Un barco chocó contra un crucero y lo hundió cerca de un puerto estadounidense

HOUSTON.- Un buque de gran porte impactó este viernes contra un crucero que se encontraba anclado en el puerto de Nueva Orleans, en el sur de Estados Unidos, por lo que varios pasajeros fueron rescatados de las aguas del río Misisipi, según reportes oficiales.

La alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, confirmó en conferencia de prensa que hay 32 heridos, aunque ninguno de gravedad.

El buque tanquero Atlantic Asphalt chocó contra el crucero American Heritage, con al menos 129 pasajeros a bordo sin contar a la tripulación, según reportes de prensa local.

Los pasajeros se aferraron al borde del crucero para evitar caer

Imágenes de la televisora local WDSU mostraron al crucero parcialmente sumergido, con algunos pasajeros en el agua.

De acuerdo con declaraciones del vicegobernador Billy Nungesser a esa cadena, al menos 12 personas fueron extraídas del agua y hay buzos trabajando en la zona.

Dijo estar preocupado porque usualmente quienes viajan en estos cruceros son personas mayores, algunos con andadores o en sillas de ruedas, que vienen de todas partes del mundo.

Así fue impactado el crucero

“Nuestra prioridad inmediata es la seguridad de todos los pasajeros, la tripulación y los servicios de emergencia. Se trata de un incidente en curso que aún está en desarrollo. El número de heridos y la causa de la colisión aún no se han confirmado” informó el Puerto de Nueva Orleans en una declaración a medios de prensa.

El LCMC Health, el sistema de salud sin fines de lucro de Nueva Orleans, indicó en un comunicado que los hospitales de la zona junto al Centro Médico Universitario de la ciudad recibió “aproximadamente dos docenas de pacientes” tras el incidente marítimo.

“Nuestros equipos médicos están evaluando a los pacientes y brindándoles la atención adecuada, en coordinación con los servicios de emergencia. Dado que la situación sigue en desarrollo, proporcionaremos información adicional según sea necesario”, señaló.

El crucero se hundió tras el impacto

A su vez, la empresa que administra el crucero, American Cruise Lines, confirmó que una de sus embarcaciones, el American Heritage, sufrió una colisión mientras estaba atracado en Nueva Orlenas.

“Estamos en estrecha coordinación con la Guardia Costera de Estados Unidos y las autoridades locales. Los pasajeros y la tripulación fueron evacuados, y estamos profundamente preocupados por todos los afectados. Compartiremos más información a medida que esté disponible”, afirmó.

Por su parte, la Guardia Costera estadounidense expresó que respondió al accidente ocurrido “cerca del marcador de milla 96″ del río Misisipi.

“El río permanece cerrado a todo el tráfico fluvial entre los marcadores de milla 93 y 96 mientras los equipos de respuesta evalúan la situación y llevan a cabo las operaciones de socorro”, agregó.

Agencia AFP