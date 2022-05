Fue a comer con amigos, pero cuando llegó el ticket, dejó solo 50 pesos y se fue: qué consumió y cuánto gasto

Son cientos los usuarios que, mediante redes sociales, dan a conocer diferentes anécdotas que viven cuando asisten a restaurantes o bares, desde reclamos sobre los precios de los productos o la atención de los empleados, hasta insólitos comentarios en los tickets de compra. Sin embargo, en esta ocasión, el protagonismo lo tuvo un joven que dejó una insólita suma de dinero en un lugar al que asistió con otros amigos.

El usuario de TikTok @hsjsudbsbd compartió dos clips en el que se escuchan los diversos audios de WhatsApp que un joven mexicano le envió a otra persona que lo acompañó a un restaurante. Allí, le hace un duro reclamo sobre lo que consumió en el local y la actitud que tuvo al retirarse: se fue sin pagar por todo lo que consumió.

“Pagué 2 mil varos por vos. Te tragaste seis enchiladas y una malteada con doble crema chantilly. Te juro estás cabrón… la limonada cuesta 60 pesos. ¿Cómo se te ocurre? ¡Pediste una orden de brochetas, la limonada y sushi, ¿y vas a pagar 50 varos?”, expresó indignado.

Al parecer, de la cuenta total de 2500 pesos mexicanos (que equivale a $15.256 argentinos), el hombre simplemente aportó 50 pesos mexicanos ($305) a pesar de haber gastado un importe mucho mayor. Luego, se retiró del lugar sin dar explicaciones y dejó que su amigo pague por él.

De todos modos, en un momento de la conversación, se dejó a entrever que esta no es la primera vez que sucede algo así con él. “Ya me la hiciste tres veces. Todas la cenas a las que fui con vos y me pediste que te ayude, lo hice y arreglé todos tus problemas”, indicó el amigo, indignado.

A continuación, enfatizó que, con el dinero que dejó en la mesa, no podría pagar el mínimo de los productos que pidió. “Así no funciona la vida. Cómo se te ocurre dejar 50 varos que no alcanzan ni para tu limonada. No soy tu banco. La cag… siempre que vamos a cenar”, gritó. Y agregó: “Mi billetera tenía solo 2500 pesos. Eso ya déjalo y, aparte, ya no vas a volver a darle propina al mesero. Sabés perfecto que tenías que pagar más”.

Luego, el hombre le detalló uno por uno todos los pedidos que realizó. Para tomar, pidió pulque, o más conocido en México como néctar de los dioses, que valía un total de 110 pesos. Por otro lado, pidió brochetas y sushi, lo que sumó 300 pesos más en la cuenta. “Ya ahí tenés 500. Si te hicieras cargo sería diferente. Yo pagué más de la mitad de la cuenta solo, igual que la otra vez”, insistió furioso.

En un segundo clip, el joven le reiteró la pésima actitud que tuvo con él y le afirmó que fue la persona que más gastó de todos los que asistieron al sitio. “Yo debería haber pagado solo 400 pesos o menos, pero vos dejaste 50 pesos y te fuiste. La cantidad que debés es de 590 pesos. Fuiste el que más consumió”.

Hasta el momento, los videos ya acumulan más de un millón de visualizaciones y miles de comentarios en los que los usuarios reflexionan sobre la actitud del hombre que se fue sin pagar. “Y yo me siento mal por pedirle a mi amigo para unas papas”, expresó una joven, mientras que otro resaltó: “Gente como él hay que mantenerla alejada”.

Por otro lado, varias personas aprovecharon la ocasión para comentar otras experiencias similares que vivieron. “Yo tenia un amigo que era así hasta que un día lo retamos enfrente de todo el bar y nunca más lo volvió a hacer”, indicó una mujer. “Siempre que alguien se va temprano del restaurante falta dinero. Siempre. ¿Astutos o mañosos? No lo sé”, se preguntó otra.

Cabe destacar que, según lo establecido por la Procuraduría Federal del Consumidor de México, los locales gastronómicos no tienen el poder de exigir propina a sus clientes y se considera como una colaboración voluntaria. Por este motivo, y a diferencias de otros lugares, no se la puede incluir en la cuenta final del comensal. Sin embargo, algunos habitantes mexicanos suelen dejar entre un 10 o 15% del total abonado.