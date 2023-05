Vendía globos, se burlaban de él, pero consiguió graduarse y dejó una enseñanza de vida

escuchar

“No todos tenemos las mismas oportunidades”, contó como parte de su historia, un joven de Chiapas, México, que se volvió viral. Para poder alcanzar su meta, trabajó como vendedor ambulante con un único objetivo: poder pagar sus estudios. Después de años de empeño y de soportar burlas por parte de sus mismos compañeros, logró graduarse de la universidad. Según reconoció él mismo, durante mucho tiempo se cuestionó si “tanto esfuerzo realmente valdría la pena”, pero la vida se encargó de darle la respuesta. Su conmovedor posteo se viralizó en redes sociales.

Eduardo Chamé publicó su historia en su cuenta de Facebook para mostrar la gran satisfacción que sentía de finalmente haber podido terminar su licenciatura tras vender globos en las calles para cubrir sus gastos. “El día hoy me siento muy feliz y quiero agradecer a mi familia y a Dios por todas las bendiciones que me ha dado. Él sabe lo mucho que durante años me he esforzado por salir adelante, que no lo he tenido nada fácil, pero que poco a poco voy logrando mis metas”, escribió el ahora egresado en su posteo.

El posteo del joven graduado que vendía globos Eduardo Chamé/Facebook

Chamé igual reconoció a toda la gente que en algún momento le brindó su apoyo, incluidos sus clientes: “Quiero agradecer a todos los padres que alguna vez han comprado globitos a sus hijos, gracias a ellos pude pagar mis pasajes, inscripciones, libros, alimentos y que sin saberlo me estaban ayudando a cumplir mis metas”. Desde su consideración, no fue una etapa fácil, pero logró sobrellevarla porque siempre tuvo en mente que quería graduarse.

“No todos tenemos las mismas oportunidades. Muchas veces toca trabajar doble, bajo el sol, bajo la lluvia e ir a estudiar cansado, desvelado y cuestionando si realmente valdrá la pena tanto esfuerzo. Ahora puedo asegurar que vale la pena porque hoy día siento una gran felicidad por llegar hasta este momento que muchas veces me parecía eterno”, destacó.

La enseñanza del joven vendedor

Chamé contó en la misma publicación que, además de las carencias que había en su hogar, tenía que soportar las críticas. Muchas veces fue objeto de malos comentarios por parte de sus mismos compañeros. Por eso, dejó en claro que está orgulloso de cómo logró las cosas y dio un consejo para todos los que en algún momento se han reído de algún vendedor ambulante.

El recién graduado agradeció a sus seres queridos y a sus clientes por siempre apoyarlo Unsplash

En su opinión, lo más importante es salir adelante, sin importar cuál sea la actividad que se realice: “Quiero expresarle a todos aquellos que alguna vez se burlaron de mí, que no hay trabajo vergonzoso, que cuando se quiere salir adelante, uno debe trabajar en lo que sea”. Además, destacó que, al igual que el resto de personas, los comerciantes tienen un gran valor en la sociedad: “Los vendedores ambulantes somos personas que también tenemos sueños, que estamos forjando nuestro futuro. Por ello hay que respetar y valorar el trabajo por muy humilde que sea, porque más adelante ese vendedor al que hoy rechazas será el profesionista que mañana tú puedas necesitar”.

La gente que vio su publicación lo tomó como una inspiración y no dudó en expresárselo a través de varios comentarios. El posteo alcanzó 6300 reacciones, además de cientos de elogios por parte de los usuarios: “Eres un gran ejemplo de persistencia”; “No importa mucho lo que digan o piensen los demás, tú avanza”; “Eres un grande”, escribieron.

LA NACION