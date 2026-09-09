Es oficial: Apple confirma los nuevos iPhone 18 Pro en EE.UU. y presenta el iPhone Duo

Apple renovó este 9 de septiembre su catálogo durante una presentación realizada en Cupertino, California. La nueva línea incluye los iPhone 18 Pro y iPhone Pro Max, que se venderán en Estados Unidos desde 1199 dólares, y el iPhone Duo, con el que la compañía ingresa por primera vez al segmento de los dispositivos plegables.

¿Cómo son los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone Pro Max?

Los dos equipos incorporan una cámara principal Fusion de 48 megapíxeles, el chip A20 Pro y una Dynamic Island más pequeña, según informó la empresa en un comunicado oficial. También funcionan con iOS 27 e incluyen Apple Intelligence y Siri AI.

Apple confirmó el lanzamiento de los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max en Estados Unidos Apple

El sistema fotográfico introduce por primera vez una apertura variable en un iPhone. El mecanismo emplea seis hojas del diafragma cortadas con láser para regular la entrada de luz y controlar la profundidad de campo. Además del ajuste automático, permite seleccionar manualmente cuatro configuraciones desde la aplicación de la cámara.

Los controles profesionales ofrecen acceso a la velocidad de obturación y el balance de blancos, junto con un histograma para comprobar la exposición. En video, los efectos cinematográficos pueden aplicarse después de la captura en grabaciones de hasta 60 cuadros por segundo. El modo time-lapse admite resolución 4K con Dolby Vision HDR.

Otra incorporación es Apple Reference Image. Esta herramienta registra los datos firmados por el sensor y genera una referencia inalterable que puede compararse con la fotografía principal para verificar si sufrió modificaciones. Los metadatos y la futura compatibilidad con SynthID también ayudarán a identificar imágenes creadas o editadas mediante inteligencia artificial.

Los dispositivos incorporan una cámara principal de 48 megapíxeles con apertura variable

A20 Pro: el rendimiento de los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max

El procesador está fabricado mediante un procedimiento de dos nanómetros. Integra una CPU de seis núcleos, una GPU de siete y dos motores neuronales de 16 núcleos, que alcanzan una capacidad total de 32.

Su ancho de banda de memoria supera en un 50% al del A19 Pro. A su vez, la unidad gráfica ofrece un desempeño hasta un 40% mayor que su antecesora. Una cámara de vapor de próxima generación, con tres veces más superficie que la utilizada en el iPhone 17 Pro, facilita la disipación del calor durante tareas exigentes.

Las opciones de almacenamiento serán de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB. Ambas versiones estarán disponibles en negro, plateado, glaciar y borgoña. El iPhone 18 Pro tendrá un precio inicial de US$1199 y el Pro Max partirá de US$1299.

Cuánto dura la batería del iPhone 18 Pro

Las variantes que funcionan exclusivamente con eSIM alcanzan hasta 36 horas de reproducción de video en el iPhone 18 Pro y 45 horas en el Pro Max. Esta última cifra representa el mayor tiempo anunciado por Apple para uno de sus celulares.

El equipo de menor tamaño puede recuperar el 50% de la carga en aproximadamente 15 minutos mediante una conexión por cable. De forma inalámbrica, necesita alrededor de media hora para llegar al mismo nivel.

Las reservas comienzan el sábado 12 de septiembre y la disponibilidad general está prevista para el viernes 18. Las unidades exclusivas con eSIM se comercializarán, entre otros mercados, en Estados Unidos, Canadá, México, Japón y Emiratos Árabes Unidos.

iPhone Duo: cómo es el primer plegable de Apple y cuánto cuesta

La otra novedad del evento fue un diseño capaz de modificar su posición y alternar entre dos superficies. Cuando está abierto, se convierte en el iPhone más fino y despliega el panel más grande utilizado hasta ahora por la marca, de acuerdo con la página oficial del producto.

Su pantalla interior Super Retina XDR mide 7,6 pulgadas y supera en un 50% el tamaño de la incluida en el iPhone 18 Pro Max. Está formada por diez capas ultrafinas, posee un acabado nanotexturizado para reducir los reflejos y alcanza un brillo máximo de 3000 nits. La cámara destinada a FaceTime permanece oculta debajo del panel.

Apple también presentó el iPhone Duo, su primer dispositivo plegable Apple

El formato permite apoyar el aparato en diferentes ángulos para realizar videollamadas, grabar sin sostenerlo o reproducir contenido. La adaptación de iOS 27 facilita la transición entre el área externa y la interna, además de aprovechar sus distintas orientaciones.

El conjunto fotográfico cuenta con dos sensores Fusion traseros de 48 megapíxeles, una unidad frontal Center Stage de 12 megapíxeles y otra situada bajo la superficie flexible. También admite filmaciones en 4K a 120 cuadros por segundo.

El iPhone Duo se ofrecerá en cielo nocturno y blanco estrella, con un valor inicial de US$1999. Los pedidos anticipados abrirán el 16 de octubre a las 5 hs del Pacífico y las entregas comenzarán el 23.