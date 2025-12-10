Son de Chicago, una redada migratoria atrajo la atención federal y ahora deben irse de sus casas

Luego de una redada migratoria llevada a cabo por la Patrulla Fronteriza y otras fuerzas policiales en un edificio de South Shore, en Chicago, los inquilinos atraviesan un escenario complejo. Ante la visibilización de las deplorables condiciones del inmueble, la Justicia les dio tiempo hasta el 12 de diciembre para reinstalarse en otro lugar. Desde su lugar, alegan que el dinero no es suficiente para mudarse y exigen más tiempo.

Chicago: ordenan el desalojo del edificio allanado en una redada migratoria

Ubicado en 7500 S. South Shore Dr., el edificio atrajo la atención federal en primera instancia tras una redada migratoria realizada por la Patrulla Fronteriza en conjunto con agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). Desde ese momento, el inmueble estuvo en el ojo de la polémica debido a que los arrendatarios compartieron detalles sobre los problemas con la electricidad, la calefacción y el ascensor, informó NBC Chicago.

La Patrulla Fronteriza realizó una redada migratoria en el edificio y atrajo la atención federal Apartments - Apartments.com

Pese a que tanto la oficina del alcalde de Chicago, Brandon Johnson, como el sindicato de inquilinos solicitaron una extensión para la reubicación de estas personas, la Justicia la denegó. La jueza del condado de Cook, Debra Ann Seaton, tomó nota de los testimonios de los inspectores para su determinación.

De este modo, los ocupantes tienen tiempo hasta el 12 de diciembre para abandonar el inmueble e instalarse en otro lugar. “Dadas las condiciones de este edificio, no puedo conceder más tiempo“, expresó Seaton el lunes ante el tribunal. También rechazó la petición del alcalde para otorgar más fondos para la relocalización.

Según Seaton, el estado de la estructura representa “un grave peligro para los residentes que se encuentran en su interior”.

La redada fue realizada por docenas de agentes federales armados el 30 de septiembre. Los oficiales de inmigración detuvieron a 37 personas en el operativo llevado a cabo en medio de las intensificaciones de controles en Chicago, según detalló CBS News. Entre los arrestados figuraban dos ciudadanos estadounidenses que permanecieron bajo custodia temporalmente.

Qué pasará con los residentes del edificio tras la redada federal

A pesar de que las personas que residen en el edificio están plenamente conscientes de que las condiciones no son seguras, el panorama se les presenta complicado. En diálogo con NBC Chicago, Darren Hightower, quien alquila un departamento en el lugar, admitió que el estado es deplorable, pero reparó en que los recursos para reubicarse no son suficientes.

Actualmente, el inmueble está bajo la dirección de un administrador judicial, Friedman Communities, que ayuda a los inquilinos a instalarse en otra propiedad. Se les ofreció asistencia para la relocalización de hasta US$5000 y otros recursos, pero aún no alcanza.

La Patrulla Fronteriza arrestó a 37 personas en la redada migratoria realizada en el edificio de South Shore, en Chicago KAMIL KRZACZYNSKI AFP

“Puedes darme US$10.000, pero si no tengo adónde ir, ¿Qué voy a hacer? ¿Comerme el dinero?“, inquirió Larry Ashley, otro vecino del lugar. La justicia sostuvo que trabaja para asegurar la reubicación de los inquilinos.

“En este momento el sindicato busca proteger a todos en el edificio para asegurarse de que nadie se quede sin hogar”, manifestó la organizadora Infiniti Gant, de Southside Together.

Qué sucederá con los inquilinos que deben abandonar sus casas en Chicago tras la redada migratoria

Hasta el momento, al menos 12 inquilinos aceptaron ofertas de reubicación. Mientras que algunos ya se mudaron por su cuenta, otros aún evalúan cómo proceder.

Por su parte, la jueza remarcó que la orden de desalojamiento prioriza la seguridad de las personas. “Este tribunal no va a dejar a nadie sin hogar. Este tribunal nunca haría eso”, indicó.

Los inquilinos del edificio tienen tiempo hasta el 12 de diciembre para dejar sus casas y reubicarse Freepik - Freepik

Si bien la fecha de desalojo para los inquilinos continúa fijada en el 12 de diciembre, se estableció para el 19 de diciembre una audiencia sobre el estado de la vivienda.