Un dron atacó un buque de EE.UU. en Egipto y crece el temor a una expansión de la guerra

EL CAIRO.– En lo que se podría indicar una expansión del escenario de la guerra que golpea a Medio Oriente, un dron impactó este miércoles contra un buque cisterna de almacenamiento de gas de propiedad estadounidense en el puerto mediterráneo egipcio de Damieta, informó el miércoles la empresa británica de seguridad marítima Ambrey, que mencionó una evaluación inicial del incidente.

En su comunicado, el Ministerio del Petróleo egipcio confirmó que se había producido un incendio en el puerto, pero no hizo mención alguna a un ataque con dron.

La empresa de servicios portuarios Inchcape precisó en otro comunicado que eran dos los buques cisterna de gas los que se habían incendiado en Damieta.

🚨🇮🇷🇺🇸🇪🇬 ÚLTIMA HORA: Un dron iraní acaba de impactar un buque cisterna de gas estadounidense en el puerto egipcio de Damieta. Es el primer ataque iraní en suelo egipcio.



🔥 Equipos de emergencia trabajan para enfriar la embarcación y contener las consecuencias del ataque. pic.twitter.com/lUSJ5gjYWz — Isaac2 (@isaacrrrr7) July 29, 2026

El dron impactó contra el buque cisterna de almacenamiento flotante “Energos Winter”, provocando un incendio que luego se propagó a otro barco, el “Gaslog Salem”, según indicaron tres fuentes del sector familiarizadas con el incidente.

Dos fuentes de seguridad independientes señalaron que la causa probable de la explosión se atribuyó a un ataque con dron, lo que podría indicar una mayor propagación del conflicto por todo Medio Oriente, ya que Egipto no había sido blanco de ataques hasta ahora. No hubo ninguna reivindicación inmediata de responsabilidad por el incidente.

El “Energos Winter” es una unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU) con una capacidad de almacenamiento de 138.250 metros cúbicos. Es propiedad de la empresa estadounidense Energos Infrastructure.

Sus operaciones técnicas, de seguridad y comerciales están gestionadas por Wilhelmsen Ship Management, también estadounidense.

El Ministerio del Petróleo egipcio indicó en el comunicado que hubo un incendio en un buque de gasificación y en uno de almacenamiento en el puerto de Damieta, y que los equipos de extinción y seguridad lo atajaron de inmediato siguiendo los planes de respuesta a emergencias.

El ministro del Petróleo, Karim Badawi, se desplazó al lugar para supervisar las labores, según se indicó. El incendio no causó heridos ni víctimas mortales, y los equipos de emergencia y técnicos seguían trabajando en la respuesta y evaluando el impacto del incidente, añadió el comunicado.

Neutralidad activa

Desde que comenzó el conflicto entre Estados Unidos, Irán e Israel, a fines de febrero, Egipto se ha posicionado desde la neutralidad activa y la mediación diplomática, buscando evitar una conflagración regional total, frenar el impacto económico interno y abogar por el fin de las hostilidades.

El presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi Bernd von Jutrczenka - dpa DPA

El gobierno mantuvo su alianza estratégica de larga data con Estados Unidos y su tratado de paz con Israel, sin sumarse a las operaciones militares contra Irán, protegiendo a la vez sus lazos comerciales y energéticos regionales

De hecho, el ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelaty, mantuvo conversaciones tanto con Teherán como con Washington para instar a la sensatez y priorizar los canales de negociación.

Y por su parte el presidente Abdel Fatah al Sisi, realizó visitas clave a Emiratos Árabes Unidos y Qatar para subrayar que la seguridad de los países del Golfo es parte integral de la seguridad de Egipto.

Tras el acuerdo de alto el fuego y entendimiento entre Estados Unidos e Irán, firmado en julio, El Cairo expresó su alivio y exigió que la comunidad internacional vuelva a centrar la atención en la crisis humanitaria que afecta a la vecina Franja de Gaza.

Con la inestabilidad en el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, por el conflicto con Irán, el tráfico marítimo y los ingresos del Canal de Suez, bajo control egipcio, sufrieron fuertes presiones, lo que motivó a El Cairo a exigir una desescalada urgente.

Una sección del canal de Suez en Ismailia, Egipto Amr Nabil - AP

Aproximadamente entre el 12% y el 15% del comercio mundial pasa por el Canal de Suez, mientras que el Estrecho de Ormuz, bajo control iraní, concentra cerca del 20% del petróleo mundial y una proporción menor del comercio total general (alrededor del 8% al 13% del volumen marítimo).

Agencias Reuters y AFP