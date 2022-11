Un “cazador de tesoros” encontró con su detector de metales una joya de más de 40.000 dólares

escuchar

Un paseo por la playa se convirtió en la recuperación de una historia de amor para contar. Para Joseph Cook, un cazador de tesoros, era un día cualquiera “en la oficina”, hasta que la efectividad de su detector de metales lo obligó a hurgar entre la arena.

Hammock Beach, en St. Augustine, Florida, fue la playa en la que comenzó a escribirse esta anécdota que el hombre popularizó tras publicar su hallazgo en su cuenta de Tiktok, donde se hace llamar “Joedigger”. El video exhibe la emoción de Joseph, quien nunca esperó encontrar un diamante de gran valor cuando caminaba con el detector de metales.

Un "cazador de tesoros" halló un objeto con gran valor sentimental en la playa

Incluso para él, un buscador, fue una sorpresa porque en un primer momento pensó que se trataba de cualquier cosa. “No hay manera. Vaya, mira a ese chico malo. Santa mie..., eso es real. Lo juro por Dios, este es el diamante más grande que he encontrado en la playa”, expresó Cook mientras inspeccionaba el hallazgo.

Lo que a primera vista parecía una moneda de cinco centavos fue revelado cuando hurgó entre la arena, “era solo este gran anillo viejo de diamantes y platino”, dijo. Una vez limpio, supo que se trataba de un anillo de bodas y se apuntó la misión de encontrar a la persona dueña del valioso objeto.

“Cuando fui a la joyería, me dijeron que valía 40.000 libras″, aseguró Cook en otros clips desde su cuenta de Tiktok, sorprendido por el valor de la joya que llevaba un par de días entre sus cosas. Como suele ser en estos casos, el hombre acudió a las redes sociales con el video, esperando que se volviera viral y llegara al muro de la persona indicada.

El buscador tuvo suerte dos semanas después del hallazgo porque el dueño de tan preciada joya logró contactarlo. “Estaban bastante felices”, dijo Joseph Cook. Para asegurarse de que era su anillo y de cómo sería la devolución, tuvieron una reunión vía FaceTime y de acuerdo con el relato, la esposa comenzó a llorar por la alegría de recuperar el bien preciado: “Oh, Dios mío, no puedo creerlo”.

Cook logró reunirse con ellos tres semanas después de haber encontrado el anillo en su paseo por Hammock Beach: “Se sintió muy bien. He devuelto 60.000 libras en cosas este año, pero nada parecido a esto antes”.

Joedigger, como se llama en Tiktok, ha entregado objetos cuyo valor acumulado es de 60.000 dólares

Contrario a lo que pudiera pensarse por el valor de su descubrimiento, el cazador de tesoros asegura que no se sintió mal por desprenderse de la joya: “Realmente no me decepcionó tener que regresarlo (...) He tenido un collar desde hace 25 o 30 años solo para poder devolverlo a sus dueños”. Además, cree que “el karma siempre es bueno, siempre que regreso algo, encuentro algo mejor”.

“Joedigger” ha recibido decenas de comentarios de usuarios que celebran su buena acción: “Eres increíble, gracias por lo que haces y por cómo lo haces”, pero a él no le parece nada extraordinario, solo lo que toda persona debería hacer. Mientras tanto, continúa publicando clips de los objetos que encuentra en la arena, aunque no todos son tan impresionantes.

