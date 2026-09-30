Pareja compró un campo de 57 acres y creó una reserva natural que atraviesa un río en Estados Unidos

Sean y Melodye Rooney establecieron una servidumbre de conservación sobre su propiedad, ubicada junto al río Stillwater, al oeste de Whitefish, Montana, para impedir su subdivisión y desarrollo. El terreno, de 57 acres (unas 23 hectáreas), conserva casi 1,6 kilómetros (0,99 millas) de costa fluvial y funciona como hábitat para distintas especies de fauna silvestre.

Una pareja protege 57 acres junto al río Stillwater

Según informó la organización Flathead Land Trust, Sean y Melodye Rooney compraron el terreno junto con los padres de Sean en 2003 y con el tiempo adquirieron la propiedad completa, donde actualmente viven durante todo el año.

La propiedad resguarda áreas de cultivo y vegetación nativa en el noroeste norteamericano flatheadlandtrust

La parcela cuenta con bosques ribereños, matorrales y humedales, además de más de 20 acres (8 hectáreas) de tierras agrícolas destinadas a la producción de heno.

La familia instaló cámaras de fototrampeo para registrar las especies que atraviesan el predio. El terreno forma parte de Snapshot USA, un programa nacional de monitoreo de mamíferos coordinado por el Smithsonian Institution:

Qué cambia con la servidumbre de conservación en Montana

De acuerdo con la entidad, la servidumbre mantiene el terreno como una propiedad privada, pero limita de manera permanente las posibilidades de subdividirlo o desarrollarlo. Flathead Land Trust conserva los derechos establecidos en el acuerdo y se encarga de controlar su cumplimiento.

“Este tipo de acuerdos permite a los propietarios conservar la titularidad y continuar con actividades agrícolas, mientras se preservan hábitats, humedales, zonas ribereñas y espacios abiertos”, remarcó la organización.

En el caso de los Rooney, la familia puede continuar viviendo en el lugar y mantener la producción de heno. La propiedad también limita con otras servidumbres de conservación de Flathead Land Trust y se encuentra cerca de terrenos del U.S. Forest Service y de Stillwater State Forest.

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Un corredor de fauna silvestre en el oeste de Montana

El río Stillwater funciona como un corredor para distintas especies y la ubicación de la propiedad permite mantener conectado este sector del valle con otras áreas protegidas.

El valor del lugar quedó registrado incluso antes de concretarse el acuerdo. Durante su primera visita al terreno, Ryan Hunter, especialista en protección de tierras de Flathead Land Trust, contó que vio a un oso sumergido en el Stillwater River.

Las cámaras instaladas por la familia también permitieron documentar el movimiento de la fauna silvestre. En una ocasión, Brigit Rooney, hija de Sean y Melodye y coordinadora del programa Snapshot US, revisó los registros y descubrió una foto de ella frente a la lente y, a los ocho minutos exactos, otra imagen de un puma que pasó por el mismo lugar.

Una de las cámaras trampa capturó a un puma que pasó por el mismo sendero ocho minutos después del paso de la propietaria flatheadlandtrust

Además, la propiedad contribuye a proteger la calidad del agua del río Stillwater y ofrece un hábitat clave para diversas especies de peces, como la trucha toro y la trucha degollada de ladera occidental.