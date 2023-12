escuchar

Una mujer latina narró su experiencia después de estar dos días de visita en Estados Unidos. Debido a una molestia en las vías urinarias, ahora tiene una deuda de miles de dólares, una cifra que la asombró. Según su testimonio, un simple test le costó mucho dinero: “Le llegó a mi mamá una carta diciendo que debo US$4764 a EE.UU. por haberme hecho una prueba”, comentó.

Nabille Giovanna publicó su historia en TikTok, donde comparte contenido con el perfil @itsnabix. Según su declaración, cuando llegó al hospital no le pidieron sus datos personales, solo el número de su pasaporte y la dirección de su casa en México. “Entonces, quise hacerme una prueba para ver si necesitaba antibiótico”, relató la joven. “Fui a urgencias, pero no me pidieron que pagara nada”. La cantidad que le parecía justa por el servicio era de US$200 máximo, pero no se esperaba que el verdadero recibo fuera de casi US$5000.

Una joven se quejó en TikTok de lo cara que le salió la asistencia médica en Estados Unidos @ sunabix / TikTok

Giovanna jamás imaginó lo importante que era adquirir un seguro de gastos médicos. “Así vayas un día a Estados Unidos. Imagínate que te fracturas una mano. Si una prueba de orina cuesta US$5000, ¿cuánto sería atender tu mano fracturada?”, se preguntó.

La anécdota despertó el interés de sus seguidores, que dejaron sus opiniones y compartieron sus experiencias personales. ”A mí me cobraron US$260 por limpiarme una oreja por un tapón de cera”; “Si fue una emergencia y entras a Estados Unidos con visa, tú tienes derecho a un seguro de gastos”; “¿Qué? ¿En qué estado fue? A mí me cobraron US$1850″.

¿Cuánto cuestan las emergencias en Estados Unidos?

El precio por el uso de la unidad de emergencias o de cuidados intensivos varía dependiendo de la gravedad de la enfermedad y del nivel hospitalario. De acuerdo con Goodbill, plataforma especializada en facturas hospitalarias y en negociaciones con las compañías aseguradoras, la atención para las infecciones del tracto urinario (UTI, por sus siglas en inglés) comienza en un precio base de US$2215 para pacientes con seguro y US$2474 para personas sin seguro, según su reporte del año pasado: “Sin embargo, algunos hospitales están dando precios entre 10 y 20 veces más altos”.

El sitio experto detalla que visitar la sala de emergencias por una UTI incluirá varios cargos en la facturación por el servicio, entre ellos:

Escaneo de ultrasonido.

Medicamentos e inyecciones.

Análisis de orina.

Análisis de sangre completo.

Prueba de lipasa (se usa para detectar un cuadro de pancreatitis).

Visita a urgencias nivel 4.

“Los hospitales cobran una tarifa según el nivel de visita a emergencias”, indica Goodbill. “Un nivel más alto significa una tarifa más alta. Las ITU generalmente se facturan como una visita a urgencias de nivel 4, en una escala del 1 al 5″. Algunos de los estados cuyas tarifas médicas son las más altas son: Texas, Florida, Nuevo México, Arizona, Alaska y California.

En la lista de la plataforma citada de los hospitales más caros para atender una infección de vías urinarias sin seguro de gastos médicos están: Loma Linda University Medical Center, Loma Linda University Adventist Health Sciences Center, South Baldwin Regional Medical Center, entre otros.

LA NACION