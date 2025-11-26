Ofertas del Black Friday 2025: Amazon vende el champú favorito de Taylor Swift con un 30% de descuento
El producto favorito de la artista otorga volumen al cabello fino y este fin de semana de rebajas cuesta menos de US$40
- 4 minutos de lectura'
Amazon lanza múltiples ofertas en su venta especial por el Black Friday, la cual se activó desde el 20 de noviembre y dura hasta el 1° de diciembre de 2025. Uno de los productos que tendrá su precio rebajado durante este evento es el champú favorito de Taylor Swift, el cual en este momento cuesta menos de US$40.
Cuál es el champú favorito de Taylor Swift
Los fanáticos más observadores de Taylor Swift descubrieron cuáles son los productos de baño que la cantante utiliza gracias al tráiler de The End of an Era. Esta serie documental de seis episodios mostrará lo que Swift vivió durante su gira The Eras Tour.
En el avance promocional, se mostró una escena de Taylor Swift mientras se preparaba para darse un baño después de uno de sus conciertos. En el borde de la tina se ven los productos que la artista utiliza para cuidar su cabello y piel.
El champú que apareció es de la marca Christophe Robin, llamado Delicate Volumizing Shampoo with Rose Extracts. Como su nombre en inglés indica, este producto tiene el objetivo de crear más volumen en las cabelleras con pelo fino o liso.
La página de Christophe Robin señaló que su champú se puede utilizar todos los días porque su textura en gel limpia sin resecar el pelo. La marca detalló que el volumen adicional se consigue gracias a sus ingredientes principales:
- El extracto de baobab levanta el cabello desde la raíz.
- El aceite de rosa mosqueta mejora la suavidad y manejabilidad del pelo.
El Delicate Volumizing Shampoo with Rose Extracts se vende en una botella de 16,9 onzas fluidas (500 mililitros) y tiene un precio usual de US$54, de acuerdo con el sitio de Christophe Robin.
El champú preferido de Taylor Swift tiene un descuento en Black Friday
Las personas que quieran probar el champú favorito de Taylor Swift podrán hacerlo con un precio rebajado durante las promociones del Black Friday. Christophe Robin cuenta con una tienda oficial en Amazon y en ella actualmente el Delicate Volumizing Shampoo with Rose Extracts se ofrece en US$37,80. Es decir, con un descuento del 30%.
El champú de Christophe Robin tiene una calificación de 4.2 estrellas en Amazon y el 64% de las personas que escribieron una reseña le dieron cinco estrellas. Entre los comentarios que los clientes dejaron en la plataforma se encuentran opiniones como:
- “Compré tanto el champú como el acondicionador y estoy muy contenta con los resultados. Mi cabello luce más abundante y grueso, sin verse esponjoso ni encrespado, como ocurre con otros champús y acondicionadores voluminizadores. Además, perfuma mi cabello con un ligero aroma a rosas”.
- “Llevo años con los productos de Christophe Robin. Mi cabello fino adquiere volumen y brillo con este champú y con el acondicionador que no se enjuaga. Aunque es un poco caro, la relación calidad-precio lo vale”.
- “Estoy muy satisfecha con este champú. No hace tanta espuma como me gustaría, pero me deja el pelo suave y con el volumen justo. También uso el acondicionador en spray que no se enjuaga. Le doy cuatro estrellas porque es caro y yo me lavo, enjuago y repito con el champú casi cada dos días”.
Cuáles son los productos que Taylor Swift usa en su rutina de baño
La revista de moda InStyle identificó el resto de los productos que aparecieron en el tráiler de The End of an Era. Los artículos que Taylor Swift utiliza en su rutina de baño para cabello, rostro y cuerpo son los siguientes:
- Christophe Robin Delicate Volumising Conditioner with Rose Extracts: acondicionador para pelo (US$42).
- Dr. Barbara Sturm Super Anti-Aging Cleansing Cream: crema limpiadora (US$100).
- Tata Harper Regenerating Cleanser: limpiador facial (US$88).
- Ouai St. Barts Gentle Body Wash: limpiador corporal (US$28).
Otras noticias de Black Friday 2025
Cuenta regresiva. Cuándo es el Black Friday 2025 en Estados Unidos: la hora exacta en que lanzan las ofertas de Viernes Negro
Temporada de ofertas. Black Friday 2025 en EE.UU.: horario de apertura de tiendas como Walmart, Costco y Best Buy
Comprar a buen precio. Cuáles son las mejores promociones del Black Friday 2025
- 1
Crimen en City Bell: atraparon al principal sospechoso por el homicidio de la psiquiatra de 68 años
- 2
Natalia Fava: se hizo conocida en el primer Gran Hermano, fue vedette y después de siete años quiere volver al medio
- 3
Murió al intentar salvar a su hija, que se ahogaba, y su otro hijo fue hallado en el río después de días desaparecido
- 4
El descargo del Puma Rodríguez tras el incidente en un avión de American Airlines