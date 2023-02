La China Suárez llegó a Nueva York y deslumbró a sus seguidores con su look animal print: “Todo sintético”

escuchar

Una vez más, Eugenia “la China” Suárez desató un revuelo en las redes sociales al compartir un increíble look, el cual eligió para caminar por las calles de Nueva York, en donde dio el presente para formar parte de una campaña que vinculó a una de las marcas de gaseosa más conocida del mundo y a Rosalía, la popular intérprete española.

Apenas un par de días atrás, la China Suárez se encontraba en la provincia de Santiago del Estero, a donde viajó para acompañar a su novio, Rusherking, en uno de sus recitales. Lejos de tratarse de una simple escapada laboral, aprovecharon para pasar tiempo con la familia del músico y de disfrutar de las golosinas y comidas locales.

Ahora, la actriz volvió a subirse a un avión, esta vez para despedirse temporalmente de la Argentina. En las últimas horas, desembarcó en Nueva York, a donde fue convocada para participar de un especial proyecto. No obstante, no viajó sola sino que contó con la compañía de Marcela Riveiro, su mamá.

La China Suárez mostró parte de su viaje a Nueva York, a donde fue en compañía de su mamá instagram @sangrejaponesa

Fiel a sus hábitos de influencer, la protagonista del film español Objetos registró parte de su primer día en la Gran Manzana, incluyendo el increíble look que dejó a más de uno con la boca abierta. Aunque al principio se mostró con un cómodo atuendo compuesto por un buzo de tela polar estilo peluche color beige, una gorra negra y un amplio par de lentes de sol, horas más tarde posó con un conjunto total animal print que la ayudó a destacarse en medio de la multitud neoyorquina.

El mismo consistió en un pantalón ajustado blanco con rasgaduras a la altura de las rodillas, una remera blanca de manga larga y un sweater tejido color verde benetton. Para combatir el frío invernal del norte del continente, se puso un tapado simil piel con estampado animal print y un gorro abrigado del mismo material. En cuanto a los accesorios, finalizó el outfit con lentes de sol, una riñonera de Adidas a juego con el sweater y un par de botas bucaneras de cuerina negra con altísimas plataformas.

El look animal print que la China Suárez lució en Nueva York instagram @sangrejaponesa

A modo de aclaración, escribió: “Todo sintético”. Cabe destacar que la ex Casi Ángeles es una férrea defensora de los derechos de los animales y que, desde hace muchos años, practica una dieta vegetariana.

En la serie de postales que publicó, posó con una lata de Coca-cola, pero no con cualquiera, sino que obtuvo la edición especial que fue diseñada por la Rosalía. Esta campaña -de la que también fue parte la actriz argentina al ser convocada para promocionar la bebida-, incluyó a varios artistas que, además de diseñar la lata, también se encargaron de desarrollar el sabor.

La China Suárez promocionó la lata de Coca-Cola diseñada por la Rosalía instagram @sangrejaponesa

En el caso de la artista española, su colaboración fue inspirada por su más reciente canción “LLYLM”, estrenada el pasado 27 de enero. “Espero que todo el mundo pueda disfrutar como yo de este viaje lleno de música, sabores y creación. Me he divertido mucho creando LLYLM y he disfrutado mucho esta colaboración”, expresó la Rosalía al respecto. Según reveló la China Suárez, la bebida aún no está disponible en la Argentina.

