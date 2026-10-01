Una mujer dejó a sus cuatro hijos encerrados en un baño en Florida y se tomó un crucero de tres días a las Bahamas

Una mujer de 29 años fue arrestada en Florida acusada de negligencia infantil después de que hallaran a sus cuatro hijos encerrados en el baño de su vivienda mientras ella se encontraba en un crucero por las Bahamas.

El caso salió a la luz el sábado de 26 de septiembre, cuando la policía de North Miami Beach y efectivos de Miami-Dade Fire Rescue acudieron a una vivienda tras una denuncia vinculada al cuidado de los niños.

Al ingresar a la propiedad, encontraron a cuatro menores sin la supervisión de ningún adulto: un bebé de dos meses, un niño de 2 años y otros dos de 7 y 9 años. Según el informe, ninguno presentaba heridas.

Una mujer dejó a sus cuatro hijos encerrados en el baño de su casa en Florida

De acuerdo con la investigación policial, la mujer, identificada como Nathalie Belizaire, se encontraba a bordo de un crucero con destino a las Bahamas cuando los agentes descubrieron a los niños solos en la residencia.

Un video grabado por la cámara de la policía registró a los efectivos ingresando a la residencia, donde encontraron a los hijos de la mujer. El operativo se desplegó luego de una advertencia realizada por Lether Bazil, padre de los niños.

Según declaró el hombre ante las autoridades, días antes había visto una publicación en WhatsApp que aparentaba mostrar la compra de un pasaje para un crucero de la compañía Carnival. Bazil aseguró que le habían informado que los niños quedarían al cuidado de su bisabuela, Denise Wilkes, mientras la madre estuviera ausente. Wilkes declaró a la policía que Nathalie había dicho que llevaría a los niños con ella pero nunca lo hizo.

Una mujer de 29 años fue arrestada en Florida acusada de negligencia infantil después de que hallaran a sus cuatro hijos encerrados en el baño de su vivienda Captura de Pantalla

Tras el desembarco del crucero, Belizaire fue detenida y acusada formalmente de cuatro cargos de negligencia infantil, uno por cada menor involucrado. Luego fue trasladada al Centro Correccional Turner Guilford Knight.

La mujer compareció el martes por la mañana ante la jueza del circuito de Miami-Dade, Mindy Glazer. “¿Estos pobres niños estuvieron solos en casa durante tres días? Supongo que hay indicios de negligencia infantil. Nos alegra que no les haya pasado nada más”, expresó la magistrada.

“El bebé nació en julio de este año. ¿Quién deja a un bebé solo así?”, se preguntó Gamezer.

La defensora pública de Belizaire le dijo al juez que ella negaba las acusaciones y solicitó al juez que considerara la posibilidad de ofrecerle servicios previos al juicio y una fianza alternativa.

La mujer fue arrestada tras desembarcar del crucero de la compañía Carnival Carnival Cruises Lines

Finalmente, el juez fijó la fianza en US$2500 por cada cargo y ordenó a Belizaire que no tuviera ningún contacto con los niños, ni directo ni indirecto. Además, se le prohibió poseer armas de fuego, armas blancas o municiones. Belizaire pagó la fianza y fue puesta en libertad el martes por la noche.

Según consta en los antecedentes mencionados en el caso, Belizaire ya había sido arrestada previamente en North Miami Beach por agresión agravada luego de que presuntamente rociara con gas pimienta a una vecina durante una disputa. El conflicto, de acuerdo con la acusación de entonces, estaba relacionado con denuncias de que la mujer acosaba a una de sus hijas.

Se espera que el Departamento de Niños y Familias de Florida investigue las circunstancias en las que fueron hallados los menores.