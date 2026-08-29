“Maria, Joseph es mi hijo”: el día que Arnold Schwarzenegger le reveló a su exesposa su relación con el ama de llaves

En el marco del lanzamiento de su nueva docuserie Arnold, el actor y exfísicoculturista austríaco Arnold Schwarzenegger contó los detalles de cómo le reveló a su entonces esposa, Maria Shriver, que había tenido un hijo con el ama de llaves de la familia, Mildred Baena. En 2011, después de varios años de la revelación, la pareja se separó, y en 2021 completó los trámites de su divorcio.

El día que Arnold Schwarzenegger le reveló a su exesposa que tuvo un hijo con el ama de llaves

En junio de 2023, Schwarzenegger estrenó su docuserie en Netflix Arnold, que repasa su vida y los momentos claves, tanto en su carrera como en sus relaciones personales. En uno de los episodios, el actor recordó el momento en el que admitió a su entonces esposa que tuvo una aventura con el ama de llaves de la familia, Mildred Baena y había nacido un hijo fruto de esa relación.

Arnold Schwarzenegger confesó en terapia a Maria Shriver que Joseph era producto de una relación extramatrimonial con su ama de llaves Archivo

“Maria y yo íbamos a terapia una vez a la semana”, relató Schwarzenegger, de 75 años, en la serie de tres partes, según recogió People. “En una de las sesiones, la consejera dijo: ‘Creo que hoy María quiere ser muy específica sobre algo. Quiere saber si eres el padre de José’”, indicó.

En sus palabras, dijo que sentía que su corazón “se detuvo”. Pese al temor que le infundió la pregunta y los nervios, decidió decirle la verdad. “Sí, Maria, Joseph es mi hijo”, le respondió.

Quién es Mildred Baena, la mujer con la que Schwarzenegger tuvo un hijo a escondidas

Conocida como Patty, Baena trabajó para Schwarzenegger como asistente y ama de llaves durante más de 20 años, de acuerdo con CBS News. En 2011, luego de que la mujer amenazara con hacer pública la noticia de que había dado a luz a su hijo, Schwarzenegger decidió dar a conocer la situación.

El actor Arnold Schwarzenegger estrenó su docuserie en Netflix el pasado 7 de junio, y allí recordó el momento de la confesión FREDERIC J. BROWN - AFP

En un artículo publicado en 2011, ABC News informó que Baena y Shriver habían estado embarazadas al mismo tiempo. Sin embargo, durante aquel proceso nadie sospechaba que ambos hijos eran descendientes del actor.

El medio detalló que Baena se jubiló en enero de 2011 de su trabajo de 1200 dólares semanales en la casa de los Schwarzenegger en Brentwood, con una indemnización por despido. Luego, se mudó una lujosa casa de cuatro habitaciones en Bakersfield, California, a las afueras de Los Ángeles con su hijo y otros tres niños.

La separación de Schwarzenegger y Maria Shriver

De acuerdo con sus declaraciones en la docuserie, la confesión fue un punto de partida para la separación definitiva. “Estaba destrozada por eso. Tuve una aventura en el ’96. Al principio realmente no lo sabía. Empecé a sentir que cuanto mayor se hacía, más claro me quedaba y luego era solo una cuestión de cómo mantener esto en secreto. ¿Cómo mantienes esto en secreto?“, manifestó.

En mayo de 2011, poco después de que Schwarzenegger dejara el cargo de gobernador, la pareja anunció públicamente su separación tras 25 años de matrimonio.

“Voy a tener que vivir con eso el resto de mi vida. La gente recordará mis éxitos y también recordará mis fracasos. Este es un gran fracaso. Tuve fracasos en el pasado en mi carrera, pero este es un juego de pelota completamente diferente, la dimensión del fracaso”, comentó al respecto en la serie.

No obstante, agregó luego que se sentía “muy feliz” por la forma en que ambos lograron criar a sus hijos en medio de la confusión.

En la actualidad, a sus 28 años, Joseph Baena se dedica al fisicoculturismo, como en el pasado hizo Schwarzenegger, y obtuvo el primer puesto en las categorías Men’s Open Body Heavy Weight Class, Men’s Classic Physique True Novice y Men’s Classic Physique Novice en su debut.