Trump amenaza con denunciar ante el regulador de licencias a una periodista de NBC por criticar sus respaldos políticos

WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este domingo con denunciar ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) a la periodista de NBC Kristen Welker, después de que la conductora calificara como “mixtos” los resultados de los candidatos respaldados por el mandatario en las primarias republicanas.

Trump acusó a Welker, presentadora del programa Meet the Press, de difundir una “inexactitud deliberada” y dijo que sería denunciada ante la FCC para que fuera “reprendida o sancionada”.

“¿Cómo es posible que alguien que trabaja para el uso gratuito del espectro radioeléctrico público pueda decir esto?”, escribió Trump, en referencia a las frecuencias utilizadas por las emisoras de televisión.

El mandatario también volvió a cuestionar la cobertura de los medios y, en otra publicación, criticó las que calificó como “encuestas falsas” y pidió que “se haga algo al respecto”, para luego agregar: “¡La FCC al rescate!”.

Kristen Welker, the Unpopular “Hostess” of the once great Meet the Press, now considered Meet the Fake Press, just stated that Donald Trump has “mixed results” on his Endorsements of Candidates, when the recent WINS of Darline Graham and Mike Mazzei, stand at 100% for the U.S.… pic.twitter.com/0Xwt7Wiinv — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 30, 2026

Las declaraciones representan uno de los intentos más explícitos de Trump por utilizar la comisión para presionar a medios de comunicación cuya cobertura le resulta desfavorable.

Trump criticó reiteradamente a la periodista en los últimos dos años, aunque también le concedió varias entrevistas. En junio, interrumpió abruptamente una conversación con ella después de que lo cuestionara sobre sus acusaciones de fraude electoral.

NBC News respaldó a Welker. “Kristen es una de las mejores en el sector y la apoyamos”, dijo un vocero de la cadena.

Welker había dicho durante una intervención en una emisora local de NBC en Washington que Trump tuvo “resultados mixtos” en sus respaldos a candidatos electorales, aunque destacó la reciente victoria de la republicana Darline Graham en Carolina del Sur.

Welker, de 50 años, es una de las figuras más reconocidas de la cobertura política de 'NBC News'

La evaluación coincide con un análisis de NBC News según el cual seis candidatos respaldados por Trump para la Cámara de Representantes y la gobernación perdieron sus primarias a comienzos de agosto. Otros medios también describieron como mixto el desempeño de los candidatos apoyados por el presidente.

Trump, en cambio, sostuvo que sus respaldos habían sido prácticamente impecables y citó las victorias de Graham y Mike Mazzei, candidato republicano en Oklahoma. “Mi respaldo es, sin duda, el respaldo más contundente en la historia de la política”, afirmó. “Si no lo fuera, sería el primero en admitirlo”, agregó.

La FCC tiene facultades limitadas sobre el contenido periodístico y su propio sitio web señala que la agencia no puede impedir la transmisión de un determinado punto de vista. Por eso, una eventual sanción contra Welker por sus comentarios periodísticos sería difícil de justificar.

Carr es un miembro de larga trayectoria de la FCC que el año pasado se convirtió en un defensor cada vez más visible del gobierno de Trump Andres Kudacki - FR170905 AP

El presidente de la FCC, Brendan Carr, designado por Trump y considerado un aliado cercano del mandatario, no respondió a las consultas sobre la amenaza.

La relación entre Trump y Carr ya generó controversia por la actuación de la comisión frente a medios de comunicación. Carr tomó medidas contra algunos licenciatarios de la FCC y mantiene abierta una investigación sobre Comcast, empresa matriz de NBC, por presuntas prácticas de discriminación relacionadas con políticas de diversidad, equidad e inclusión.

La FCC también inició una investigación sobre las estaciones locales de ABC, propiedad de Disney, después de que Trump criticara públicamente a la cadena. Disney presentó posteriormente una demanda contra la comisión en la que sostuvo que las actuaciones de la agencia violaban la Primera Enmienda.

En marzo, Carr había amenazado a cadenas de televisión por su cobertura de la guerra con Irán después de que Trump expresara críticas similares.

Exfuncionarios de la FCC de ambos partidos acusaron a Carr de intentar utilizar la comisión para presionar a los medios y limitar la libertad de expresión, mientras Trump elogió públicamente al funcionario.

Agencia AP