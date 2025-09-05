El beneficio que Amazon restringe para sus clientes a partir del 1° de octubre

A partir de octubre de 2025, Amazon restringirá uno de los beneficios de suscriptores del servicio Prime, al limitar la entrega de envíos gratuitos a personas que no compartan la misma dirección principal registrada en la plataforma.

Cuál es el beneficio de Amazon que desaparece en octubre

En una actualización realizada por la empresa de Jeff Bezos en su sitio web, indica que el beneficio de compartir envío gratis con una sola suscripción de Prime para varios miembros de una familia, desaparecerá a partir del 1 de octubre.

Envíos con Prime ya no estarán disponibles para más usuarios de una sola cuenta (Unsplash)

Esta actualización aplica para los miembros de las cuentas vinculadas a la Familia Amazon que no cuenten con la misma dirección principal (la del titular de la cuenta) para recibir paquetes, registrada en la app.

Ante este cambio, Amazon alienta a los usuarios que no viven con el titular de la cuenta a contratar su propia membresía, con un precio promocional de US$14,99 por un año, según AP. Después de ese periodo, la tarifa vuelve a la cuota regular de US$14,99 al mes o US$139 al año.

La oferta comienza el jueves 4 de septiembre de 2025 y será válida en Estados Unidos hasta el 31 de diciembre.

Por qué elimina Amazon Prime este beneficio

Amazon reemplaza el programa Prime Invite por Amazon Family, que permite a los titulares de las cuentas compartir el envío gratuito en un máximo de dos días, además de otros beneficios como ofertas exclusivas y películas en su app.

Hertz venderá autos en Amazon (Hertz)

Estos beneficios se pueden compartir con otro adulto que viva en el mismo domicilio, hasta con cuatro adolescentes (registrados en el programa antes del 7 de abril de 2025) y hasta cuatro perfiles para niños en Amazon Prime Video. El adulto puede no ser un familiar, siempre y cuando vivan en el mismo domicilio.

Estos cambios llegan cuando la empresa de Bezos realiza inversiones para expandir su alcance en comunidades pequeñas y de difícil acceso en Estados Unidos, para brindar entregas más rápidas a las comunidades menos pobladas del país. Hasta el momento, la firma ya cuenta con este servicio en mil de las casi 4000 ciudades, pueblos y comunidades rurales más pequeñas, cuyo objetivo pretenden alcanzar a finales de 2025.

Recientemente, Hertz anunció que comenzará a vender sus autos de segunda mano a través de la sección de vehículos de Amazon en Estados Unidos.

Quién no puede compartir los beneficios de Prime

Los requisitos para obtener las ventajas de Amazon Family en el país requieren que el titular de la cuenta y los otros miembros compartan un mismo domicilio, que acepten compartir métodos de pago para la verificación del hogar, tener una dirección de facturación en Estados Unidos y tener las cuentas vinculadas con el nuevo programa.

Amazon ofrece entregas de alimentos frescos en el mismo día Amazon

No obstante, la plataforma especifica que hay personas que no pueden obtener estos beneficios:

Miembros de la prueba gratis de Amazon

Miembros de Prime para estudiantes y jóvenes adultos (entre 18 y 22 años)

Miembros de Prime Video únicamente

De igual manera, las cuentas de Prime con dos adultos pueden compartir contenido digital como eBooks, aplicaciones y juegos mediante la biblioteca familiar, para ello es necesario compartir métodos de pago con fines de verificación.

Los adultos pueden compartir el contenido digital con menores sin compartir métodos de pago. Asimismo, se pueden personalizar los perfiles con opciones como restringir contenido sensible, establecer metas educativas y poner un límite de tiempo para utilizar los servicios de streaming.

El contenido de las cuentas de los miembros de Amazon Family también se pueden compartir a través de los dispositivos Alexa compatibles.