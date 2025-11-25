Ventas minoristas en EE. UU. se enfrían ante precios más altos

Las ventas minoristas en Estados Unidos crecieron a un ritmo más lento de lo anticipado en septiembre, según datos del gobierno publicados el martes, en medio de un aumento de preocupaciones del consumidor sobre precios más altos.

Las ventas minoristas aumentaron un 0,2% en comparación con el mes anterior, informó el Departamento de Comercio, ligeramente por debajo de las expectativas de los analistas y por debajo del aumento mensual de 0,6% de agosto.

Un informe separado del Departamento de Trabajo mostró que los precios al productor —una medida de la inflación— aumentaron en línea con las expectativas, un 0,3% en septiembre sobre agosto.

Pero este aumento fue impulsado por un salto del 0,9% en el precio de los bienes, un dato que da cuenta de mayores costos para las empresas.

A medida que los aranceles del presidente Donald Trump impactan en la economía, todas las miradas están puestas en cómo los consumidores, un motor clave para la primera potencia mundial, responden a las presiones sobre los precios.

Algunas empresas han informado que enfrentan costos más altos debido a los nuevos aranceles de Trump.

El líder estadounidense amplió recientemente las exenciones de aranceles para varios productos agrícolas mientras el costo de vida pesa sobre los votantes estadounidenses.

Ambos informes publicados el martes se retrasaron debido a un cierre gubernamental récord entre octubre y mediados de noviembre que detuvo la publicación de varios datos económicos, que van desde la inflación hasta las cifras de empleo.

El martes, las cifras del Departamento de Comercio mostraron que las ventas minoristas en septiembre aumentaron un 4,3% respecto al año anterior.

Las ventas en concesionarios de vehículos y repuestos cayeron en septiembre, mientras que las de tiendas de alimentos y bebidas también disminuyeron.

