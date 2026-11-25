OREGON.- Un hombre y su perro fueron protagonistas este martes de un dramático suceso en las costas de Cannon Beach, Oregon, Estados Unidos: ambos se encontraban en la orilla, cuando una fuerte ola los sorprendió y los arrastró. La policía local intervino y pudo salvar tanto al ciudadano como a su mascota, aunque también emitió una serie de alertas por las crecientes mareas.

El jefe de la policía local, Rob Schulz, informó al medio The Oregonian que recibió una llamada de una persona que advertía que un hombre había bajado las escaleras en el acceso a la playa de la calle Second Street y se encontraba en los escalones inferiores cuando una ola inundó la playa y provocó que se le soltara la correa a su perro. En este sentido, las autoridades intervinieron y asistieron al lugar.

En videos que comenzaron a circular en redes sociales se ve al canino caminando por la costa mientras su dueño, que lo sostenía con su correa, estaba sentado en unas escaleras aledañas. En un momento, una fuerte ola golpeó contra la zona y se llevó al perro y al hombre.

El dramático momento en el que una ola arrastró a un hombre y su perro

La corriente arrastró al hombre a lo largo de la costa unos 100 metros hasta otra escalera, según marcó Schulz. El perro, en cambio, terminó en aguas poco profundas cerca del malecón, donde unos transeúntes de la zona lo agarraron del arnés y lo pusieron a salvo.

El jefe de la policía aseguró que 90 minutos antes del episodio había multado al mismo hombre por circular por la playa sin un permiso, en medio de advertencias climáticas en la ciudad costera. El ciudadano, en tanto, aclaró que se encontraba en Portland para ver el fuerte oleaje que las mareas vivas habían provocado durante esta semana.

Según Schulz, el hombre, que estaba manejando una camioneta, apenas logró salir de la playa cuando las olas que se aproximaban golpearon su coche. El policía le advirtió que respetara el “poder del océano” y que prestara atención a las mareas desde una distancia segura, sin embargo, no cumplió.

“Todos sabemos que el agua es impredecible y tiene un poder inmenso. Aunque seas adulto te va a derribar y arrastrar consigo. No hay forma de detenerla”, señaló y agregó: “Hay mucha gente que lo entiende, que respeta el océano, pero hay quienes ignoran las advertencias. No sé cómo transmitirles ese mensaje de forma más clara para que lo entiendan”.

Las mareas vivas comenzaron este lunes y se espera que continúen hasta el viernes. Se pronostica que enormes olas provenientes de tormentas en alta mar, con alturas que podrían superar los 12 metros, azotarán la playa. Al respecto, Schulz comentó que Cannon Beach suele recibir una afluencia de visitantes deseosos de ver las mareas vivas, un fenómeno invernal.