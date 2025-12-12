Venta de US$4,95 en Bath & Body Works en EE.UU., hoy: todos los detalles de la promoción de este viernes 12 de diciembre
La cadena tiene una oferta por tiempo limitado, en la que se pueden conseguir cientos de productos, algunos de hasta US$21, por el valor promocional
- 3 minutos de lectura'
Recientemente, Bath & Body Works lanzó una promoción para sus clientes en Estados Unidos. Por tiempo limitado, los usuarios de la cadena podrán obtener una amplia gama de productos por menos de cinco dólares. La iniciativa forma parte de un evento anual que la empresa denomina como “Body Care Day”. En su edición 2025, permitirá obtener artículos que cuestan hasta cuatro veces más.
Bath & Body Works vende cientos de productos a US$4,95 por el Body Care Day
Como parte del evento anual, la cadena ofrece cientos de sus productos por el precio promocional. La lista completa de artículos disponibles se encuentra en la tienda web.
En algunos casos se trata de artículos que incluso pueden llegar a costar US$20,95, por lo que hay rebajas superiores al 75%. De acuerdo con lo que presenta Bath & Body Works, hay ciertas consideraciones de la promoción a tener en cuenta:
- Los descuentos se aplican tanto en tiendas físicas como en línea.
- Para obtener la rebaja vía virtual, el cliente deberá utilizar el código “score” al momento de finalizar su compra.
- La oferta no se puede combinar con otros cupones o códigos de descuento, a excepción de los programas My Bath & Body Works Rewards y Birthday Reward.
- No se puede usar efectivo ni tarjetas prepagas para acceder al precio promocional.
- El cliente que desee los productos al precio de US$4,95 debe comprar directamente en la tienda oficial de Bath & Body Works. No se aplica el descuento para quienes lo hagan mediante plataformas de terceros.
- Aunque hay cientos de productos disponibles, quedan excluidos perfumes y colonias.
Hasta cuándo dura el Body Care Day 2025 de Bath & Body Works
La marca indica que la promoción comenzó este viernes 12 de diciembre a las 6 hs del Este. Se extenderá exactamente durante tres días, ya que estará vigente hasta el lunes 15 de diciembre en el mismo horario.
Bath & Body Works también indica que la disponibilidad de los productos está sujeta al stock de cada uno de ellos. Por eso, puede suceder que algún artículo en particular ya no se pueda comprar antes del fin de la promoción por el Body Care Day.
Cuáles son los mejores productos de Bath & Body Works que se pueden adquirir por US$4,95
La apreciación es subjetiva y depende de cada cliente y lo que busque de un producto. La promoción de la cadena incluye un amplio rango de opciones, por lo que hay posibilidades muy diversas.
Sin embargo, de manera general, She Knows elaboró un listado con algunas recomendaciones para tener en cuenta. Todas están cubiertas por el precio de US$4,95 desde el viernes hasta la mañana del lunes:
- Water Winter Mint Body Butter: fue considerado como el mejor producto disponible de toda la promoción. Tiene un precio original de US$21.
- Zodiac Fine Fragrance Mists: se destacó a este artículo en la categoría de nuevos arribos. Su costo regular es de US$18.
- Vanilla Romance Whipped Body Butter: una opción ideal para quienes disfrutan el aroma a vainilla. Habitualmente tiene un precio de US$21.
- Bright Christmas Morning Body Lotion: destacó en la categoría de mejor compra de último minuto para Navidad. Fuera del período de la promoción tiene un costo de US$16.
Otras noticias de Agenda EEUU
Elegibilidad. El IRS lanza una actualización sobre el programa piloto de 1000 dólares para las Cuentas Trump
En Washington D.C. Dónde encontrar refugios para resguardarse del frío y las bajas temperaturas
Tormenta de nieve en New York. Las últimas actualizaciones del clima invernal del viernes 12 al domingo 14 de diciembre
- 1
La ciudad más rica de Florida está a dos horas de Miami y tiene un parque nacional como vecino: sus características
- 2
Cuál es el nivel de aprobación de Gavin Newsom para las elecciones de California 2026, según una nueva encuesta
- 3
“Liberty Head Proof”: qué buscar en esta moneda para poder venderla por US$200 mil
- 4
Cuánto tiempo debo calentar mi auto para evitar dañarlo en invierno: el dato clave para los conductores