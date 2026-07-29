“Te vamos a deportar”: Byron Donalds fue a Doral y habló del TPS de los venezolanos

A pocas semanas de las primarias republicanas en Florida, el congresista Byron Donalds llevó su campaña a Doral, una ciudad con una importante comunidad venezolana, donde volvió a respaldar las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Durante una visita a un reconocido punto de encuentro de la diáspora, el aspirante a gobernador defendió el fin del TPS de los venezolanos.

Byron Donalds respalda el fin del TPS para venezolanos y advierte sobre deportaciones

Según informó N+ Univisión, Byron Donalds visitó el restaurante El Arepazo, ubicado en una estación de servicio de Doral, un lugar que con frecuencia recibe a dirigentes políticos interesados en acercarse a la comunidad venezolana del sur de Florida.

Allí dejó en claro que comparte la política migratoria impulsada por Donald Trump y que respalda la finalización del TPS de los venezolanos y de otros programas de protección temporal.

Desde su perspectiva, ese mecanismo debía mantener exclusivamente un carácter transitorio, por lo que consideró poco probable que se establezca otra designación del TPS para los ciudadanos venezolanos.

Fue en ese contexto cuando pronunció la frase que marcó la jornada y que sintetizó su postura sobre la política migratoria.

“Si estás en Estados Unidos y tu protección temporal se ha acabado y desafortunadamente te atrapan aquí, vamos a deportarte como lo harían en cualquier país”, afirmó Donalds, en una declaración que generó fuerte repercusión entre los presentes.

Durante el encuentro, el congresista sostuvo que la administración de Joe Biden alteró el propósito original del programa al extender las designaciones correspondientes a distintos países.

Rick Scott y Christi Fraga respaldan la campaña de Byron Donalds en Florida

La visita a Doral también funcionó como un acto de campaña. Byron Donalds estuvo acompañado por el senador Rick Scott y por la alcaldesa Christi Fraga, quienes participaron del encuentro con simpatizantes republicanos.

En su discurso, Donalds agradeció públicamente el respaldo de Scott y destacó el apoyo recibido por parte de Donald Trump, y afirmó que el aval del presidente fue determinante para su candidatura.

Además, aseguró que su campaña ya recorrió decenas de condados del estado y afirmó que los ciudadanos quieren que Florida continúe siendo un estado gobernado por los republicanos.

El congresista sostuvo que, si resulta electo gobernador, mantendrá el rumbo de las administraciones republicanas anteriores. En ese sentido, elogió la gestión de Rick Scott cuando ocupó la gobernación y también la de Ron DeSantis, al asegurar que pretende dar continuidad a ese modelo político.

Durante su paso por el sur de Florida, Donalds defendió la política de la administración Trump y apoyó la finalización del Estatus de Protección Temporal para venezolanos Instagram/@byrondonalds

Las propuestas de Byron Donalds sobre economía, empresas y seguridad en Florida

En otra parte de su exposición, Byron Donalds planteó que el crecimiento económico debe seguir siendo una prioridad para Florida. Señaló que numerosas empresas abandonan estados como Nueva York, Illinois y California para instalarse en territorio floridano, algo que atribuyó a las políticas implementadas por los gobiernos republicanos.

El candidato también prometió mantener un gobierno limitado, con menor intervención estatal sobre las decisiones individuales. Entre los principios que destacó figuraron la libertad económica, la libertad religiosa y la defensa de las libertades personales, al afirmar que las decisiones de los ciudadanos deben prevalecer sobre las del gobierno.

Otro de los temas centrales fue la seguridad pública. Donalds expresó su respaldo a las fuerzas policiales y aseguró que, como gobernador, continuará brindándoles todos los recursos necesarios.

En su opinión, el orden público constituye la base para atraer inversiones, generar empleo y sostener el desarrollo económico del estado.

Elecciones de Florida 2026: Donalds llama a votar y enfrenta a David Jolly

Gran parte del discurso estuvo dedicada al proceso electoral. Donalds recordó que las primarias republicanas se celebraban en pocas semanas, el 18 de agosto, e instó a sus simpatizantes a participar de la votación anticipada y de la elección.

Donalds En El Arepazo

El congresista aseguró que su candidatura mantiene una amplia ventaja en las encuestas internas y sostuvo que el respaldo popular debía traducirse en votos para asegurar la nominación republicana. También destacó el trabajo territorial realizado por su equipo de campaña, al señalar que habían recorrido cientos de miles de hogares en todo el estado.

Además, anticipó que, una vez superadas las primarias, la competencia se trasladaría a la elección general del 3 de noviembre. Allí cuestionó con dureza al probable candidato demócrata, David Jolly, a quien acusó de representar un proyecto político alineado con posiciones que, según afirmó, son incompatibles con el modelo que defiende Florida.