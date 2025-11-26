Ofertas del Black Friday 2025: Amazon vende el champú favorito de Taylor Swift con un 30% de descuento

Amazon lanza múltiples ofertas en su venta especial por el Black Friday, la cual se activó desde el 20 de noviembre y dura hasta el 1° de diciembre de 2025. Uno de los productos que tendrá su precio rebajado durante este evento es el champú favorito de Taylor Swift, el cual en este momento cuesta menos de US$40.

Cuál es el champú favorito de Taylor Swift

Los fanáticos más observadores de Taylor Swift descubrieron cuáles son los productos de baño que la cantante utiliza gracias al tráiler de The End of an Era. Esta serie documental de seis episodios mostrará lo que Swift vivió durante su gira The Eras Tour.

Los artículos aparecieron en el tráiler de The End of an Era, la serie documental de Taylor Swift en Disney Plus (YouTube/Disney Plus)

En el avance promocional, se mostró una escena de Taylor Swift mientras se preparaba para darse un baño después de uno de sus conciertos. En el borde de la tina se ven los productos que la artista utiliza para cuidar su cabello y piel.

El champú que apareció es de la marca Christophe Robin, llamado Delicate Volumizing Shampoo with Rose Extracts. Como su nombre en inglés indica, este producto tiene el objetivo de crear más volumen en las cabelleras con pelo fino o liso.

La página de Christophe Robin señaló que su champú se puede utilizar todos los días porque su textura en gel limpia sin resecar el pelo. La marca detalló que el volumen adicional se consigue gracias a sus ingredientes principales:

El extracto de baobab levanta el cabello desde la raíz.

levanta el cabello desde la raíz. El aceite de rosa mosqueta mejora la suavidad y manejabilidad del pelo.

El Delicate Volumizing Shampoo with Rose Extracts se vende en una botella de 16,9 onzas fluidas (500 mililitros) y tiene un precio usual de US$54, de acuerdo con el sitio de Christophe Robin.

El champú preferido de Taylor Swift tiene un descuento en Black Friday

Las personas que quieran probar el champú favorito de Taylor Swift podrán hacerlo con un precio rebajado durante las promociones del Black Friday. Christophe Robin cuenta con una tienda oficial en Amazon y en ella actualmente el Delicate Volumizing Shampoo with Rose Extracts se ofrece en US$37,80. Es decir, con un descuento del 30%.

El champú, que normalmente cuesta US$54, está en oferta a US$37,80 en Amazon por los descuentos del Black Friday (Amazon/Christophe Robin)

El champú de Christophe Robin tiene una calificación de 4.2 estrellas en Amazon y el 64% de las personas que escribieron una reseña le dieron cinco estrellas. Entre los comentarios que los clientes dejaron en la plataforma se encuentran opiniones como:

“Compré tanto el champú como el acondicionador y estoy muy contenta con los resultados. Mi cabello luce más abundante y grueso, sin verse esponjoso ni encrespado , como ocurre con otros champús y acondicionadores voluminizadores. Además, perfuma mi cabello con un ligero aroma a rosas ”.

, como ocurre con otros champús y acondicionadores voluminizadores. Además, perfuma mi cabello con un ”. “Llevo años con los productos de Christophe Robin. Mi cabello fino adquiere volumen y brillo con este champú y con el acondicionador que no se enjuaga. Aunque es un poco caro , la relación calidad-precio lo vale”.

con este champú y con el acondicionador que no se enjuaga. Aunque , la relación calidad-precio lo vale”. “Estoy muy satisfecha con este champú. No hace tanta espuma como me gustaría, pero me deja el pelo suave y con el volumen justo. También uso el acondicionador en spray que no se enjuaga. Le doy cuatro estrellas porque es caro y yo me lavo, enjuago y repito con el champú casi cada dos días”.

Cuáles son los productos que Taylor Swift usa en su rutina de baño

La revista de moda InStyle identificó el resto de los productos que aparecieron en el tráiler de The End of an Era. Los artículos que Taylor Swift utiliza en su rutina de baño para cabello, rostro y cuerpo son los siguientes:

Taylor Swift usa una crema limpiadora de la marca Dr. Barbara Sturm que cuesta US$100 (Dr. Barbara Sturm)