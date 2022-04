365 Días, en Netflix: tráiler, reparto y para cuándo se espera la tercera parte

La segunda parte de 365 Días, ahora titulada Aquel día, está disponible en la plataforma de Netflix a partir de este miércoles 27 de abril y rápidamente se ha posicionado entre las diez favoritas de los suscriptores a nivel global. Una historia que a muchos dejó enganchados desde la primera entrega y ahora esperan la tercera para descubrir más sobre la historia entre Massimo (interpretado por el italiano Michele Morrone), quien se ostenta como líder de una banda mafiosa siciliana, y Laura (papel de la actriz polaca Anna Maria Sieklucka), una ejecutiva que se convierte en su obsesión y se propone la conquista precisamente en 365 días mientras la mantiene cautiva.

Las películas, dirigidas por los polacos Barbara Białowąs y Tomasz Mandes, son adaptaciones de la trilogía de novelas homónimas de Blanca Lipińska. Cada una de las entregas serán llevadas a la pantalla por Netflix. El éxito de las mismas en la plataforma de streaming ha sido comparado con el furor que en su momento generó 50 sombras de Grey, una fórmula similar donde la historia romántica se apoya del erotismo para sumergir al espectador en la trama hasta dejarlo en suspenso para la próxima.

La popularidad de 365 días en las pantallas no es un golpe de suerte, la obra literaria por sí misma ha roto récord de ventas, primero en su país de origen con un millón y medio de copias, y ahora es considerado el best seller número uno internacionalmente, de acuerdo con Amazon.

Aunque el lanzamiento estaba planeado para arrasar en la pantalla grande, la emergencia por Covid-19 frenó el entusiasmo porque las salas de cine permanecieron cerradas durante un largo tiempo, y la revancha de la película llegó con el estreno precisamente durante la cuarentena en 2020, anclándose en el auge de los estrenos en las plataformas de streaming.

A pocas horas de haber estrenado la segunda película, que esta vez inicia con una capilla de bodas al fondo y podría anunciar el destino de la pareja, los fanáticos de esta historia ya se preguntan cuándo podrán conocer el desenlace del romance entre Massimo y Laura, especialmente después de las estremecedoras escenas de 365 días: Aquel día que ponen en duda la continuidad de los personajes principales, y así averiguar si será tal cual como en la versión literaria.

Si bien la primera película fue comprada por la plataforma de streaming, las secuelas serán totalmente originales y no hay nada que temer porque Netflix a confirmado la tercera parte. Para desilusión de los fanáticos, la fecha todavía no es revelada, pero quizás no tendrán que esperar tanto porque se sabe que las dos secuelas fueron grabadas consecutivamente y podría estrenarse en la segunda parte de2022.

Sin temor a los spoilers, también confirmaron que los protagonistas continuarán en la última parte de esta historia. Veremos más de Anna-Maria Sieklucka y Michele Morrone, como Laura y Massimo; además de la pareja de Olga y Domenico, interpretados por Magdalena Lamparska y Otar Saralidze. El tráiler de la tercera parte tendrá que esperar unos meses más, mientras las dos primeras películas escalan posiciones en el ranking de Netflix.