WASHINGTON.- En medio de las crecientes preocupaciones en Estados Unidos ante una serie de fallas tecnológicas que en los últimos días alteró el transporte aéreo, las operaciones en bancos y servicios digitales, altos funcionarios de seguridad nacional e inteligencia del gobierno de Donald Trump ratificaron en una audiencia en el Congreso que las interrupciones no se debieron a ciberataques, a la vez que advirtieron que la inteligencia artificial (IA) “está transformando el escenario de la ciberseguridad”.

“Comprendo que el momento en que ocurrieron estos sucesos pueda generar interrogantes, y es lógico que así sea. Los estadounidenses tienen derecho a plantearnos estas cuestiones. Sin embargo, basándonos en la información de la que disponemos, se trata de interrupciones del servicio independientes, vinculadas a tareas de mantenimiento y cambios técnicos. No estamos ante un ataque coordinado ni patrocinado por ningún Estado”, afirmó el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin; el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, y el subdirector del FBI, Christopher Raia, al comparecer ante el Congreso. Julia Demaree Nikhinson - AP

En la audiencia ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, presidida por el republicano Andrew Garbarino (Nueva York), también comparecen ante los legisladores el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y el subdirector del FBI, Christopher Raia.

El testimonio de los funcionarios forma parte de los múltiples esfuerzos de la administración Trump por llevar calma a la población norteamericana tras una serie de fallos que provocaron la mayor paralización aérea a nivel nacional en 25 años, afectaron al sector bancario y provocaron inconvenientes en empresas como Microsoft, Apple y United Airlines, además de la caída de una red interna de comunicaciones clasificadas de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés).

Aviones de United Airlines, en el aeropuerto Newark, de Nueva Jersey. CHARLY TRIBALLEAU - AFP

En su presentación inicial ante el comité, Clayton fue quien señaló que la “superinteligencia” -como Trump rebautizó a la IA- impacta en la ciberseguridad. “Está incrementando notablemente la velocidad, la escala y la sofisticación de las operaciones cibernéticas, tanto ofensivas como defensivas. Y no se limita únicamente al ciberespacio; es una cuestión que afecta a la seguridad nacional, al campo de batalla y al ámbito comercial”, sostuvo.

Clayton había atribuido las fallas recientes a que instituciones gubernamentales y empresas privadas están impulsando actualizaciones de sus sistemas informáticos más o menos al mismo tiempo para responder a sus “vulnerabilidades”, lo que resulta en fallas tecnológicas periódicas.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin; el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, y el subdirector del FBI, Christopher Raia, al comparecer ante el Congreso. Julia Demaree Nikhinson - AP

“La comunidad de inteligencia sigue vigilante ante cualquier posible actividad cibernética maliciosa que pueda amenazar las redes de Estados Unidos o a nuestros socios”, señaló Clayton.

Raia, en tanto, sostuvo que los equipos de respuesta cibernética y los expertos en la materia estuvieron “profundamente involucrados” en todos los incidentes registrados desde el primer día.

“Quiero ser muy claro al respecto: en este momento, no existe indicio alguno de actividad cibernética maliciosa relacionada con ninguno de estos sucesos. Seguiremos colaborando con nuestros socios del sector privado, pero, insisto, no hay pruebas de ninguna actividad cibernética maliciosa”, aseguró el funcionario, presente en la comparecencia ante la ausencia del director del FBI, Kash Patel.

Tecnología obsoleta

Por su parte, Mullin, uno de los funcionaros más activos en las últimas horas para transmitir calma sobre las dudas que generaron las interrupciones, defendió el accionar del gobierno el viernes pasado, cuando la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó una suspensión nacional de despegues que se extendió por cuatro horas y media.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin; el director de Inteligencia Nacional, Jay Clayton, y el subdirector del FBI, Christopher Raia, al comparecer ante el Congreso. BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

“Tuvimos un problema con tecnología obsoleta. El presidente reunió al equipo y todo el gobierno se puso a trabajar [...] y pudimos volver a poner los aviones en el aire de forma segura”, afirmó Mullin, quien quedó envuelto en críticas porque en medio del caos aéreo que provocó la medida viajó en avión el sábado pasado para asistir junto a familiares a un partido de fútbol americano.

Al responder una consulta al respecto del demócrata de mayor rango en el Comité de Seguridad Nacional, Bennie Thompson, Mullin se defendió y dijo que era un “evento programado con semanas de antelación”.

“Quería ser un buen tío y llevar a mi sobrina pequeña, quien nunca había asistido a un partido del LSU [equipo de la Universidad Estatal de Luisiana]. Analizamos la situación a fondo y llegamos a la conclusión de que, dado que el espacio aéreo estaba totalmente abierto, cancelar el viaje podría generar confusión [...], e interpretarse como una falta de confianza”, explicó.

DHS Secretary Mullin (@SecMullinDHS) defends decision to take government plane to LSU football game, saying cancelling would have caused confusion: "I wanted to be a good uncle and take my little nieces, never been to an LSU game, and she's a huge LSU fan, to a game." pic.twitter.com/if1Gkt7mMi — CSPAN (@cspan) November 18, 2026

En una de sus respuestas, Mullin volvió a ratificar que el gobierno no tiene indicios de que los fallos estén relacionados. “Pero permítanme aclarar algo que los estadounidenses deben saber: la velocidad de procesamiento y la capacidad de las aplicaciones están aumentando considerablemente. Esto significa que los sistemas heredados, que ya eran antiguos hace seis meses, han quedado aún más obsoletos”, señaló.

En una sesión informativa con periodistas, bajo condición de anonimato, un funcionario de a Casa Blanca había afirmado esta mañana que la serie de fallas tecnológicas no es el resultado de ciberataques, sino que se debe al “fortalecimiento y la actualización de los sistemas”, lo que incluye “la aplicación de ‘parches’ y la instalación de nuevo hardware”.

“Es positivo que los estadounidenses presten atención a la necesidad de modernizar nuestros sistemas obsoletos”, señaló, en línea con las explicaciones que habían dado anteriormente otros funcionarios, como el propio Clayton. Al ser consultado sobre qué cabría esperar en caso de un ciberataque real, el funcionario respondió que “esa es una pregunta que los norteamericanos deberían plantearse”.

El diario The Wall Street Journal señaló que aunque las interrupciones de los servicios no son nada nuevo, la IA “creó una situación de presión extrema que dificulta distinguir entre las amenazas a la ciberseguridad y las actualizaciones constantes que, en teoría, sirven para remediarlas”.

En ese sentido, Mullin propuso que dada la cantidad de tareas de mantenimiento y “parches” necesarios debido a la antigüedad de la infraestructura, el sector privado —“recalco, no estamos presionando a nadie para que lo haga”, dijo— considere empezar a comunicar estos procesos y actualizaciones.

.@SecRubio on recent tech outages and disruptions - "We have zero evidence whatsoever, we have no indication, no evidence and no reason to believe at all that any of these incidents are related to each other." pic.twitter.com/U08HVKbSbC — CSPAN (@cspan) November 18, 2026

Durante la gira asiática en la que acompaña a Trump, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, afirmó en Manila que no existía “ninguna prueba” de que las recientes interrupciones tecnológicas estén relacionadas entre sí, ni que estuvieran involucrados “actores malintencionados, ciberdelincuentes u otro Estado”, aunque reconoció que la gente está “temerosa”, “nerviosa” y “ansiosa” por la situación.