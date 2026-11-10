Una universidad de Ohio suspendió a una fraternidad después de que dos estudiantes se prendieran fuego

NUEVA YORK.- La Universidad Estatal de Ohio suspendió a una fraternidad temporalmente tras la divulgación de un video en el que se ve a dos jóvenes en pánico envueltos en llamas, informó la prensa local.

Un video compartido en redes sociales muestra a dos personas con los pantalones deportivos prendidos fuego, que luego ruedan por el suelo mientras intentan sacarse la ropa en llamas. Mientras, varios espectadores graban y se ríen de la situación.

La publicación acumuló más de 1,5 millones de visualizaciones en X.

Universidad de Ohio suspende fraternidad e investiga video de hombres envueltos en llamas

El vocero de la universidad, Benjamin Johnson, manifestó que Ohio State impuso a la fraternidad Sigma Alpha Epsilon una suspensión provisional mientras investiga el caso y remitió el asunto a la policía universitaria y a la policía de Columbus.

“La universidad está al tanto de este incidente sumamente preocupante, y las personas en cuestión están recibiendo atención médica”, indicó Johnson en un comunicado. “Ohio State está comprometida con un entorno seguro y saludable y espera que los estudiantes y las organizaciones estudiantiles mantengan ese compromiso y los valores de la universidad”.

La universidad “ha impuesto una suspensión temporal a la fraternidad Sigma Alpha Epsilon, a la espera de una investigación completa”, agregó en un comunicado.

La casa de la fraternidad Sigma Alpha Epsilon en Columbus, Ohio, el lunes 9 de noviembre de 2026. AP

La policía local señaló que también estaba investigando el incidente. El sargento de la policía de Columbus, Joe Albert, indicó que, al parecer, el hecho ocurrió el sábado. Agregó que la policía no recibió llamadas para acudir al lugar, pero que alguien los llamó la noche del domingo para informar que el video estaba circulando en internet.

“Nos tomamos este asunto en serio y estamos investigando activamente las circunstancias que rodean el incidente, al tiempo que trabajamos estrechamente con funcionarios de la universidad y las fuerzas del orden locales”, expresó Mitchell en un comunicado.

Más de 60.000 estudiantes están matriculados en el campus de Columbus de la universidad. Sigma Alpha Epsilon afirma en su sitio web que ha “forjado hombres para convertirlos en líderes” desde su fundación en 1856.

Las fraternidades - clubes sociales de universitarios- son desde hace mucho tiempo objeto de escrutinio por sus fiestas con excesivas cantidades de alcohol y rituales para los novatos que pueden derivar en agresiones sexuales, accidentes e incluso muertes.

La prestigiosa Universidad de Cornell suspendió el mes pasado las fiestas y eventos sociales de sus fraternidades para el resto del año académico tras una presunta violación en grupo en uno de estos grupos que causó conmoción.

Agencias AP y AFP