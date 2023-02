Vio las fotos de su boda y se dio cuenta de que su suegra le había arruinado todo: “Cortamos vínculo”

escuchar

Uno de los días más esperados para las parejas comprometidas es el día de su boda. Hay quienes invierten años en planear esta celebración, buscan que sea perfecta y prevén hasta los detalles más pequeños. Sin embargo, hay situaciones que están fuera de control, como la que le sucedió a Jasmine Hopper, una novia que pasó momentos amargos tras descubrir que una de sus invitadas usó un vestido blanco y con las mismas características que el suyo.

A través de su cuenta de TikTok, Hopper publicó una secuencia de videos con su historia. El detalle que más causó impacto entre sus seguidores es que la descortesía fue de su propia suegra, quien la había acompañado a comprar su vestido. Según reveló, se trató de un acto premeditado por parte de la madre de Anthony, su novio.

Una mujer expuso la mala jugada que su suegra le aplicó el día de su boda

En el clip que se viralizó, Hopper narra que no logró evitar que su suegra utilizara ese vestido, ya que se dio cuenta hasta la ceremonia. Como ella misma se había peinado y maquillado para ese día, no tuvo tiempo de ver nada más. “Estuve sentada frente al espejo por horas, nadie podía distraerme, ni siquiera el hecho de que alguien llevara un vestido igual al mío”, compartió en su cuenta @jazzyhop555

El desconcierto la inundó en plena fiesta cuando vio a la mamá de su ahora esposo. En ese momento, no le tomó importancia y se dedicó a disfrutar su día. No obstante, a las horas, algo llamó su atención.

Jasmine y su esposo decidieron distanciarse para evitar más problemas familiares TikTok/@jazzyhop555

“No fue hasta el día siguiente que estaba mirando las fotos de la boda y pensaba ¿por qué lleva el mismo vestido que yo? Comencé a enojarme y enojarme y enojarme”, detalló Hopper. “Todo lo que puedo pensar de mi boda es referente a la persona que tenía el mismo vestido que yo”.

La disculpa de la suegra

El matrimonio dejó pasar nueve meses para hacer un reclamo. Sin embargo, se habían distanciado de la mamá de Anthony. Una vez que le explicaron el motivo del enojo, la suegra se disculpó con su nuera en un mensaje de texto. En ese entonces, los recién casados esperaban a su primer bebé y decidieron dejar el pasado atrás.

La armonía no duró mucho. La situación se volvió a encender luego de que, dos meses después de la disculpa, la mujer les envió una tarjeta con motivo de las fiestas decembrinas. En la imagen, aparecían nuera y suegra con sus vestidos blancos del día de la boda.

La novia considera que todas las fotos de la boda quedaron arruinadas por el incidente TikTok/@jazzyhop555

La relación se perdió por completo

En otro clip, la novia explica que actualmente no tienen contacto con su suegra y que no solo se debió a la tarjeta de Navidad. El último detonante fue que la mujer no respetó los límites establecidos respecto al nacimiento de su nieto.

“Tuve mi bebé a las 33 semanas, les dijimos a todos que no publicaran ninguna foto en redes hasta que yo se los permitiera”, recordó la madre primeriza. Todo iba bien hasta que un día recibió una captura de pantalla donde se apreciaba que la familia de su esposo había compartido una foto de su hijo. La publicación había sido bloqueada para Jasmine. “Una falta de respeto flagrante y todavía se preguntan por qué no tendrán una relación con nosotros”, finalizó.

El video donde dio a conocer la situación suma más de 7,9 millones de reproducciones

LA NACION