuto, poco antes de que se interrumpiera la transmisión.

Los datos de seguimiento de vuelo muestran que el avión perdió unos 8000 metros de altitud en aproximadamente un minuto, poco antes de que se interrumpiera la transmisión. Imágenes difundidas por una cadena local mostraron un cráter en la calzada, rodeado de llamas, fragmentos de pavimento y una densa columna de humo negro.

FOOTAGE: A plane crashed in Greenacres, Florida, in Palm Beach County. Video from the scene shows fires burning, a crater in the roadway, and debris spread across a wet Street. The aircraft type and number of casualties are not yet known. pic.twitter.com/tGGe0Q0hub — Open Source Intel (@Osint613) November 1, 2026

En el momento del accidente se registraban tormentas dispersas en la zona y la aeronave había atravesado una tormenta más intensa pocos minutos antes de comenzar su descenso. Sin embargo, todavía no se determinó si las condiciones meteorológicas contribuyeron al siniestro.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) iniciaron una investigación para determinar las causas del siniestro. Según los registros de la NTSB, se trata del segundo accidente aéreo más mortífero registrado en Estados Unidos en lo que va del año, después del ocurrido en junio en Butler, Missouri, en el que murieron 12 personas. El avión estaba registrado a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada en Delaware y figuraba disponible para alquiler en una plataforma en internet.

WATCH: New video shows Learjet 60 business jet crashing near West Palm Beach, Florida.



The plane was completely disintegrated upon impact. Number of casualties unknown. pic.twitter.com/l5JT9KEWnQ — BNO News (@BNONews) November 1, 2026

“Parecía un misil cayendo”, dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, refiriéndose al accidente.

Videos grabados por automovilistas captaron el momento en que la aeronave cayó en picada antes de impactar contra el suelo y explotar. El avión cayó a pocos metros de viviendas y vehículos que circulaban por la zona.

Unas 600 personas debieron ser evacuadas y necesitan alojamiento temporal debido a los daños provocados por el accidente en la zona, informó Joel Flores, comisionado del condado de Palm Beach por el Distrito 3 y uno de los primeros funcionarios en llegar al lugar. Los residentes están siendo trasladados a dos refugios habilitados por las autoridades mientras continúan las tareas de investigación y evaluación de los daños, agregó.

Una mujer que trabajaba cerca del lugar declaró que la electricidad en la zona estuvo cortada durante aproximadamente dos horas tras el accidente.

La Oficina del Sheriff cerró los carriles de Military Trail en ambas direcciones e instó a los conductores a evitar el área y buscar rutas alternativas. Bomberos y equipos de emergencia acudieron al lugar. Una mujer que trabajaba en las inmediaciones dijo que el suministro eléctrico de la zona permaneció interrumpido durante aproximadamente dos horas después del impacto.

El lugar del impacto se encuentra a unos seis kilómetros al sur del aeropuerto de West Palm Beach, que fue rebautizado este año en honor al presidente Donald Trump. El mandatario había estado en la ciudad durante la jornada y había partido desde ese aeropuerto a bordo del Air Force One poco más de una hora antes del accidente. No se informó que hubiera personas heridas en tierra.

Agencias AP y Reuters