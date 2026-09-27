Una potente tormenta golpea el noreste de EE.UU.: un muerto, cortes de luz y graves inundaciones

NUEVA YORK.– Una potente tormenta costera azotó este domingo el noreste de Estados Unidos con fuertes lluvias, vientos intensos y oleaje peligroso, provocó inundaciones en comunidades costeras, obligó a cancelar cientos de vuelos y dejó a más de 100.000 hogares y comercios sin electricidad, mientras las autoridades advertían que el riesgo de anegamientos persistiría durante la noche debido a nuevas mareas altas.

El fenómeno, conocido como “nor’easter”, se desplazaba lentamente frente a la costa del Atlántico medio y Nueva Inglaterra. Durante la mañana del domingo se encontraba al sur de Long Island y al este del norte de Nueva Jersey y, según Bob Oravec, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), permanecería en la zona unas 24 horas más antes de alejarse gradualmente hacia el noreste.

“Las partes más impactantes de la tormenta probablemente serán los vientos fuertes y las inundaciones por marea”, señaló Oravec. Aunque el sistema comenzó a debilitarse, el NWS mantenía las advertencias por inundaciones costeras ante la coincidencia de varias mareas altas con la luna llena.

The Nor’easter will weaken tonight, easing beach conditions and coastal flooding, though locally heavy rain will continue in parts of the Mid-Atlantic and New England into Monday. pic.twitter.com/QHf8M8uOmE — National Weather Service (@NWS) September 27, 2026

El temporal dejó al menos una víctima mortal en Nueva York. Leighton Brown, un trabajador de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York, murió el sábado en Brooklyn luego de que un árbol cayera sobre él. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, expresó sus condolencias a la familia y pidió a los residentes evitar desplazamientos innecesarios.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, había advertido el sábado sobre la peligrosidad de las condiciones meteorológicas. “Cualquiera que se acerque a la costa este fin de semana estará literalmente poniendo su vida en juego”, dijo, al señalar que en algunas zonas podían registrarse olas de hasta seis metros.

Más de 100.000 usuarios sin electricidad

Los cortes de electricidad se extendían por buena parte del noreste y el Atlántico medio. Según PowerOutage.us, más de 100.000 clientes permanecían sin suministro durante la mañana del domingo: más de 40.000 en Nueva York, unos 31.000 en Connecticut, 21.000 en Nueva Jersey y alrededor de 11.000 en Massachusetts.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) informó que sus centros de coordinación en las regiones afectadas operaban en una “postura reforzada” y que equipos de respuesta permanecían preparados en Nueva Inglaterra ante la posibilidad de cortes generalizados.

El viento constituía uno de los principales riesgos. En las zonas costeras de Nueva Inglaterra se registraron ráfagas de hasta 113 kilómetros por hora, mientras que en Nueva York se esperaban vientos de entre 25 y 35 kilómetros por hora.

Las calles de Nueva Jersey quedaron anegadas por la crecida del agua durante el paso del fenómeno MATTHEW HATCHER - AFP

Las autoridades también advertían por las condiciones del mar. En las playas expuestas al Atlántico se registraban olas de entre dos y tres metros, además de un alto riesgo de corrientes de resaca, erosión de las dunas y desbordes aislados.

En Long Island, las zonas costeras podrían sufrir inundaciones moderadas a importantes, con acumulaciones de entre 2,5 y 3 pies de agua sobre el nivel del suelo durante las mareas altas. En el puerto de Nueva York y Nueva Jersey se pronosticaban entre uno y dos pies.

El NWS mantenía una advertencia de inundación costera para buena parte de la franja costera de Nueva York. Para el lunes, la tormenta comenzaría a alejarse de la costa hacia el noreste y se espera una mejora gradual de las condiciones, con el retorno de un tiempo más seco y estable.

Calles inundadas y rescates

Nueva Jersey se encontraba entre las regiones más afectadas. En localidades costeras como Surf City, Manasquan y Beach Haven West, el agua cubrió calles y alcanzó viviendas y comercios.

Más al sur, en Ocean City, Maryland, el oleaje provocó erosión de la playa, dañó cercas próximas a las dunas y llevó agua hacia viviendas. En Norfolk, Virginia, las inundaciones obligaron a los vehículos a avanzar por calles cubiertas de agua y provocaron que algunos quedaran atascados.

Las lluvias también fueron intensas. En algunas zonas de Massachusetts, incluida Boston, se esperaban más de 12 centímetros de precipitaciones, una cantidad equivalente a más de un mes de lluvia. En Long Island, los pronósticos indicaban acumulaciones de hasta 15 centímetros.

Vuelos cancelados y eventos suspendidos

El temporal alteró además el transporte y la actividad cultural en buena parte de la región. Cientos de vuelos fueron cancelados y se registraron demoras generalizadas. En el aeropuerto internacional Logan de Boston se suspendieron al menos 171 vuelos, mientras que los servicios hacia destinos turísticos como Martha’s Vineyard y Nantucket también sufrieron interrupciones.

Las inundaciones incluso cortaron el acceso por carretera a la isla Hatteras, en Carolina del Norte, donde visitantes quedaron varados y una pareja tuvo que modificar los planes de su boda después de que la mayoría de sus unos 45 invitados no pudiera llegar.

La crecida del agua interrumpió rutas, servicios de ferry y otras conexiones en la región MATTHEW HATCHER - AFP

El mal tiempo obligó asimismo a suspender varios acontecimientos masivos. En Nueva York fueron cancelados los festivales Global Citizen y All Things Go, mientras que en Maryland se suspendió Oceans Calling. Global Citizen tenía previsto reunir en Central Park a artistas como Lenny Kravitz, Lauryn Hill, Alicia Keys, Lainey Wilson y Shaboozey.

Los conciertos que Ed Sheeran tenía programados en el área de Boston durante el fin de semana también fueron cancelados. Además, se suspendió un triatlón Ironman en Nueva York y los equipos de béisbol Boston Red Sox y Chicago Cubs debieron reorganizar su serie de tres partidos.

La tormenta también interrumpió servicios de ferry en Long Island.

Agencias AP y AFP