Es italiana, probó comida de un restaurante de su país en Estados Unidos y su reacción fue desconcertante

Cuando un extranjero llega a Estados Unidos, puede ser común que una de las primeras actividades que desee realizar sea comer los alimentos típicos de su país en cualquier establecimiento, con el afán de comparar o de explorar diferentes sazones. Para suerte de la mayoría, la nación norteamericana tiene un amplio repertorio de restaurantes con comida de todo el mundo, que, si bien puede no saber igual a la de “casa”, muchas veces por la escasez de ingredientes, los chefs hacen su mejor intento. Chiara es una joven italiana que le apostó a un comercio estadounidense especializado en menúes de su nación; fue a comer con su novio, pero su reacción dejó a todos pasmados.

Todo el caso lo registró Caleb, quien se dedica a hacer contenido en TikTok a través de su cuenta @cptomkins. En esta ocasión, publicó un video acerca de su novia italiana mientras probaba el menú de un restaurante de Estados Unidos. De inmediato se hizo viral gracias a los gestos que hizo la joven al probar una pasta y también por las críticas que desató al ver la carta, antes de que le llevaran su pedido.

Italiana prueba pasta de su país en Estados Unidos y su reacción se vuelve viral

En un principio, la joven observó lo que había disponible para ordenar y se fue contra la pasta sin gluten. Según su expresión, no le pareció que tuvieran esta opción de comer los ravioles, un tipo de pasta rellena realizada con salsa de tomate y otros ingredientes. Este fue el comentario que más molestó a los usuarios de la red social, porque las críticas que recibió después fueron avasalladoras.

En el clip, se observa cómo Chiara prueba finalmente su pasta, pero hace una mueca de disgusto y luego le reclama a su novio por haberla llevado ahí. “¿Qué es esto Caleb?”, le preguntó, a lo que él le respondió: “Esto es berenjena a la parmesana”, con un tono que dejaba ver que no sabía cuál era el motivo de su molestia.

Luego de la ola de malos comentarios que recibió la joven, el tiktoker salió al rescate y especificó en uno de ellos que era un video de parodia, que en realidad su novia no pensaba eso. Hicieron la grabación para divertirse, pero eso no fue del agrado de cientos de tiktokeros que arremetieron contra ella. “Ella no lo dijo en serio”, mencionó Caleb.

El clip ya acumula casi cuatro millones de reproducciones y miles de comentarios que critican a la italiana por su desprecio a la comida estadounidense. Entre lo que más le reprocharon, resaltó su comentario sobre la pasta sin gluten. La cuestionaron acerca del hecho de que si fuese una persona alérgica nunca en su vida podría comer pasta.

Él es Caleb, el novio de la joven italiana que comió la comida típica de su país en Estados Unidos @cptomkins/TikTok

“Chica relájate”, “¿Qué tienen de malo los raviolis sin gluten? ¡En Estados Unidos nos permitimos divertirnos!”, fueron algunos de los comentarios más destacados acerca de su supuesto disgusto.

Por otro lado, hubo quienes la defendieron al considerar que es muy común que en Estados Unidos se haga la réplica de comida de otros países, pero que ésta no sepa igual. “Nunca llevaría a alguien de otro país a una versión estadounidense de la comida de su país, no la disfrutarán al 100%”, fue uno de los comentarios.

Finalmente, un tiktokero italiano coincidió con la oriunda de dicha nación y dijo que para ellos era molesto que no siguieran las recetas al pie de la letra: “Lo que la gente no entiende es que para nosotros la comida es cultura y cuando otros países reciben nuestras recetas y las cambian no es agradable”, destacó.