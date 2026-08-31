Una inundación repentina afectó al Gran Cañón en EE.UU. y dejó al menos 15 personas desaparecidas

LOS ÁNGELES.- Una inundación afectó este sábado el Parque Nacional del Gran Cañón, en Estados Unidos, y dejó al menos 15 personas desaparecidas. El fenómeno alcanzó el cañón Bright Angel y la zona de Phantom Ranch, según informó el Servicio de Parques Nacionales.

La agencia trabaja junto con las autoridades de Arizona para localizar a las personas que se encontraban en el área afectada y evacuar a quienes aún están en el lugar. En un primer momento, había comunicado que más de 20 individuos estaban desaparecidos, aunque posteriormente redujo esa cifra a al menos 15.

El fenómeno alcanzó el cañón Bright Angel y la zona de Phantom Ranch DANIEL SLIM - AFP

La inundación comenzó alrededor de las 14.30 del sábado y fue provocada por las lluvias registradas en la meseta de Kaibab. Ante la emergencia, el Servicio de Parques Nacionales solicitó la colaboración del público para obtener información sobre las personas buscadas y sobre cualquier excursionista que hubiera estado en la zona al momento del episodio.

Hasta el momento fueron evacuadas 62 personas. Además, está previsto que en las próximas horas haya más personas que sean retiradas del lugar. Por el momento, las autoridades no confirmaron muertes ni personas heridas como consecuencia de la inundación.

El Gran Cañón sufrió una inundación repentina y hay desaparecidos J.THOMPSON - NATIONAL PARK SERVICE

Por otra parte, el organismo advirtió que podrían registrarse nuevas tormentas y lluvias en el área hasta el lunes. Esas condiciones podrían ocasionar más inundaciones, flujos de escombros y caídas de rocas, además de alterar el estado de los senderos y de los ríos dentro del parque nacional.

La agencia AP también informó que, como consecuencia de la inundación, quedó fuera de servicio la única tubería de agua que abastece a turistas y residentes del parque nacional.

Por ese motivo, a partir del lunes, los turistas no podrán pasar la noche en los albergues y hoteles dentro del Parque Nacional del Gran Cañón. Las autoridades del parque también pidieron a los residentes que viven todo el año en el lugar que conserven el agua.

Antecedente: se registraron inundaciones y deslizamientos de barro y escombros en Colorado

A comienzos de agosto, como informó LA NACION, intensas lluvias provocaron inundaciones y deslizamientos de barro en Colorado, también en el oeste de Estados Unidos. Las precipitaciones cayeron sobre terrenos que habían sido arrasados por incendios forestales, principalmente por el de Aspen Acres, que comenzó a fines de junio.

La desaparición de la vegetación y la menor capacidad del suelo para absorber el agua favorecieron el desplazamiento de barro, piedras y árboles. Frente a ese escenario, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió alertas de emergencia en sectores cercanos a los incendios Aspen Acres y Gold Mountain. Los especialistas estimaron que podían acumularse hasta 7,6 centímetros de lluvia en apenas una hora.

Lluvias registradas sobre la zona afectada por el incendio Aspen Acres provocaron inundaciones repentinas y deslizamientos de escombros que destruyeron viviendas y obligaron a evacuar comunidades en Colorado Fotomontaje editado con IA

El NWS calificó ambas emergencias como una “situación particularmente peligrosa”, una categoría reservada para fenómenos con riesgo inmediato para la vida.

La comunidad de Beulah fue una de las más afectadas: al menos cinco viviendas quedaron destruidas, varios puentes colapsaron y también se registraron caídas de postes eléctricos y tanques de gas. Las autoridades también ordenaron evacuaciones y reportaron caminos intransitables.

Con información de AFP y AP.