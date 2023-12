escuchar

Una joven capturó un incómodo momento que vivió en un avión y se volvió viral en TikTok, donde el video ya suma millones de vistas. La pasajera vivió una situación inesperada que la descolocó. La usuaria estaba sentada del lado de la ventanilla y filmó a su vecino de asiento, quien se comportó de forma extraña, al invadir completamente su espacio personal.

Sterling, quien publica en la cuenta @sterlingsavannah, compartió el pasado 17 de diciembre un clip en el que se la ve pasar un momento desagradable. La joven, que cuenta con más de 31.000 seguidores, ganó mucha popularidad con su posteo. A 10 días, ya suma 5,1 millones de reproducciones, más de 310 mil ‘me gusta’ y 13.500 comentarios.

Viajaba del lado de la ventanilla y vivió un momento para el olvido

Para acompañar el video, la joven escribió: “¿La gente no conoce el espacio personal? ¿Qué no puedes elegir un asiento junto a la ventana? En las imágenes se puede observar a la usuaria de TikTok incómoda por la actitud de su vecino. El hombre pasa sus brazos sobre la cabeza de Sterling para tomar fotografías, mientras ella está confundida y sin saber cómo reaccionar.

“La única opción era mirar por la ventana”, comentó en la descripción del video, que ha recibido miles de comentarios. La mayoría de los usuarios de la plataforma apoyaron a la joven y aseguraron que el hombre había invadido su espacio personal.

“Ahí es cuando preguntas: ‘¿Puedo tomarte la foto en lugar de que accedas a mi espacio personal?’”; “Soy bueno haciéndoles saber con mi expresión facial. Lo estaba haciendo mientras miraba”; “No, mi ira nunca lo permitiría. Habría terminado en la lista de exclusión aérea una vez que se inclinó para la segunda foto”; “Habría cerrado la persiana inmediatamente”, comentaron los usuarios entre las reacciones.

La incomodidad de la joven era evidente TikTok @sterlingsavannah

El incómodo momento se volvió viral y dividió opiniones en las redes

Por otro lado, algunos otros se han mostrado comprensivos con el pasajero que molestó a la joven: “Él puede comprar un asiento junto a la ventana, del mismo modo que tú puedes comprar una fila completa si no quieres tener a alguien a tu lado”; “Simplemente cambia de asiento con él para poder tomar mejores fotografías”, se lee en los mensajes. Otro usuario sumó: “Deja que la gente también disfrute de la vista. Como tal vez no pudieron reservar un asiento junto a la ventana o en el check-in”.

Acerca de la forma en la que Sterling actuó, algunos le preguntaron sobre las razones por las que no le había manifestado su inconformidad a su vecino de vuelo. “Es muy importante poder defendernos a nosotros mismos cuando alguien nos hace sentir incómodos”; “Tu opción es hablar y decir, por favor, no te acerques a mí ni te inclines hacia mi espacio. Si hay un problema, busque un asistente de vuelo”; “Habría empezado a mover los brazos hacia arriba y hacia abajo y luego habría dicho: ¡lo siento!”, fueron algunas de las sugerencias.

Por último, algunos usuarios más compartieron sus propias historias: “Eso me pasó dos veces. En el primer vuelo, el pasajero fue grosero. Cerré la persiana y me dormí”; “Esto exacto me pasó a mí el otro día en mi vuelo de regreso a casa. Me quedé impactado”.