WASHINGTON.– Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos nominaron este miércoles a Hakeem Jeffries para presidir el recinto a partir de enero de 2027, una decisión que lo deja en camino de convertirse en el primer legislador negro en la historia del país en ocupar ese cargo y que consolida el liderazgo de una nueva generación dentro del partido, tras su contundente victoria en las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

Jeffries, representante por Brooklyn, Nueva York, de 56 años, obtuvo 251 de los 262 votos emitidos durante una votación a puertas cerradas, en la que no tuvo rivales. La nominación le permitió superar las resistencias de algunos sectores de la bancada y avanzar hacia una votación formal de todo el recinto, prevista para el 3 de enero, cuando se reúna el nuevo Congreso.

Entre quienes votaron en contra había un grupo de recién llegados progresistas, quienes dijeron en un comunicado que “todavía queda trabajo por hacer” para garantizar sus prioridades.

Hakeem Jeffries: "It's a high honor and a distinct privilege to stand before the American people today as the Democratic nominee to be the next Speaker of the United States House of Representatives." https://t.co/Cigo2EF47G pic.twitter.com/u0URQyWP75 — Open Source Intel (@Osint613) November 18, 2026

“Vamos a luchar para garantizar que, ante la corrupción, el caos y la crueldad sin precedentes que sufre el pueblo estadounidense, los demócratas de la Cámara de Representantes hagan rendir cuentas a los corruptos, no por motivos partidistas, sino por motivos patrióticos”, dijo Jeffries a periodistas.

“Nuestro trabajo es combatir el extremismo MAGA, no entre nosotros”, dijo, en referencia al movimiento “Hagamos grande a Estados Unidos otra vez”, del presidente Donald Trump, “y lograr grandes cosas para el pueblo estadounidense”.

La votación se produjo en medio de un partido inquieto y con demandas de renovación después de que los votantes castigaran a los republicanos y al presidente Donald Trump en las elecciones de mitad de mandato. En las últimas semanas, las oficinas de legisladores y representantes electos recibieron llamados y mensajes en redes sociales de ciudadanos que reclamaban un cambio en la conducción demócrata. Incluso, Jeffries fue increpado por algunos manifestantes durante una conferencia partidaria en Denver.

Antes de la votación, el legislador neoyorquino había asegurado que no daba por descontado el respaldo de sus colegas. Para garantizar el apoyo, mantuvo reuniones con los distintos grupos que integran la bancada y habló con casi todos los miembros de la amplia mayoría que tendrá el partido en la próxima legislatura.

“Yo acepto esas conversaciones”, había afirmado Jeffries, quien también pidió que la elección interna se realizara mediante una votación nominal, en lugar de una designación por aclamación. El procedimiento fue secreto y solo se conoció el recuento general.

Hakeem Jeffries junto a Katherine Clark y Pete Aguilar, los tres dirigentes que encabezarán la conducción demócrata en la Cámara baja durante el próximo Congreso SAUL LOEB - AFP

El dirigente encabezará un equipo de conducción junto con la representante por Massachusetts Katherine Clark y el legislador por California Pete Aguilar, quienes también fueron nominados sin oposición. De confirmarse sus respectivas designaciones, Clark se convertirá en la primera mujer en ocupar el cargo de líder de la mayoría y Aguilar será el primer latino en desempeñarse como jefe de bancada mayoritaria.

Nueva etapa

La elección de los tres dirigentes marcará el comienzo de una nueva etapa para los demócratas en el Congreso, en la era posterior a Nancy Pelosi, quien dejó la conducción del partido en 2022 después de que los republicanos recuperaran el control de la Cámara baja.

La expresidenta de la Cámara de Representantes felicitó a Jeffries en la red social X y destacó que, bajo su liderazgo, los “demócratas lucharán por la justicia y por reducir el costo de la atención médica, los alimentos y los combustibles”, además de celebrar que hará historia como el primer presidente negro del recinto.

Hakeem Jeffries united Americans to win the House and will make history as our #FirstBlackSpeaker.



With his leadership, Democrats will fight For The People, for justice and for lower costs on healthcare, food, gas and more. Have no doubt that America's best days are ahead! -NP pic.twitter.com/6ju5kYfbN3 — Nancy Pelosi (@TeamPelosi) November 18, 2026

El respaldo obtenido por Jeffries no evitó que durante el proceso surgieran cuestionamientos sobre el rumbo político de la bancada. Los sectores más progresistas reclamaron compromisos en cuestiones como el apoyo militar estadounidense a Israel, la cobertura sanitaria y la influencia del dinero en la política.

Alexandria Ocasio-Cortez, una de las principales referentes del ala izquierdista del partido, respaldó al dirigente y destacó las conversaciones mantenidas con él en los días previos a la votación. “Hay un solo candidato en esta contienda: Hakeem Jeffries”, había afirmado la congresista por Nueva York, quien consideró que el debate dentro del partido debía concentrarse en el significado y los objetivos de ese liderazgo.

Otros legisladores también defendieron la continuidad del dirigente. La representante por Arizona Yassamin Ansari sostuvo que Jeffries demostró ser un líder dispuesto a escuchar las propuestas de los distintos sectores de la bancada y afirmó que su tarea consiste en representar al conjunto del partido, no solamente a una de sus facciones.

Hakeem Jeffries prometió impulsar una agenda centrada en reducir el costo de vida y construir una “América más asequible” ALEX WONG - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La elección de este miércoles fue además la primera votación de decenas de representantes electos que asumirán sus bancas en enero. Entre ellos, el legislador Brad Lander, de Nueva York, y Randy Villegas, de California, habían expresado su respaldo a Jeffries.

Con el control de la Cámara baja, los demócratas prometieron utilizar su mayoría para revertir las políticas impulsadas por Trump y reforzar la supervisión sobre su administración. El partido también anticipó investigaciones sobre distintos aspectos del gobierno y los negocios de la familia presidencial.

Jeffries busca que la nueva mayoría concentre sus esfuerzos en el costo de vida y la situación económica, dos de los factores que contribuyeron a la victoria demócrata. “La gente se está ahogando en esta economía republicana”, había afirmado el martes, al prometer que su partido trabajará desde el primer día para construir una “América asequible”.

Agencias AP y AFP