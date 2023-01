Reveló el motivo por el que algunos asientos en el avión no tienen ventanas

escuchar

La selección del asiento en uno de los temas más controversiales al momento de viajar, ya sea por la ubicación o por los acompañantes con los que habrá que lidiar durante el vuelo. Si bien algunos prefieren la silla que da al pasillo, otros prefieren sentarse junto a la ventanilla. Sin embargo, elegir la ventana no implica que efectivamente suceda, ya que algunas veces el viajero se topa con un panel de plástico en lugar de vidrio.

Si bien se trata de algo no muy común, es una realidad que algunos pasajeros no tienen la oportunidad de ver cómo el avión pasa entre las nubes u observar la superficie desde arriba. Sin embargo, lejos de hacerlo para incomodar a los pasajeros, los fabricantes de las aeronaves optan por esta alternativa para brindarles mejores condiciones de vuelo. Fue Nicky Kelvin, director del portal especializado en viajes The Points Guy UK, quien decidió revelar los detalles.

Al respecto, Kelvin habló con Daily Mail y explicó que los constructores se toma la decisión basada en la infraestructura de cada aeronave. “A menudo se debe a que el fabricante usa ese espacio para alimentar ciertos componentes de la electrónica de aviación o componentes esenciales como conductos de aire acondicionado”, dijo.

En ese sentido, mencionó cuáles son los lugares más habituales en los que se elige prescindir de una ventana, para que los viajeros estén al tanto “Con frecuencia, los asientos de ventana de salida de emergencia no incluyen una vista de ventana, ya que el diseño dicta la ubicación de la ventana en la puerta de salida de emergencia, lo que a menudo resulta en una vista oscurecida”, continuó.

Asimismo, compartió que a uno de mis miembros del portal web le había tocado estar en estos indeseados asientos en alguna ocasión. En ese orden, compartió una foto de Ben Smithson, el trabajador que sorpresivamente se encontró sin ventana y no tuvo otra alternativa que tomarlo con humor. En la imagen luce sonriente y con un estilo de guarda papeles en lugar de la ventanilla.

¿Cómo saber cuáles asientos no tienen ventana dentro del avión?

Si un pasajero es de los que prefieren observar a través de la ventana, existe una opción para que sepa cuándo tendrán un asiento con esas características. Se trata del sitio web Seat Guru, una extensión de Tripadvisor, portal que se especializa en dar recomendaciones para viajar. Allí, los usuarios deben ingresar su número de vuelo y la aerolínea para la que viajan.

De ese modo, la página les arrojará cómo es la distribución dentro del avión, la cantidad de filas, pasillos y baños, incluidos los asientos que no tienen una ventanilla y los que están más próximos a las salidas de emergencia.

De esa manera, las sillas que probablemente tengan un inconveniente o que puedan generar una incomodidad para el pasajero se mostrarán en color rojo. En consecuencia, tienen también una alerta y una explicación de los motivos por los que podría generar algún tipo de peligro para la persona.

