Donald Trump afirma que quiere “resolver el tema de Cuba” con Marco Rubio antes de que termine su presidencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el jueves 12 de noviembre que quiere “resolver el tema de Cuba” antes de concluir su presidencia y aseguró que consideraría una intervención militar. En una entrevista telefónica con Hugh Hewitt, de Salem News Channel, el mandatario vinculó ese objetivo con la situación de la isla y con los cubanos que migraron a territorio estadounidense, de los cuales el 61% se concentra en Florida, unos 1,8 millones de cubanos, según datos del Pew Research Center. Destacó al secretario de Estado, Marco Rubio, como una figura para abordar el asunto, sin anunciar una operación ni precisar un calendario.

Qué dijo Trump sobre una posible intervención militar en Cuba

La posibilidad de utilizar las Fuerzas Armadas surgió de las preguntas del entrevistador. Primero, Hewitt consultó si ordenaría una acción militar antes de dejar el cargo en caso de que fuera necesaria para “liberar Cuba”. Trump respondió que quería resolver el asunto durante su mandato y mencionó a Rubio, según transcribió Aljazeera.

El periodista Hugh Hewitt planteó expresamente una campaña de una semana, y el presidente respondió: “Ciertamente lo consideraría, sí”. El intercambio dejó abierta la intervención militar, aunque no dio más detalles sobre objetivos, despliegues o condiciones para ejecutarla. De acuerdo con Telemundo 51, el mandatario tampoco especificó qué medidas contempla su administración para alcanzar el resultado que busca antes de abandonar la Casa Blanca.

El papel central de Marco Rubio y los cubanoamericanos

“Tenemos a un tipo muy bueno y talentoso para Cuba llamado Marco”, sostuvo Trump en referencia a Rubio. A continuación, recordó que los padres del Secretario de Estado estadounidense son cubanos y sostuvo que a él “le encantaría” asumir ese objetivo.

Marco Rubio, a la izquierda, y Donald Trump, a la derecha, endurecieron la presión sobre Cuba tras la acusación penal contra Raúl Castro por el caso Hermanos al Rescate Agencia AP /

El mandatario también presentó su intención como una respuesta a quienes salieron de la isla. “Me encantaría poder hacerlo por la gente, por los cubanos que vinieron y fueron tratados muy mal y llegaron a América”, declaró durante la entrevista, en la que describió a Cuba como una “nación fallida”.

Las palabras recibieron respaldo del congresista por Florida, también de origen cubano, Carlos Giménez. Según Telemundo 51, el legislador compartió la publicación sobre las declaraciones y agregó: “¡Hágalo, presidente Trump!”.

Qué restricciones siguen vigentes para enviar dinero a Cuba

Para las familias cubanas en Estados Unidos, las declaraciones se producen mientras siguen vigentes restricciones financieras concretas. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, conocida como OFAC, mantiene autorizaciones para determinadas categorías de remesas, sujetas a condiciones y exclusiones.

Un cambio adicional entró en vigor el 30 de septiembre: el Tesoro amplió la prohibición de transacciones financieras con entidades de la Lista Restringida de Cuba para incluir operaciones indirectas. Según la norma publicada en el Registro Federal, esto comprende ciertas transferencias en las que participa un intermediario y una entidad restringida figura como ordenante o beneficiaria final. La OFAC advierte, además, que las autorizaciones de remesas excluyen operaciones de recolección, envío o recepción que involucren entidades de esa lista.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.